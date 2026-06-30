Experimente Cultura leva conteúdos ao Cultura Conecta 2026

Com a formação online para educadores aberta até 3 de julho, o Cultura Conecta ::: Museus e Escolas 2026 reforça, nesta semana, uma de suas principais propostas: aproximar professores de conteúdos culturais qualificados e ampliar as possibilidades de inserção da cultura no currículo escolar.

A iniciativa reúne contribuições de museus nacionais e internacionais de grande relevância, como o Museu de Arte do Rio, o Museu Afro Brasil, o Museu Ed Leith Cretaceous Menagerie, o Museu da Água de Lisboa e o Museu Moderno de Buenos Aires. A diversidade das instituições participantes amplia o repertório da formação e oferece aos educadores caminhos para trabalhar arte, patrimônio, ciência, memória, sustentabilidade, tecnologia e mediação cultural de forma mais integrada às práticas pedagógicas.

Nesse contexto, o Experimente Cultura participou da programação como uma das iniciativas convidadas, somando sua experiência na relação entre escolas públicas, museus e tecnologias de acesso à cultura. Desde 2018, o projeto atua na aproximação entre estudantes, professores e instituições culturais, por meio de visitas virtuais, experiências presenciais, realidade virtual, mediação cultural e recursos digitais.

No Cultura Conecta 2026, essa trajetória foi compartilhada em diferentes momentos. O Experimente Cultura esteve presente no painel de abertura com Renata Prado, idealizadora e curadora do projeto, que ressaltou a importância de reunir educadores, museus e agentes culturais para ampliar a presença da cultura no currículo escolar.

O evento presencial contou com 180 participantes, entre educadores, representantes de museus, universidades, instituições culturais, gestores e profissionais interessados em novas formas de integrar cultura e educação. Durante a programação, o Experimente Cultura contribuiu com experiências em realidade virtual, permitindo que o público vivenciasse uma das ferramentas utilizadas pelo projeto para aproximar estudantes de museus, exposições e ambientes culturais.

As experiências imersivas demonstraram como a tecnologia pode ampliar o acesso à cultura, especialmente quando associada à mediação pedagógica. A realidade virtual não substitui a experiência presencial em museus, mas funciona como ponte, reduzindo barreiras territoriais, logísticas e sociais e criando novas possibilidades de aproximação entre escolas e acervos.

Outro momento de destaque foi a participação do Experimente Cultura na Oficina Pedagógica realizada em parceria com o Museu de Arte do Rio. Durante a atividade, a iniciativa contribuiu com a mediação de visitas e a apresentação de conteúdos voltados aos professores, fortalecendo o diálogo entre práticas educativas, museus e tecnologias de acesso à cultura.

A oficina aproximou os educadores de possibilidades concretas para trabalhar cultura no cotidiano escolar. A partir da experiência com mediação e recursos digitais, os participantes puderam refletir sobre formas de transformar o contato com museus e acervos em propostas pedagógicas conectadas à realidade dos estudantes.

Para Patrícia Marys, coordenadora de Educação de Equipamentos Culturais da OEI no Brasil e Escola do Olhar/MAR, a parceria com o Experimente Cultura contribui para ampliar o alcance das ações junto às escolas. “A cultura amplia repertórios e cria novas possibilidades de aprendizagem. A parceria com o Experimente Cultura amplia esse alcance”, afirma.

A formação online, disponível até 3 de julho, amplia esse movimento ao permitir que professores acessem conteúdos culturais para além do encontro presencial. Com a participação de museus nacionais e internacionais, a formação oferece repertórios que podem apoiar educadores na construção de aulas, projetos e atividades que integrem cultura e currículo escolar.

A publicação da matéria nesta semana acompanha justamente esse momento de encerramento da formação. Mais do que registrar o evento presencial, a pauta chama atenção para a oportunidade de professores acessarem conteúdos ainda disponíveis e ampliarem suas referências sobre o uso de museus, acervos e experiências culturais na educação.

Como iniciativa participante do Cultura Conecta 2026, o Experimente Cultura soma a esse debate sua experiência prática com escolas públicas e instituições culturais. O projeto já mobilizou mais de 40 mil participações em atividades presenciais, virtuais e imersivas, envolvendo estudantes, professores, museus, centros culturais e comunidades.

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A contribuição do Experimente Cultura reforça a importância de iniciativas que atuam em rede e compreendem a cultura como parte da formação cidadã. Ao lado de museus, educadores e instituições parceiras, o projeto compartilha metodologias e experiências que ajudam a pensar novas formas de acesso, participação e aprendizagem.



Nesse percurso, o Experimente Cultura participa como uma iniciativa que agrega valor ao debate e compartilha práticas voltadas à democratização do acesso aos museus e aos conteúdos culturais.



O Experimente Cultura é um projeto incentivado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura — Lei do ISS, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura e do Grupo Assim Saúde.