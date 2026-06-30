Interactive Brokers amplia acesso a ações coreanas com o lançamento do Nextrade ATS

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora global automatizada, anunciou hoje o lançamento de ações coreanas selecionadas por meio da Nextrade, o primeiro Sistema Alternativo de Negociação (ATS) da Coreia do Sul. A adição da Nextrade complementa o lançamento anterior da Korea Exchange (KRX) pela Interactive Brokers, por meio da qual se tornou a primeira grande corretora com sede nos EUA a fornecer aos investidores globais acesso direto a ações coreanas. Os clientes que negociam na Nextrade se beneficiam de horários de negociação significativamente mais longos e acesso a liquidez adicional. A Interactive Brokers habilitou o IB SmartRouting? tanto na Korea Exchange (KRX) quanto na Nextrade, roteando automaticamente as ordens para a plataforma que oferece o melhor preço. Isso ajuda os clientes a obterem a melhor execução, ao mesmo tempo que proporciona maior flexibilidade e mais oportunidades de participar de um dos mercados de ações mais dinâmicos da Ásia.

O mercado de ações da Coreia está entre as principais bolsas globais em capitalização de mercado e abriga empresas líderes mundiais como Samsung Electronics, SK Hynix e Hyundai Motor, oferecendo exposição significativa a alguns dos setores mais proeminentes e inovadores da Ásia. A partir de uma plataforma unificada, os clientes da Interactive Brokers podem gerenciar facilmente portfólios globais diversificados, negociando ações, opções, futuros, moedas, títulos e fundos em mais de 170 mercados em todo o mundo, incluindo agora ações coreanas por meio da Korea Exchange e da Nextrade.

"A Coreia abriga algumas das empresas mais inovadoras do mundo, e seu mercado de ações tornou-se cada vez mais central para as estratégias de investimento globais", disse David Friedland, Diretor Geral para a Ásia-Pacífico da Interactive Brokers. "Ao adicionar a Nextrade à Bolsa de Valores da Coreia (Korea Exchange), estamos oferecendo aos clientes maior flexibilidade e mais maneiras de aproveitar oportunidades em um dos mercados mais atraentes da Ásia, demonstrando ainda mais nosso compromisso em fornecer acesso amplo e econômico ao mercado global."

A Nextrade oferece acesso a aproximadamente 650 títulos dos mercados KOSPI e KOSDAQ, taxas competitivas e uma janela de negociação estendida de 12 horas, das 8h às 20h (horário da Coreia do Sul), dividida em três sessões. Essa janela de negociação ampliada oferece aos clientes maior flexibilidade para aproveitar oportunidades no mercado coreano fora do horário tradicional da bolsa, seja para responder a acontecimentos globais durante a noite ou para coordenar negociações em vários fusos horários.

A Nextrade opera das 8h às 20h (horário da Coreia do Sul) em três sessões: Pré-mercado (8h às 8h50), Padrão (9h às 15h20) e Pós-mercado (15h30 às 20h).

Para obter mais informações, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: Nextrade

Canada: Nextrade

Reino Unido: Nextrade

Europa: Nextrade

Hong Kong: Nextrade

Singapura: Nextrade

Austrália: Nextrade

Japão: Nextrade

O acesso a ações na Nextrade por meio da Interactive Brokers não está disponível para residentes da Coreia. A disponibilidade de produtos varia de acordo com a afiliada da Interactive Brokers e o país de residência do cliente.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é integrante do índice S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados, em diversos países e moedas, por meio de uma única plataforma integrada para clientes em todo o mundo. A empresa atende investidores individuais, hedge funds, grupos de trading proprietário, consultores financeiros e corretores introdutores. Ao longo de quatro décadas com foco em tecnologia e automação, a Interactive Brokers desenvolveu uma plataforma sofisticada que permite aos clientes gerenciar seus portfólios de investimento de forma eficiente. A companhia busca oferecer preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, com baixo custo ou sem custo, ajudando seus clientes a alcançar retornos superiores aos investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma das principais corretoras do mercado, recebendo diversos prêmios e distinções de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com, entre muitas outras.

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Mídia: Katherine Ewert, media@ibkr.com