CGTN: Do povo, para o povo: O que a Medalha de 1º de julho significa

PEQUIM, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CGTN publicou um artigo abordando os valores incorporados pela Medalha de 1º de julho. Com as histórias dos nomeados deste ano, o artigo destaca como gerações de membros do Partido Comunista da China (PCC) permaneceram enraizadas com o povo, se dedicaram ao serviço público e levaram adiante o espírito fundador do Partido.

Quando os moradores do Subdistrito de Guanyinqiao, em Chongqing, têm algum problema no bairro, muitos dão a mesma resposta quando perguntados a quem recorrer: "Procura Lao Ma."

"Lao Ma" é Ma Shanxiang, um membro do Partido Comunista da China (PCC) de 69 anos, que passou mais de três décadas mediando conflitos na comunidade. Seu trabalho está registrado em mais de 280 cadernos, com mais de nove milhões de caracteres chineses, documentando milhares de histórias de paciência, compreensão e reconciliação. Ao longo dos anos, ele recebeu mais de 20.000 visitas de moradores e mediou com sucesso mais de 2.500 disputas.

Ma está entre os indicados recomendados para a Medalha de 1º de julho, a maior honra do PCC, antes de uma reunião que marca o 105º aniversário da fundação do Partido na quarta-feira (1º de julho). No evento, Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCC, conferirá a medalha aos membros modelo do Partido e fará um discurso importante.

Um detalhe da medalha reflete os valores que ela representa. Ao contrário das medalhas nacionais da China que são usadas em correntes de metal, a Medalha de 1º de julho apresenta uma fita de tecido – um design proposto pessoalmente pelo presidente Xi. Modesta em vez de ornamentada, simboliza que a maior honra do Partido pertence a quem é, continua sendo do e se dedica a servir o povo.

Enraizado no povo

Xi descreveu os ganhadores da Medalha de 1º de julho como "heróis do cotidiano" que "vêm do povo e estão enraizados nele".

A lista dos indicados recomendados deste ano reflete essa ideia. Embora tenham diferentes profissões, eles compartilham uma qualidade definidora: anos – muitas vezes décadas – de dedicação silenciosa nos locais mais necessários.

Como Ma, Wu Yaqin, chefe do Partido da comunidade, passou três décadas na governança de base, resolvendo mais de 1.000 disputas comunitárias. O médico rural Uhas Sulayman registrou mais de 100.000 visitas a pacientes, salvou milhares de pacientes gravemente doentes e fez o parto de mais de 3.200 bebês. O secretário do Partido da Aldeia, Li Liancheng, liderou a Aldeia Xixinzhuang da pobreza ao reconhecimento nacional como uma aldeia modelo. O Herói de Mérito de primeira classe Wang Yuchang silenciosamente continuou servindo as pessoas depois de deixar as forças armadas.

O mesmo espírito também brilha através da inovação científica. O especialista em refino de petróleo Chen Junwu dedicou sua vida ao avanço da indústria de refino da China e ainda analisou os relatórios de emissões de carbono até seus últimos dias. Zhong Jue, o acadêmico de 89 anos, passou a vida ajudando a China a superar os principais gargalos tecnológicos da fabricação de alumínio. O especialista em agricultura Zhao Yafu passou mais de 60 anos promovendo a agricultura moderna em regiões montanhosas, ajudando os agricultores a aumentar sua renda em mais de 30 bilhões de yuans (US$ 4,2 bilhões).

Transmitindo o espírito fundador do Partido

Além de ser uma homenagem aos membros exemplares do Partido, a Medalha de 1º de Julho também é uma forma de inspirar outros a defender o espírito fundador do Partido.

Xi pediu aos membros do Partido na nova era que levem adiante o espírito fundador do Partido, permaneçam fiéis à aspiração original e à missão fundadora do Partido e cumpram suas responsabilidades com dedicação.

Muitos indicados recomendados já transformaram o compromisso pessoal em uma causa comum.

A equipe médica voluntária de Uhas continua a se expandir pelas regiões fronteiriças da China. Wu estabeleceu uma plataforma de treinamento para governança de base, orientando quase 30.000 agentes comunitários. Zhong, por sua vez, ainda trabalha ao lado de pesquisadores mais jovens para enfrentar novos desafios tecnológicos, ao mesmo tempo em que orienta alunos e apoia pessoas de meios carentes.

Ma acredita que seu trabalho está longe de ser concluído. Depois de se aposentar, ele foi recontratado para liderar o "Lao Ma Studio", uma organização de mediação de disputas de base, apoiando uma equipe de mais de 80.000 mediadores voluntários, carinhosamente conhecidos como "Little Mas".

Embora tenha quase 70 anos, ele diz que a causa da mediação das pessoas está apenas começando. Tomando emprestada a analogia de Xi de uma corrida de revezamento, ele vê seu papel hoje não apenas como correr bem com sua própria perna, mas como ajudar o "Little Mas" a levar o bastão para o futuro.

Quando as Medalhas de 1º de julho forem conferidas na quarta-feira, os holofotes recairão sobre um grupo de "heróis do cotidiano". Suas histórias podem começar em aldeias, bairros ou laboratórios, mas todos apontam para os mesmos valores duradouros: ficar perto das pessoas e passar esse espírito para a próxima geração.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-29/From-the-people-for-the-people-What-the-July-1-Medal-honors-1OnonFmsDdu/p.html

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

CGTN Digital cgtn@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9755431)