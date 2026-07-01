Marketing digital fortalece vendas na indústria B2B

Em um cenário de pressão por resultados e busca por eficiência, empresas industriais têm recorrido ao marketing digital para ampliar oportunidades de negócio sem necessariamente expandir o time de vendas. Dados da Forrester indicam que 94% dos compradores B2B já utilizam inteligência artificial em seus processos de compra, o que reforça a necessidade de presença digital estruturada para empresas que desejam se manter competitivas.



De acordo com Matheus Silveira, CEO da Quality SMI, o marketing digital ganhou relevância na geração de demanda porque o comprador industrial passou a pesquisar antes mesmo de falar com qualquer vendedor. “O marketing digital entrou para garantir essa presença no momento certo, com a informação certa, para quem já tem intenção de compra”, explica.



A mudança no comportamento dos compradores também é confirmada em um levantamento realizado pela Intelligenzia. A pesquisa revela que 73% dos gestores iniciam suas pesquisas no Google antes de qualquer contato com fornecedores. Esse dado reforça o papel do marketing digital como pré-vendedor, capaz de preparar o prospect antes da abordagem comercial.

“O vendedor para de prospectar no frio e começa a receber contatos mais preparados. A produtividade cresce sem precisar contratar mais gente”, avalia o especialista.



Segundo Silveira, o ciclo de vendas B2B, naturalmente longo por envolver múltiplos decisores e alto risco percebido, também se beneficia da estratégia digital. “Quando o prospect chega ao vendedor já tendo lido um case do seu setor, já conhecendo a metodologia da empresa e com as principais objeções respondidas por um conteúdo técnico, a negociação começa em outro patamar. Você pula etapas que antes consumiam duas ou três reuniões”, afirma.



Um estudo da McKinsey reforça esse movimento. A consultoria aponta que empresas que já praticam personalização individual e adotam inteligência artificial generativa têm 1,7 vezes mais chances de ampliar participação de mercado em comparação às que não utilizam essas abordagens de forma integrada. Isso mostra como a combinação de dados robustos e ferramentas avançadas pode acelerar a jornada de compra e aumentar a eficiência comercial, liberando o time para fechar mais negócios em menos tempo.



Diante desse panorama, ferramentas de SEO e GEO têm desempenhado papel central na estratégia adotada pela Quality SMI. Silveira pontua que, enquanto o primeiro captura demanda no exato momento em que ela existe, o segundo garante que empresas sejam citadas em respostas de modelos generativos.



“Para a indústria B2B, o SEO é especialmente valioso porque os volumes de busca costumam ser menores, mas a intenção é muito alta. Já o GEO trabalha para garantir que, quando o comprador perguntar para a IA, o seu nome esteja na resposta”, salienta.



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Na avaliação do executivo, a inteligência artificial (IA) está mudando significativamente o comportamento dos compradores industriais: “Em vez de abrir várias abas no Google e comparar fornecedores manualmente, eles utilizam a IA para levantar opções e especificações técnicas, tornando a jornada mais rápida e concentrada”.



“Para quem vende, isso significa que a primeira impressão passou a ser mediada por um modelo de linguagem. Se a sua empresa não tem presença digital estruturada o suficiente para ser lida e referenciada por essas ferramentas, ela simplesmente some do radar muito antes de chegar à conversa comercial”, conclui o CEO da Quality SMI.



Para saber mais, basta acessar: https://www.qualitysmi.com.br/