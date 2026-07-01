Meu Locker opera 472 portas na maior feira de games do país
A empresa operou 60 armários contendo 472 portas durante os quatro dias de duração do evento sem que tenha ocorrido um único problema. Os lockers foram instalados em oito pontos do Distrito Anhembi de forma a atender todos os palcos da feira, que recebeu uma média de 30 mil pessoas por dia. Conteudo revisado com foco editorial.
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A Meu Locker tem se especializado em atender eventos de grande porte no Brasil. Um dos desafios enfrentados recentemente foi a Gamescom Brasil, uma das principais feiras de games da América Latina, realizada no Distrito Anhembi, em São Paulo. A empresa operou 60 armários contendo 472 portas durante os quatro dias de duração do evento. Os lockers foram instalados em oito pontos do Distrito Anhembi de forma a atender todos os palcos da feira, que recebeu uma média de 30 mil pessoas por dia.
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Mesmo com uma alta rotatividade do uso das portas ao longo de todo o evento, a tecnologia empregada pela empresa funcionou sem imprevistos, atestando que o sistema consegue atuar em um ambiente com grande concentração de pessoas e uso intenso dos equipamentos.
Inovação em prol do desempenho
De acordo com o CEO da Meu Locker, Gabriel Peixoto, a operação na Gamescom está relacionada a uma característica essencial do sistema: o emprego da tecnologia “stand-alone” da Meu Locker. Essa nova tecnologia permite que os equipamentos trabalhem de forma 100% autônoma, mesmo em condições de conectividade de dados e energia elétrica precárias. “Em eventos desse porte, a tendência é que haja instabilidade do sinal por causa da sobrecarga nas redes móveis. Por isso, elaboramos um modelo autônomo, que utiliza baterias recarregáveis e conectividade própria, garantindo assim a disponibilidade total do serviço Meu Locker”, explica.
Outra vantagem do sistema da Meu Locker está na implantação e ativação dos equipamentos, pois sem a necessidade de cabos ou de uma estrutura mais elaborada, a montagem dos lockers pode ser feita em um dia e retirada em outro, aumentando a praticidade e a rapidez da instalação e da desmontagem dos equipamentos. Além da eficiência técnica do sistema, o modelo de negócio também abre oportunidade comercial para os organizadores pois, em algumas situações, a empresa consegue atuar em parceria, sem investimento inicial para o contratante, podendo compartilhar com ele parte da receita gerada.
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Após a experiência bem-sucedida na Gamescom, a Meu Locker já mira outros grandes eventos até o final do ano, como a CCXP (uma das maiores feiras de entretenimento do mundo), a etapa da Fórmula 1 em São Paulo e shows de grande porte. “Estamos avançando em negociações importantes para os próximos meses e avaliamos que há um potencial muito grande para expandir a tecnologia da Meu Locker para eventos cada vez maiores”, finaliza Gabriel Peixoto.
Website: https://www.meulocker.com.br/