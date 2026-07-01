IFF lança SENSORA™, uma plataforma tecnológica inovadora de pro-fragrância

A IFF (NYSE: IFF), líder global em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, anunciou hoje o lançamento da SENSORA™, sua tecnologia de pro-fragrância com patente pendente, projetada para transformar a forma como o aroma é percebido em aplicações domésticas, têxteis e de cuidados pessoais. Desenvolvida para atender à crescente demanda por uma experiência olfativa mais duradoura e sofisticada, a SENSORA™ proporciona um perfil olfativo em evolução com liberação prolongada, estendendo o prazer muito além do primeiro uso.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260629947240/pt/

SENSORA™, IFF’s light-activated pro-fragrance experience enhancer

“Com a SENSORA™, estamos levando o desempenho das fragrâncias a um novo patamar, no qual a fragrância continua a se revelar no dia a dia, muito tempo após o primeiro momento de uso”, afirmou Ana Paula Mendonça, presidente da IFF Scent. “Ao combinar a ciência das pró-fragrâncias com nossa ampla expertise no desenvolvimento de fragrâncias, estamos criando experiências mais duradouras e mais significativas, que proporcionam alegria aos consumidores.”

É onde a ciência da pro-fragrância se une ao aprimoramento da experiência olfativa.

Uma pro-fragrância é um sistema de liberação projetado para a liberação controlada do aroma. No cerne da SENSORA™, há um mecanismo inovador de pro-fragrância desenvolvido para revelar, ao longo do tempo, dimensões olfativas complexas. Essa ativação é desencadeada pela luz, tanto interna quanto externa, permitindo uma liberação controlada e gradual do aroma desde o armazenamento até o uso.

O SENSORA™ foi projetado para:

manter a presença da fragrância muito além da lavagem e durante o uso;

revelar novas facetas olfativas ao longo do tempo, realçando a riqueza e a sofisticação;

prolongar a percepção do aroma por dias — até 20 dias após a ativação.

Primeira aplicação: cuidados com tecidos

Hoje, a IFF apresenta o Floral Fusion, sua primeira fragrância ativada pela luz projetada especificamente para detergentes líquidos, sob a plataforma SENSORA™, como parte de seu portfólio de intensificadores da experiência olfativa. O Floral Fusion proporciona uma experiência olfativa duradoura e em constante evolução, liberando notas florais refinadas em tecidos secos e enriquecendo a experiência olfativa além da assinatura de aroma original.

“A SENSORA™ oferece aos nossos clientes uma nova e poderosa forma de se diferenciar no segmento de cuidados com a roupa, uma categoria em que os consumidores esperam cada vez mais que as fragrâncias proporcionem tanto um efeito duradouro quanto uma experiência sensorial superior”, afirmou Jan Bechtel, vice-presidente sênior de Fragrâncias para Consumo da IFF Scent. “Começando pelos detergentes líquidos, essa inovação revolucionária cria novas oportunidades para desenvolver experiências de produto memoráveis, fortalecer a preferência pela marca e atender às expectativas em constante evolução dos consumidores.”

Atendendo a uma clara mudança no comportamento do consumidor

Uma pesquisa global da IFF sobre hábitos e atitudes, realizada em 17 países em 2026, revelou uma clara mudança no comportamento do consumidor. Os consumidores buscam cada vez mais benefícios que vão além do frescor, visando proporcionar um impacto duradouro e prazer sensorial:

mais de um terço espera que a fragrância nas roupas dure mais tempo;

quase um em cada quatro deseja que o aroma permaneça perceptível por pelo menos quatro dias.

O SENSORA™ atende diretamente a essas expectativas, oferecendo um desempenho de fragrância premium desenvolvido para as condições da vida real.

Uma plataforma escalável para a inovação do futuro

Como parte do pilar de inovação SCENT+™ da IFF e baseada em sua “Ciência do Desempenho”, a SENSORA™ integra-se perfeitamente às composições de fragrâncias, proporcionando aos perfumistas controle preciso para criar perfis de desempenho personalizados.

“A SENSORA™ representa uma mudança significativa na forma como desenvolvemos o desempenho das fragrâncias”, afirmou Mohammed Ashour, vice-presidente de Inovação da IFF Scent. “Seu mecanismo de pró-fragrância ativado pela luz oferece aos perfumistas um novo nível de controle para orquestrar a evolução da fragrância, revelando novas facetas olfativas ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que proporciona uma plataforma escalável para inovação em diferentes aplicações e categorias.”

Bem-vindo à IFF

Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria por meio da ciência, da criatividade e do coração. Como líderes globais em aromas, fragrâncias, ingredientes para alimentos, saúde e biociências, estamos inovando para o futuro. Todos os dias, oferecemos soluções sustentáveis e revolucionárias que valorizam os produtos que as pessoas amam, promovendo o bem-estar, encantando os sentidos e enriquecendo a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

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Contato: Judith Gross, vice-presidente de Comunicação e Branding

Departmento: Scent

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