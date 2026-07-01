Chassieu, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amoéba obtém autorização de colocação no mercado em França para o seu biofungicida AXPERA

Chassieu (França), 30 de junho de 2026 – 7h30 - A Amoéba (FR0011051598 - ALMIB), uma empresa greentech industrial especializada no desenvolvimento de soluções microbiológicas naturais baseadas na exploração patenteada de amebas, anuncia a obtenção da autorização de colocação no mercado do seu biofungicida AXPERA em França. Esta primeira autorização de longo prazo, emitida pela ANSES na sequência da avaliação realizada pela França como Estado-Membro relator para a União Europeia, permite agora que os outros Estados-Membros continuem e finalizem os seus procedimentos nacionais de autorização nas próximas semanas e meses, de acordo com os calendários próprios de cada país.

Esta autorização, de importância estratégica para a Amoéba, marca o início da comercialização do AXPERA, em parceria com a Koppert, primeiro em França e, posteriormente, nos restantes países europeus abrangidos pelo acordo, à medida que forem sendo concedidas as respetivas autorizações pelas autoridades nacionais competentes.

Uma autorização que abrange múltiplas utilizações na vinha e em culturas hortícolas

O AXPERA está autorizado pela ANSES1 como produto fungicida, atuando através da inibição da germinação dos esporos fúngicos. O produto encontra-se agora autorizado para as seguintes utilizações:

Culturas abrangidas Doença Campo aberto e/ou sob abrigo Vinha (vinho e uvas de mesa) Míldio Campo aberto Vinha (vinho e uvas de mesa) Oídio Campo aberto Cucurbitáceas Míldio Campo aberto Cucurbitáceas Oídio Campo aberto e sob abrigo Tomate Míldio Campo aberto e sob abrigo Beringela Míldio Campo aberto e sob abrigo Tomate Oídio Sob abrigo Beringela Oídio Sob abrigo Manjericão Míldio Campo aberto Alface (incluindo brotos jovens) Míldio Campo aberto Alcachofra Míldio Campo aberto

O produto destina-se a uma utilização preventiva; pode ser utilizado isoladamente, como parte de um programa de tratamento ou em combinação com outros fungicidas autorizados para a doença em causa.

Condições de utilização muito favoráveis

O AXPERA está autorizado como produto de baixo risco e pode ser utilizado na agricultura convencional e biológica, em conformidade com a regulamentação em vigor.

As condições de utilização autorizadas contribuem para a atratividade do produto junto dos agricultores, conciliando proteção, eficácia e facilidade de utilização. Estas traduzem-se, nomeadamente, num período de reentrada2 e num intervalo de segurança antes da colheita3 mais curtos, bem como nas distâncias de segurança4 mais reduzidas concedidas pela ANSES a um produto fitofarmacêutico.

Além disso, a substância ativa do produto AXPERA, o “Lisado de Willaertia magna C2c Maky”, consta da lista de substâncias ativas isentas de limites máximos de resíduos (LMR), constituindo uma importante vantagem regulamentar: facilita a comercialização das colheitas, eliminando os constrangimentos associados às análises dos produtos tratados.

Por último, o produto AXPERA deverá ser incluído na lista francesa de produtos de biocontrolo. Esta inclusão proporcionaria várias vantagens, permitindo, em particular:

Responder às crescentes exigências ambientais e sanitárias;

Facilitar os procedimentos, certificações e cadernos de encargos que valorizam produtos respeitadores do ambiente e do consumidor, como os rótulos “Alto Valor Ambiental” e “Sem Resíduos de Pesticidas”;

Reforçar a aceitação social e a valorização do produto junto dos agricultores, distribuidores e cadeias de valor;

Integrar o produto na Estratégia Nacional de Biocontrolo;

Obter autorização para realizar publicidade comercial.





Uma alavanca estratégica para a expansão comercial do AXPERA na Europa

Com a autorização do produto AXPERA em França, país que assumiu o papel de Estado-Membro relator zonal para a avaliação do produto, os restantes países europeus abrangidos poderão concluir os respetivos procedimentos nacionais de autorização:

Já foram apresentados pedidos para os usos em campo aberto em Portugal, Espanha, Itália e Grécia.

Os usos sob abrigo já foram igualmente objeto de pedidos em Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Bélgica, Polónia e Alemanha. Estes usos sob abrigo serão igualmente objeto de pedidos de reconhecimento mútuo em 12 Estados-Membros adicionais, com vista ao acesso ao mercado a partir de 2027.

Esta primeira autorização de colocação no mercado na Europa, válida por um período de 15 anos, renovável, constitui assim uma alavanca estratégica importante, ao facilitar futuras extensões geográficas, bem como o alargamento dos usos autorizados, tanto em termos de culturas como de doenças-alvo.

Jean-Baptiste EBERST, Diretor dos Assuntos Regulamentares da Amoéba, declara: “A homologação do AXPERA em França constitui a primeira autorização definitiva do nosso produto de biocontrolo na Europa. Este sucesso confirma a solidez do nosso processo regulamentar e abre caminho à obtenção de autorizações nos restantes países europeus.”

Jean-Marc PETAT, Diretor-Geral da Green for Agro, filial da Amoéba dedicada às biossoluções, acrescenta: “Esta autorização, concedida por 15 anos, marca um momento decisivo na implementação da tecnologia AXPERA.Permitir-nos-á acelerar o nosso plano comercial com o nosso parceiro Koppert, que comercializará o produto sob a designação TIAGAN para a vinha e sob a designação YAZU para as culturas hortícolas. As condições de utilização particularmente favoráveis do produto, a sua autorização para numerosas culturas e a isenção de limites máximos de resíduos reforçam a atratividade desta solução para os agricultores e as cadeias de valor comprometidas com a transição agroecológica. Acolhemos este êxito com grande orgulho.”

Sobre a Amoéba:

Criada em 2010, a Amoéba é uma empresa greentech sediada em Chassieu (Lyon, França), que ambiciona tornar-se um ator de referência no tratamento do risco microbiológico através da exploração patenteada de amebas nos setores da proteção das plantas e da cosmética.

Detentora de um know-how único a nível mundial, protegido por múltiplas patentes, a Amoéba é atualmente a única empresa autorizada a explorar industrialmente a ameba Willaertia para aplicações em biocontrolo e cosmética. Tanto quanto é do conhecimento da Sociedade, é igualmente a única empresa capaz de assegurar a sua produção à escala industrial, em volumes compatíveis com aplicações comerciais, com vista a oferecer uma alternativa viável aos produtos químicos amplamente utilizados atualmente.

A Amoéba está atualmente focada no mercado global de biocontrolo para a proteção das culturas e no mercado da cosmética. Uma vez que a comercialização de produtos fitofarmacêuticos está sujeita à obtenção de autorizações regulamentares locais, a Sociedade realizou os procedimentos regulamentares necessários e submeteu os processos de autorização na Europa e nos Estados Unidos. No que diz respeito à substância ativa, a Sociedade obteve já, em 2022, a aprovação nos EUA e o parecer positivo e definitivo da EFSA na Europa. A autorização do produto AXPERA foi obtida em 2025 nos Estados Unidos e em 2026 em França, antes de outros países europeus-alvo.

No que se refere à aplicação cosmética, esta não requer aprovação prévia de uma autoridade competente na Europa nem nos Estados Unidos. O ingrediente cosmético já se encontra inscrito na lista INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), abrindo caminho à sua comercialização a nível mundial, com exceção da China, onde é necessária uma autorização local.

A Amoéba é uma sociedade cotada na Euronext Growth (ALMIB). A Sociedade é membro da rede Bpifrance Excellence e é elegível para o regime PEA-PME. Mais informações em www.amoeba-nature.com



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1 ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), autoridade francesa competente em matéria de produtos fitofarmacêuticos.

2 Período de reentrada na área tratada após a aplicação: 6 horas em campo aberto e 8 horas sob abrigo.

3 Intervalo de segurança antes da colheita: 1 dia.

4 Distâncias de segurança relativamente às massas de água e às pessoas: 5 metros em relação às massas de água e 3 metros em relação às pessoas.

Anexo

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