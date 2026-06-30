MANE escolhe Kinaxis para fortalecer suas capacidades de planejamento global

A Kinaxis® (TSX:KXS), líder global em planejamento e orquestração de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que a MANE, uma das cinco principais organizações do mundo no setor de aromas e fragrâncias, escolheu a Kinaxis para modernizar suas capacidades de planejamento, à medida que acelera seu crescimento global como parte de uma iniciativa de transformação corporativa mais ampla.

Com sede no sul da França e uma presença global significativa que abrange diversas regiões e clientes em mercados internacionais, a MANE é conhecida por sua inovação, expertise técnica e forte compromisso com a sustentabilidade. A empresa está investindo em recursos de planejamento integrados e de ponta a ponta para suportar o crescimento contínuo e a crescente complexidade operacional em todo o mundo.

Após um extenso processo de avaliação com os principais concorrentes do mercado, a MANE selecionou a plataforma Kinaxis Maestro por sua comprovada capacidade de suportar ambientes de planejamento complexos e multirregionais com rapidez, transparência e confiabilidade. Ao contrário dos sistemas legados que dependem de dados estáticos e processos sequenciais, o Maestro permite que as equipes vejam instantaneamente o impacto das mudanças, executem simulações em tempo real e tomem decisões mais rápidas e informadas.

“A Kinaxis ofereceu a arquitetura moderna e a flexibilidade que buscávamos para apoiar nossa rápida transformação”, disse Scott Quinn, diretor de Programas de ERP da MANE. “Precisávamos de uma solução baseada em IA que pudesse escalar junto com nossa presença global, dar suporte às nossas equipes em todas as regiões e fornecer uma visão única e confiável da demanda à medida que continuamos crescendo.”

Com o Maestro, a MANE obterá um planejamento de demanda baseado em IA, construído sobre um modelo de dados simultâneo, permitindo que as equipes avaliem instantaneamente as mudanças e alinhem as decisões de demanda entre as funções, ao mesmo tempo que fornece a base para substituir processos de planejamento estáticos e fragmentados por uma abordagem mais ágil e responsiva.”

“A rápida expansão global da MANE traz um novo nível de complexidade de planejamento, desde o fornecimento de matérias-primas naturais e o gerenciamento de redes de suprimentos cada vez mais interconectadas até o atendimento às necessidades dos clientes em diversos mercados regionais”, disse Mark Morgan, presidente de Operações Comerciais Globais da Kinaxis. “Navegar por esse nível de complexidade exige uma abordagem fundamentalmente diferente para o planejamento, e a MANE está demonstrando esse tipo de liderança visionária ao escolher a Kinaxis para fornecer os recursos de orquestração necessários para apoiar sua próxima fase de crescimento. Com o Maestro como base, a MANE estará em melhor posição para antecipar mudanças, alinhar decisões em toda a empresa e escalar com confiança. Estamos entusiasmados em apoiá-los neste próximo capítulo.”

A MANE está adotando uma abordagem faseada à transformação da sua cadeia de abastecimento, com a implementação inicial focada no planeamento da procura e na expansão futura do Maestro, prevista à medida que a empresa continua a crescer. Para saber mais sobre a Kinaxis e sua plataforma de orquestração da cadeia de suprimentos líder do setor, acesse www.kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA integrada, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianual à entrega da última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e nas disrupções atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

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