EBC Financial Group e o Departamento de Economia da University of Oxford Renovam Parceria de Educação Pública de Economia

LONDRES, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) renovou sua parceria estratégica com o Departamento de Economia da University of Oxford por mais três anos, estendendo uma colaboração que ajuda a levar a pesquisa econômica a um público mais amplo em todo o mundo.

Como parte da renovada parceria, o EBC patrocinará uma edição anual da série de webinars What Economists Really Do do Departamento, ajudando o compartilhamento de pesquisas e insights econômicos com estudantes, pesquisadores, ex-alunos e públicos mais amplos. Para ajudar a ampliar o alcance do webinar, determinados insights e pontos de discussão também serão adaptados em vídeos curtos de rede social, oferecendo resumos acessíveis das ideias principais para públicos online mais amplos.

Desde o início da parceria, as edições patrocinadas pelo EBC de What Economists Really Do abordam uma série de questões globais urgentes, incluindo evasão fiscal, mudanças climáticas e educação financeira. Cada webinar normalmente atrai cerca de 200 participantes ao vivo. Todas as sessões gravadas geraram mais de 3.600 visualizações e mais de 270 horas de tempo de exibição, demonstrando um envolvimento sustentado do público além dos próprios eventos ao vivo.

A parceria é um exemplo do compromisso compartilhado de ampliação do acesso ao conhecimento da economia e apoio ao envolvimento público informado com questões econômicas, além de promover a discussão informada sobre tópicos que vão desde a política macroeconômica e os mercados financeiros até a regulamentação e o desenvolvimento econômico global.

Também apoia o compromisso mais amplo do Departamento com o engajamento público, ajudando a tornar a pesquisa acadêmica acessível além da comunidade universitária.

Essa iniciativa faz parte do compromisso mais amplo do EBC com a responsabilidade social corporativa, com foco na remoção de barreiras à educação e na promoção do impacto social de longo prazo. Ao conectar a excelência acadêmica com a aplicação no mundo real, o EBC continua a apoiar um acesso mais amplo à educação econômica e ao engajamento público.

“Na economia global em rápida evolução de hoje, o acesso ao conhecimento financeiro confiável está cada vez mais importante. Nossa parceria contínua com o Departamento de Economia da University of Oxford reflete o compromisso do EBC de capacitar as pessoas com os insights e as ferramentas necessárias para que elas possam tomar decisões informadas e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento de futuros talentos que irão moldar os sistemas financeiros do futuro”, disse Christopher Stiegeler, Diretor Executivo do EBC Financial Group (Cayman) Limited.

Stiegeler acrescentou: "Além da nossa parceria com o Departamento de Economia de Oxford, o EBC continua a defender a educação financeira da próxima geração com iniciativas no campus, colaborações acadêmicas e memorandos de entendimento com instituições em todo o mundo. Essas colaborações incluem a National Autonomous University of Mexico (UNAM), a International University of Ulaanbaatar (IUU), o Monterrey Institute of Technology and Higher Education (Tecnológico de Monterrey), a Escuela Bancaria y Comercial do México, e a Autonomous University of Bucaramanga (UNAB). Nossas equipes também estão explorando ativamente parcerias semelhantes com instituições adicionais de ensino superior em todo o mundo.”

O Professor Johannes Abeler, Dirigente do Departamento de Economia da University of Oxford, comentou: “O envolvimento e a educação pública são fundamentais para a missão do Departamento. Com iniciativas como What Economists Really Do, procuramos mostrar como a economia pode contribuir para uma melhor política e uma compreensão mais profunda das questões que moldam o nosso mundo. É um grande prazer continuar a nossa parceria com o EBC Financial Group, cujo apoio nos ajuda a ampliar o acesso ao conhecimento econômico e ampliar o alcance das nossas atividades educacionais para novos públicos em todo o mundo.”

Nos próximos três anos, a parceria continuará a conectar a pesquisa acadêmica a públicos mais amplos, ajudando a garantir que os insights econômicos permaneçam acessíveis, relevantes e impactantes em um ambiente global cada vez mais complexo.

Aviso de Risco

Trading Forex (FX) e Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder os depósitos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Considere seus objetivos de investimento e tolerância ao risco cuidadosamente antes de negociar.

A University of Oxford e seu Departamento de Economia não endossam ou recomendam quaisquer produtos ou serviços comerciais oferecidos pelo EBC Financial Group. Esta parceria está focada exclusivamente em iniciativas educacionais e divulgação pública.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países, o EBC é reconhecido no setor com prêmios, incluindo Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável, além de várias homenagens do World Finance. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC tem a confiança de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo por suas soluções de negociação seguras e focadas no cliente."

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

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Contato com a Mídia:

Aldric Tinker Toyad

Líder Global de PR

aldric.tinker@ebc.com

Faiz Alavi Sulaiman

Executivo Sênior de RP

faiz.sulaiman@ebc.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9755426)