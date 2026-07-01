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Videoclipe usa IA para abordar racismo algorítmico

A banda de reggae Afrodizia lançou o videoclipe "Racistas Não!", dirigido por Arnaldo Belotto, que utiliza Inteligência Artificial para ilustrar o racismo algorítmico. O projeto parte de uma iniciativa transmídia, buscando evidenciar que algoritmos reproduzem valores presentes nos dados de treinamento e reforça a necessidade de referências antirracistas na tecnologia.

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Repórter
01/07/2026 10:38

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Videoclipe usa IA para abordar racismo algorítmico
Videoclipe usa IA para abordar racismo algorítmico crédito: DINO

A banda brasileira Afrodizia divulgou nesta semana o videoclipe da música "Racistas Não!", dirigido por Arnaldo Belotto. A produção, disponível no YouTube, foi criada com o apoio de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e integra um projeto transmídia que inclui websérie, documentário, conteúdo educativo, game virtual e ações de comunicação voltadas ao debate sobre racismo algorítmico.

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O objetivo do videoclipe é provocar reflexão sobre a forma como os algoritmos são treinados. Segundo a proposta dos autores, os sistemas de IA não são neutros; eles aprendem a partir de dados gerados pela sociedade, podendo reproduzir tanto preconceitos quanto valores de inclusão e justiça social.

A escolha de empregar IA na produção visual não se deu apenas por questões estéticas. O diretor Arnaldo Belotto afirmou que a tecnologia foi utilizada para transformar a própria ferramenta em parte do discurso, permitindo a materialização de cenários e metáforas que seriam inviáveis em prazos curtos. O processo criativo, porém, manteve a direção artística humana, com roteiro, pesquisa, curadoria de imagens e edição conduzidos por profissionais.

Tony Sheen, baterista e compositor da banda, destacou a relação entre tecnologia e sociedade: "Se os algoritmos aprendem com aquilo que recebem, precisamos discutir quais valores estamos ensinando às máquinas. A Inteligência Artificial não está separada da sociedade. Ela aprende com as nossas escolhas, nossos registros e nossas narrativas."

O projeto enfatiza que a IA foi empregada como ferramenta, não como criadora autônoma. Todas as etapas conceituais, desde a definição da linguagem visual até a edição final, foram realizadas por humanos, garantindo que a mensagem crítica seja orientada por uma perspectiva ética.

Com 27 anos de carreira, Afrodizia consolidou-se no reggae brasileiro, tendo participado de turnês internacionais e recebido o Prêmio Profissionais da Música 2025 na categoria Reggae. "Racistas Não!" reforça a tradição da banda de usar a música como meio de reflexão social, agora incorporando o debate sobre os desafios éticos da Inteligência Artificial.

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O videoclipe está acessível no YouTube, enquanto a faixa pode ser ouvida nas plataformas digitais de streaming.



Website: https://youtu.be/-KsTNvhDZj8

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