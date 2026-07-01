INSS solicita concurso emergencial com 2 mil vagas para 2027

A nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Ana Cristina Silveira, confirmou o pedido emergencial para a abertura de 2 mil vagas em um novo concurso público do INSS, com previsão para 2027. A iniciativa movimenta os candidatos que acompanham o setor e coloca o INSS entre as seleções federais mais aguardadas do momento.

Logo após assumir a presidência da autarquia, Silveira reforçou que a recomposição de servidores é uma das prioridades da atual gestão. O objetivo declarado é abrir 2 mil vagas em 2027 para amenizar o déficit de pessoal que afeta diretamente o funcionamento do instituto.

O pedido emergencial, no entanto, representa apenas uma parcela da necessidade real identificada pelo órgão. A própria presidência reconhece que seria necessário repor até 10 mil servidores no longo prazo, mas o pleito emergencial foi apresentado como a medida mais viável neste momento.

Queda no quadro de servidores pressiona o INSS

Os números explicam a urgência. Em 2018, o INSS contava com 33,8 mil servidores ativos. Atualmente, esse número caiu para 17,8 mil profissionais em atuação, praticamente a metade do efetivo de oito anos atrás. Como resultado, o atendimento nas agências e a capacidade operacional da autarquia passaram a exigir reforço mais rápido.

A presidente também destacou que, embora o trabalho remoto traga ganhos na análise de processos, há estudos em andamento para ampliar a presença de servidores nas unidades físicas, reforçando o atendimento presencial ao cidadão.

Cargos e remunerações previstos

Os cargos mais citados no pedido são os de Técnico e Analista do Seguro Social, com lotação nacional.

O cargo de Técnico do Seguro Social exige nível médio e tem remuneração inicial de R$6.041,63;

exige nível médio e tem remuneração inicial de R$6.041,63; O cargo de Analista do Seguro Social exige nível superior e oferece remuneração inicial de R$9.371,30.

Caso o aval seja concedido, a tendência é que esses cargos concentrem boa parte da atenção dos candidatos desde já.

Autorização pode sair antes do período eleitoral

A concretização do certame depende de autorização formal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), órgão responsável por liberar a abertura de concursos no Executivo federal.

Apurações indicam que a decisão sobre o aval pode sair até o dia 3 de julho, antes do início do período eleitoral, o que torna os próximos dias decisivos para o futuro do concurso. Se a autorização for concedida, o INSS poderá avançar para as próximas etapas administrativas, abrindo caminho para a publicação de novidades mais concretas sobre vagas, cargos e cronograma.

INSS segue como destaque entre os concurseiros

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A confirmação feita por Ana Cristina Silveira fortalece o cenário de um novo edital e mantém o INSS entre os órgãos federais com maior atenção por parte de quem busca uma vaga no serviço público. Com a possibilidade de um edital em 2027 e remunerações que chegam a R$16.769,79, a seleção já é apontada como uma das mais relevantes do ciclo atual para candidatos de nível médio e superior.