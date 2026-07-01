90% dos líderes de TI veem lacunas na preparação para ameaças de IA. Lenovo traz um ponto único de responsabilidade para a resiliência cibernética

À medida que as organizações aceleram a adoção de IA e a transformação digital do ambiente de trabalho, muitas descobrem que a resiliência cibernética é prejudicada não pela falta de ferramentas de segurança, mas pela crescente complexidade operacional e sofisticação das ameaças. De acordo com pesquisas recentes, 90% dos líderes de TI reconhecem lacunas em sua capacidade de se defender contra ameaças impulsionadas por IA.

Embora os investimentos em segurança continuem a crescer, muitas organizações enfrentam um desafio diferente: a responsabilidade fragmentada. As operações de segurança permanecem altamente distribuídas e isoladas, o que torna cada vez mais difícil coordenar os esforços de resposta, manter a continuidade dos negócios de ponta a ponta e se recuperar rapidamente quando incidentes ocorrem.

Para ajudar as organizações a enfrentar esse desafio, a Lenovo está expandindo seu portfólio global de Serviços de Segurança com uma estrutura de resiliência cibernética reformulada e ofertas de segurança de ponta a ponta, projetadas para fornecer um ponto único de responsabilidade, ajudar as organizações a reduzir a complexidade da segurança, diminuir o tempo de inatividade do sistema em até 50% e reduzir os custos de remediação em até 40%.

"Os líderes de Segurança não precisam de mais ferramentas. Eles precisam de maior confiança de que seus funcionários, dispositivos e dados permaneçam protegidos e de responsabilidade clara quando surgirem problemas", disse Rakshit Ghura, vice-presidente e gerente-geral de Soluções para Espaço de Trabalho Digital da Lenovo. "Quando ocorrem incidentes cibernéticos, as organizações geralmente precisam coordenar vários fornecedores, plataformas e equipes de suporte. Ao reunir dispositivos confiáveis, tecnologias de segurança líderes, serviços gerenciados especializados e alianças líderes de mercado em um único modelo operacional, a Lenovo ajuda os clientes a reduzir a complexidade e fortalecer a resiliência, para que possam se concentrar em seus negócios e no atendimento aos clientes."

A abordagem da Lenovo foi reconhecida por analistas do setor e organizações independentes, incluindo o recente reconhecimento no Fortress Cybersecurity Awards de 2026 nas categorias de resiliência cibernética, segurança de aplicativos e segurança de IA.

De acordo com a ISG Research, o Lenovo Security Services combina confiança em hardware, proteção multicamadas e operações habilitadas por IA em uma estrutura unificada que ajuda as organizações a melhorar a resiliência, manter a continuidade dos negócios e reduzir as interrupções operacionais.1

Oferecendo resiliência gerenciada de ponta a ponta em escala

Como parte da expansão do portfólio, a Lenovo está lançando o Security Services with Absolute, uma oferta de resiliência totalmente gerenciada de ponta a ponta, projetada para ajudar as organizações a manter controles de segurança críticos em equipes de trabalho distribuídas, sem aumentar as demandas sobre as equipes internas de TI. O serviço permite que os controles de segurança essenciais se recuperem automaticamente quando interrompidos, reduzindo a intervenção manual e ajudando as organizações a manter uma proteção consistente em ambientes completos.

A oferta é suportada pelo Centro de Operações de Segurança (SOC) global da Lenovo, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, onde especialistas em segurança monitoram continuamente a atividade de ponta a ponta e ajudam as organizações a identificar e responder a ameaças emergentes. Ao combinar resiliência em nível de firmware, operações gerenciadas e supervisão de segurança especializada, a Lenovo ajuda as organizações a fortalecer a resiliência de ponta a ponta, reduzindo a carga operacional sobre as equipes internas.

Ampliando a visibilidade e o controle além dos limites tradicionais de segurança

A Lenovo também está lançando o Lenovo ThinkShield TraceLock, com tecnologia Absolute Security, para ajudar as organizações a manter a visibilidade e o controle de dispositivos perdidos, roubados ou desconectados que podem estar fora do alcance das ferramentas tradicionais de gerenciamento e segurança de endpoints.

A segurança convencional de endpoints depende de um sistema operacional ativo ou de uma conexão de rede. Quando os dispositivos são desligados ou desconectados, podem se tornar pontos cegos operacionais. O ThinkShield TraceLock utiliza conectividade celular integrada para permitir que as equipes de TI localizem, ativem e apaguem dados de dispositivos remotamente, ajudando as organizações a proteger dados confidenciais e reduzir riscos quando o hardware é perdido ou comprometido.

A solução ajuda as organizações a fortalecerem seus esforços de conformidade, manterem o controle de dados corporativos confidenciais e darem suporte às políticas de segurança mesmo quando os endpoints estão offline.

O ThinkShield TraceLock é particularmente valioso para organizações que atuam em setores altamente regulamentados, incluindo saúde, serviços financeiros, governo e setor público, onde manter o controle sobre dados confidenciais e atender aos requisitos de conformidade são prioridades essenciais para os negócios.

O ThinkShield TraceLock estará disponível a partir de 1º de julho em dispositivos ThinkPad selecionados.2

Uma abordagem unificada para a resiliência cibernética

À medida que as ameaças cibernéticas evoluem, a resiliência é cada vez mais definida não pela quantidade de ferramentas de segurança que uma organização implementa, mas pela eficácia da postura de segurança da organização quando diferentes recursos trabalham em conjunto para prevenir interrupções, manter a continuidade e, se necessário, acelerar a recuperação.

A estrutura de resiliência cibernética de ponta a ponta da Lenovo ajuda as organizações a maximizar o valor dos investimentos em segurança existentes por meio de gerenciamento de identidade e acesso, proteção de dados, detecção e resposta estendidas, visibilidade e gerenciamento de riscos e segurança para IA. A estrutura de resiliência cibernética da Lenovo integra-se com os principais fornecedores de tecnologia, incluindo Absolute, Cisco, Google, Microsoft, SentinelOne e Veeam. Em vez de exigir que os clientes coordenem o gerenciamento de ameaças e incidentes de segurança com vários fornecedores, o SOC com IA da Lenovo oferece um modelo operacional coordenado que combina resiliência de ponta a ponta, proteção contínua e recuperação por meio de um único relacionamento responsável.

O resultado é uma abordagem mais integrada à resiliência cibernética que ajuda as organizações a reduzir a complexidade, melhorar a eficiência operacional e prosseguir com iniciativas de transformação digital com maior confiança.

Para obter mais informações sobre a estrutura da Lenovo para resiliência cibernética de ponta a ponta, leia o e-book aqui.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global em tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 196º lugar no ranking Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada por sua visão de “Tecnologia mais inteligente para todos”, a Lenovo está executando uma estratégia de IA híbrida que abrange IA pessoal – uma IA pessoal para múltiplos dispositivos; e IA empresarial – ajudando os clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é concretizada por meio do compromisso do Grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio completo de IA, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença global em mais de 20 locais de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos global que inclui mais de 30 fábricas em 10 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional . A Lenovo está cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa newsroom.

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1 Fonte: ISG Research, [ISG Provider Lens: Lenovo Security Services Briefing Notes], Information Services Group, abril de 2026. 2 O ThinkShield TraceLock estará disponível a partir de 1º de julho em ThinkPads selecionados, incluindo o ThinkPad X1 Carbon Gen 14, ThinkPad X1 2 em 1 Gen 11, ThinkPad T14s Gen 7 Intel e ThinkPad T16 Gen 5 Intel.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260630666043/pt/

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