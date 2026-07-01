A importância da fase de pré-lançamento de um empreendimento

Existe um momento no ciclo de um loteamento que passa despercebido pela maioria dos interessados: quando as máquinas já estão no terreno, o ponto de vendas já foi instalado, mas as visitas ainda não estão abertas e o registro do empreendimento ainda está em tramitação. Para quem acompanha o mercado imobiliário com atenção, esse intervalo não é um vazio — é uma das janelas mais úteis para quem quer tomar uma decisão bem informada.

É nessa fase que está, hoje, o Parque Arvoredo, novo loteamento da GSP Loteamentos em Boituva (SP). A terraplanagem foi iniciada com alvará municipal aprovado, o ponto de vendas já está instalado em frente ao terreno — com maquete e planta disponíveis para consulta — e o registro do empreendimento segue o curso legal exigido antes de qualquer comercialização. As visitas ao PDV ainda não têm data confirmada de abertura.

O cenário é cada vez mais comum no mercado de loteamentos planejados, especialmente em cidades do interior paulista que atravessam ciclos de expansão urbana. E levanta uma questão prática para compradores e investidores: o que fazer quando o projeto já está em movimento, mas a venda ainda não começou?

Um ponto de vendas instalado antes da abertura formal das visitas tem uma função específica: documentar o interesse dos potenciais compradores e apresentar o projeto em suas linhas gerais. Não é possível reservar lotes, assinar documentos ou estabelecer qualquer compromisso financeiro antes do registro ; e qualquer empresa séria deixa isso claro desde o primeiro contato.

O que está disponível nessa fase é informação. A planta do loteamento permite avaliar a organização urbanística do projeto, desde a distribuição dos lotes, a localização das áreas verdes e de lazer e também os acessos. A maquete oferece uma leitura espacial do conjunto, que planta alguma substitui. São instrumentos para o interessado começar a formular perguntas, comparar com outros empreendimentos e entender o que o projeto entrega antes de qualquer número entrar na conversa.

Para o comprador que age com estratégia, essa é a hora de visitar o entorno, conversar com moradores do bairro, checar o acesso por diferentes rotas, observar o que há nas proximidades em termos de comércio, serviços e infraestrutura. O PDV responde sobre o projeto. A cidade responde sobre o contexto.

Sinais que indicam seriedade em um pré-lançamento

Nem todo empreendimento em fase de pré-lançamento apresenta o mesmo nível de maturidade. Alguns sinais ajudam a distinguir projetos com estrutura sólida daqueles que ainda estão em estágios iniciais de planejamento. O alvará municipal aprovado é um deles: indica que o projeto passou pela análise técnica da prefeitura e está autorizado a executar as obras. Obras fisicamente iniciadas — mesmo que ainda em terraplanagem — confirmam que o cronograma saiu do papel. A presença de um ponto de vendas instalado com material de apresentação estruturado, como maquete e planta, indica que a empresa investiu na fase de apresentação antes de abrir as vendas, o que sinaliza organização e comprometimento com o processo.

O cadastro de interesse, mecanismo disponível na maioria dos pré-lançamentos, é frequentemente tratado como formalidade. Na prática, ele é o canal pelo qual a empresa comunica novidades sobre o projeto: abertura de visitas, data de lançamento, condições de pagamento. Quem cadastrou cedo tende a ter acesso a essas informações antes da abertura geral, o que amplia o tempo disponível para avaliação e decisão.

No caso do Parque Arvoredo, o cadastro pode ser feito pelo site da GSP Loteamentos. A empresa informou que as visitas ao PDV serão abertas em breve, e que a apresentação incluirá maquete do empreendimento e planta do loteamento para consulta dos interessados.

"Boituva reúne características muito alinhadas ao que acreditamos para o futuro do mercado imobiliário: qualidade de vida, contato com a natureza e desenvolvimento urbano planejado. É uma cidade que cresce de forma consistente, atrai famílias em busca de bem-estar e também investidores atentos ao potencial de valorização da região.", afirma Daniel Sitolin, Gerente nacional de Vendas da GSP Loteamentos.

Sobre o Parque Arvoredo

Desenvolvido pela GSP Loteamentos em Boituva (SP), o Parque Arvoredo é um loteamento aberto com 789 lotes a partir de 200 m² e área total de 376.829 m², sendo 56.816 m² de área verde e 20.576 m² destinados a lazer. O empreendimento está em fase de terraplanagem, com alvará municipal aprovado.

Sobre a GSP Loteamentos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fundada em 1986 em Ourinhos (SP), a GSP Loteamentos atua no desenvolvimento de loteamentos planejados há quatro décadas. A empresa soma mais de 180 empreendimentos lançados e está presente em dezenas de municípios de diversos estados brasileiros, são mais de 50 mil clientes realizando o sonho da casa própria.