Kessy Borges celebra 14 anos de carreira

Após 14 anos dedicados à arte da tatuagem, a artista capixaba Kessy Borges celebra uma trajetória marcada pela criatividade, empreendedorismo e impacto social. Para comemorar a data, ela preparou um encontro especial no Studio PARLA, em Vitória (ES), reunindo arte, descontração e conexões humanas em duas noites exclusivas.

O evento acontece nos dias 2 e 8 de julho, às 19h30, e tem como proposta proporcionar momentos de criação e troca entre os participantes. A programação inclui uma oficina de cerâmica acompanhada por vinho, petiscos e conversas, refletindo a essência da trajetória de Kessy: transformar a arte em um espaço de expressão, acolhimento e encontro.

Com vagas limitadas e turmas já encerradas, a ação se trata de um evento fechado, destinado a clientes que acompanham e fazem parte da trajetória da tatuadora há muitos anos. Além de marcar a celebração profissional, o encontro representa um momento de reconhecimento e aproximação com pessoas que contribuíram para a construção dessa história.

Reconhecimento internacional

O momento festivo coincide com uma nova etapa em sua carreira. Kessy está em processo de obtenção do visto O-1 dos Estados Unidos, concedido a profissionais que demonstram habilidades extraordinárias e reconhecimento de destaque em suas áreas de atuação. A categoria é destinada a talentos que alcançaram projeção relevante nos campos das artes, cultura, entretenimento, ciência, educação, negócios e esportes.

Para a tatuadora, o reconhecimento internacional é resultado de uma trajetória construída com dedicação, estudo e sensibilidade artística. O processo para obtenção do visto O-1 representa mais um passo na expansão de sua atuação para novos mercados e públicos.

“O processo do visto O-1 simboliza a possibilidade de levar meu trabalho para além das fronteiras, mas o que mais me orgulha continua sendo o impacto que a arte pode gerar na vida das pessoas. Minha arte precisa fazer as pessoas felizes. Resgatar a autoestima delas é meu maior prêmio”, conclui.

Reconhecida pelo trabalho autoral no estilo Fine Line e arte ornamental, Kessy construiu uma identidade artística própria ao longo dos anos, atraindo clientes de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Sua produção transita entre a tatuagem, a arte contemporânea e a estética minimalista, transformando a pele em suporte para narrativas pessoais e processos de ressignificação.

Mais do que uma carreira consolidada, a artista encontrou na tatuagem uma ferramenta de transformação social. Entre seus projetos mais relevantes está o trabalho voluntário de cobertura de cicatrizes intitulado “Renascer” para mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica, sobreviventes do câncer ou pessoas que passaram por acidentes traumáticos. Por meio da arte, ela contribui para a reconstrução da autoestima e da relação dessas mulheres com seus próprios corpos.

“Completar 14 anos de carreira me faz olhar para trás com gratidão e para frente com ainda mais propósito. Pensei essa celebração como um momento para criar, compartilhar histórias, brindar conquistas e fortalecer conexões. A arte sempre foi uma ponte entre pessoas, e quero que essas noites representem exatamente isso”, afirma Kessy Borges.

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A celebração dos 14 anos simboliza não apenas uma conquista profissional, mas a consolidação de uma trajetória que une arte, acolhimento e transformação social, características que têm marcado a trajetória de Kessy Borges dentro e fora dos estúdios de tatuagem.