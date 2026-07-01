Varejo retoma crédito próprio para ampliar margens

Em meio à crescente integração entre varejo e serviços financeiros, o crédito próprio ganha espaço como estratégia para impulsionar vendas, fortalecer o relacionamento com os consumidores e ampliar a fidelização, movimento observado em empresas de diferentes segmentos do varejo. A digitalização dos processos de análise de crédito, cobrança e gestão da carteira tem contribuído para tornar o modelo mais acessível, inclusive para médias e pequenas redes varejistas.

A tendência ocorre em um cenário em que o crédito continua sendo um dos principais motores do consumo, mas exige maior controle sobre riscos. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil aponta que cartão de crédito (23%), empréstimos em bancos ou financeiras (16%) e crediário (12%) estão entre as principais modalidades associadas à inadimplência dos consumidores brasileiros, evidenciando a relevância de uma gestão criteriosa da concessão de crédito nas operações varejistas. O avanço do crediário também reforça a necessidade de uma gestão eficiente dessa operação. Segundo a INFOX Payments, a combinação entre análise automatizada, monitoramento da carteira e controle dos pagamentos permite reduzir riscos operacionais e mitigar a inadimplência, tornando a oferta de crédito próprio uma estratégia mais segura para o varejo.

"O debate deixou de ser simplesmente oferecer ou não crédito. Hoje, a questão central é quem controla esse relacionamento com o consumidor e como a tecnologia pode transformar o crédito em um instrumento de fidelização e rentabilidade", afirma Andre Augusto Clavijos Maniezo, CEO da INFOX Payments.

Segundo o executivo, embora o crediário operado por financeiras continue sendo uma alternativa importante para lojistas que não desejam administrar uma carteira própria, esse modelo implica custos financeiros, limita a autonomia sobre a política de concessão de crédito e transfere para terceiros informações estratégicas sobre o comportamento de compra dos clientes.

"No modelo tradicional, a instituição financeira assume o risco da operação, mas também passa a controlar a análise de crédito e o relacionamento com aquele consumidor. Quando a operação é estruturada dentro da própria loja, o varejista consegue definir critérios compatíveis com o perfil de sua clientela, criar ofertas mais personalizadas e utilizar o histórico de compras como um ativo para gerar novas vendas", explica Andre.

De acordo com a plataforma de tecnologia financeira, além da autonomia comercial, o crediário próprio tem sido utilizado como estratégia para ampliar o ticket médio, estimular a recorrência de compras e fortalecer o relacionamento com os clientes. Ao oferecer um limite de crédito exclusivo para utilização na própria loja, o varejista amplia as oportunidades de fidelização e cria condições para desenvolver uma relação comercial de longo prazo.

No entanto, Andre destaca que esse modelo exige uma estrutura tecnológica capaz de automatizar processos que antes demandavam equipes dedicadas. Soluções de análise automatizada de crédito, monitoramento da carteira, envio de lembretes por canais digitais, régua de cobrança e acompanhamento de indicadores reduzem custos operacionais e permitem uma gestão mais eficiente do risco de inadimplência.

"A tecnologia mudou completamente a forma como o varejo administra crédito. Hoje é possível combinar diferentes fontes de informação para definir limites, acompanhar o comportamento de pagamento praticamente em tempo real e automatizar toda a jornada do cliente, desde a concessão até a cobrança. Isso torna o crediário próprio muito mais seguro do que era há alguns anos", reitera o executivo.

Outro diferencial apontado pelo especialista é a capacidade de transformar dados em inteligência comercial. Ao manter a carteira sob sua gestão, o varejista passa a conhecer o ciclo de compras, a frequência de consumo, o histórico financeiro e o potencial de cada cliente, criando condições para desenvolver campanhas segmentadas, programas de fidelização e ofertas direcionadas.

Nesse contexto, a INFOX Payments disponibiliza uma plataforma voltada à gestão de meios de pagamento e crédito para o varejo, permitindo a operação de modalidades como cartão private label, CDC Digital e crédito próprio totalmente integrado aos sistemas de gestão da loja. “A solução reúne recursos para análise de crédito, controle da carteira, automação da cobrança e acompanhamento de indicadores, além de oferecer consultoria especializada para apoiar o lojista na definição do modelo de crédito mais adequado ao perfil do seu negócio”, complementa Andre.

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“Com a combinação entre tecnologia, análise de dados e gestão integrada, o crédito deixa de ser apenas uma alternativa de pagamento para se consolidar como uma ferramenta estratégica de crescimento, fidelização e aumento da rentabilidade no varejo brasileiro”, finaliza o executivo.