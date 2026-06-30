Autheo Lança Sistema Operacional de Internet: Uma Camada de Coordenação Descentralizada para a Web, Blockchain e IA

SHERIDAN, Wyo., June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Autheo lançou hoje a Mainnet do seu sistema operacional descentralizado — uma camada de coordenação que possibilita que a Web, a Web3, os agentes de IA e os aplicativos de criptografia interoperem nativamente com segurança pós-quântica para identidade digital, tokens, contratos inteligentes e IA agêntica.

A CAMADA DE COORDENAÇÃO QUE A INTERNET NUNCA TEVE

O cenário de blockchain de hoje é fragmentado — Web2, Web3, agentes de IA e aplicativos de criptografia não podem interoperar nativamente, e as pontes de cadeia cruzada operam na camada da ponte. A Autheo oferece uma camada de coordenação e execução em que os serviços da Web, as redes de blockchain e os agentes de IA se coordenam nativamente em uma superfície comum de identidade, mensagens e execução, ancorada por uma camada de identidade e confiança na cadeia, resistente a quânticos, para a IA agêntica.

“Não queríamos simplesmente criar mais uma rede”, disse Scott Bayless, Diretor Administrativo e cofundador da Autheo. “Queríamos encontrar a relação certa entre as redes existentes. Um corpo tem muitas partes. Uma cidade tem muitos comércios. A Internet hoje tem muitos sistemas — cada um fazendo seu trabalho, mas nenhum deles se movendo como um só. Com a Mainnet agora ativa, o Autheo é a camada onde a web, a cadeia e o agente podem finalmente trabalhar juntos.”

FUNDADO POR COLABORADORES DE LONGA DATA

Fundada em julho de 2021 por Todd Mortenson e Scott Bayless, a Autheo foi desenvolvida em torno de quatro fundamentos arquitetônicos: TheoID (compatível com W3C para usuários, serviços e agentes de IA); PQCNet (estrutura pós-quântica nos padrões NIST: ML-KEM, ML-DSA e SLH-DSA) ;um Cosmos SDK Layer 0 soberano com interoperabilidade IBC nativa; e um ambiente de execução de Layer 1 compatível com EVM integrado, operando como um sistema Proof-of-Stake com staking delegado e validadores licenciados, assegurado pela finalidade de bloco por meio do consenso CometBFT (“Proof of Autheo”). A engenharia é liderada pelo CEngO Kenneth Harper, com colaboradores do MIT, Harvard, Stanford e Caltech. Auditorias: Halborn (testnet) e CertiK (Mainnet). Parceria com Zeeve, InfStones, Hydrex , Halborn, CertiK , TrustSwap, Team.Finance e Utila.

ADOÇÃO EXPONENCIAL DA TESTNET

A testnet pública da Autheo foi lançada em 2025 e atraiu 350.000 carteiras e 60.000 contratos inteligentes nos primeiros doze meses. Após o lançamento da Fase 1 da Mainnet em 12 de maio de 2026, a adoção acelerou: os endereços de carteira cresceram mais de 5 vezes e os contratos inteligentes mais de 15 vezes nos próximos 45 dias. Totais acumulados:

1.812.088 endereços de carteira

968.502 contratos inteligentes

(Números por dados da rede Autheo, 24 de junho de 2026. Independentemente verificável na testnet explorer pública:testnet-explorer.autheo.comverified contracts.)

“A Mainnet foi ativada”, disse Todd Mortenson, Diretor Administrativo e cofundador da Autheo. “A indústria terá que correr para modernizar a segurança pós-quântica antes do cronograma do NIST — nossos desenvolvedores não terão. Desenvolvemos o PQC a partir do zero. Uma interface para serviços Web, protocolos on-chain e agentes de IA. Um milhão de desenvolvedores humanos on-chain em três anos. E os agentes de IA criando com eles? Ordens de magnitude a mais. A camada de coordenação para esse futuro entrou em ação hoje.”

O QUE VEM A SEGUIR

Acesso para desenvolvedores (Mainnet, ao vivo hoje):

Docs: docs.autheo.com

Block explorer da Mainnet: evm-explorer.autheo.com

ID da Cadeia: 2127 (0x84f)

(0x84f) Endpoints públicos de RPC: rpc1.autheo.com · rpc2.autheo.com · rpc3.autheo.com

Testnet explorer (com fonte de contrato verificado): testnet-explorer.autheo.com





O token THEO deve ser listado na Hydrex.fi no início de julho de 2026. Core Node, Prime Node e Sovereign Validator (399 programas licenciados por NFT; 275 inscritos) em commerce.autheo.com.

O comunicado de imprensa completo com detalhes técnicos estendidos está disponível em autheo.com/press.

SOBRE A AUTHEO

A Autheo está criando o sistema operacional da Internet: uma camada de coordenação descentralizada para agentes da Web, blockchain e IA, ancorada pela PQCNet (criptografia pós-quântica do NIST) e DIDs do W3C. Aborda a convergência entre IA, blockchain e criptoativos — dando suporte a IA agêntica, tokenomics, blockchain corporativo e soberania digital on-chain frente à computação quântica. autheo.com@Autheo_Network.

CONTATO COM A MÍDIA

Ryan Teigen, Diretor de Marketing de Produto

Email: ryan@autheo.com · press@autheo.com · Telefone: 608-713-1028

autheo.com · X: @Autheo_Network

Declarações de Previsão: Certas declarações neste comunicado, incluindo declarações sobre o crescimento antecipado da rede, parcerias e roteiro, são de previsão e estão sujeitas a riscos e incertezas. Os resultados reais podem ser diferentes. A Autheo não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

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Vídeo deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99a95dde-f8e8-42d6-8e59-72d34724b7f9

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9755344)