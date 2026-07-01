Bitget Lança TradFi 101 para Preparar Usuários para a Era da Universal Exchange

VICTORIA, Seychelles, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou TradFi 101, uma iniciativa educacional de longo prazo criada para ajudar os usuários de criptomoedas a entender os mercados financeiros tradicionais e navegar na crescente interseção entre ativos digitais e finanças globais. O programa introduz recursos de aprendizagem estruturados que abrangem fundamentos financeiros, classes de ativos, mecânica de mercado, macroeconomia, gerenciamento de riscos e evolução do investimento em multiativos.

Com os ativos tokenizados cada vez mais acessíveis e os investidores participando cada vez mais de criptomoedas, ações, commodities, ETFs e ativos do mundo real, a educação financeira passou a ser uma habilidade essencial para os participantes do mercado. O TradFi 101 foi desenvolvido para um ambiente de mercado em que os investidores nativos de criptomoedas podem conhecer os motivadores por trás de ações, commodities, moedas e fluxos de capital.

Desenvolvido com uma abordagem de educação, o TradFi 101 foi criado como uma iniciativa aberta do setor que reúne exchanges, plataformas de mídia, pesquisadores, educadores e comunidades de criadores para tornar a educação financeira mais acessível. Os atuais contribuintes do ecossistema participantes e convidados incluem Coin Bureau, CoinGecko e TradingView, entre outros.

“Os mercados financeiros estão se tornando cada vez mais conectados, e os traders já estão navegando em mais de uma classe de ativos”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Os investidores em criptomoedas hoje prestam atenção às taxas de juros, inflação, ações, commodities e liquidez global, juntamente com os ativos digitais. Com a tokenização ampliando o acesso aos mercados financeiros, entender como esses sistemas funcionam conjunto está se tornando cada vez mais importante. O TradFi 101 foi criado para tornar esse conhecimento mais acessível e ajudar os usuários a se prepararem para um futuro em que ativos tradicionais e digitais existam no mesmo cenário de investimento.”

O TradFi 101 está dividido em seis módulos de aprendizagem em um currículo estruturado e apoiado por conteúdo educacional, participação da comunidade e avaliações semanais. O programa responderá a 100 questões financeiras essenciais em aulas simplificadas projetadas para o público de criptomoedas. Os módulos incluem Fundamentos Financeiros: Redescubra a TradFi, Enciclopédia de Ativos: Sua Lista de Verificação de Riqueza Global, Mecânica de Mercado: Como a Negociação Acontece, Macroeconomia: A Mão Invisível, Risco e Natureza Humana: A Mentalidade do Trader, e a Universal Exchange: A Forma Final de Financiamento.

O módulo final aborda a convergência de ativos tradicionais e digitais em um ambiente de negociação unificado. Como a maior Universal Exchange do mundo, a Bitget já fornece acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, juntamente com mais de 10.000 ações dos EUA, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, produtos de câmbio e metais preciosos. O TradFi 101 analisa como a tokenização está expandindo o acesso aos mercados globais e porque uma compreensão mais ampla das finanças será cada vez mais valiosa nos próximos anos.

O TradFi 101 foi concebido como uma iniciativa de longo prazo para contribuir para o esforço mais amplo do setor de aumentar a educação financeira para a era de multiativos. Contando com colaboradores educacionais de todo o ecossistema, o programa visa ajudar a próxima geração de traders a desenvolver o conhecimento necessário para que possam participar com mais confiança de um sistema financeiro cada vez mais conectado.

Para mais informações, visite: https://www.bitget.com/activity-hub/tradfi-101

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001210477)