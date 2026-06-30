São Paulo ganha oito novas estâncias turísticas

Tatuí, Jaú, Botucatu, Guararema, Sertãozinho, Buritama, Apiaí e Barra do Turvo recebem o título de Estância Turística e passam a integrar a lista de destinos reconhecidos pelo Estado de São Paulo. Com a chegada dos oito municípios, o estado passa a contar com 78 estâncias turísticas.

Em abril, os oito municípios apresentaram seus atrativos na 1ª Expo Turismo Paulista, ao lado das demais estâncias reunidas pela Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp).

“Essas oito cidades passam a integrar uma rede de 78 municípios que atuam de forma conjunta pelo turismo paulista. A associação à Aprecesp representa participação nas decisões do setor, acesso a recursos institucionais e atuação coletiva entre os municípios associados”, afirma o presidente da entidade, João Victor Barboza.

A seguir, dados de acesso, clima e atrativos de cada uma das oito estâncias.

Barra do Turvo

Município reúne cachoeiras, cavernas e comunidades quilombolas no Vale do Ribeira.

A 330 km da capital, pela Rodovia Régis Bittencourt (BR-116). Clima úmido durante o ano, sob cobertura de Mata Atlântica. O município possui diversas cachoeiras catalogadas, entre elas a Dito Salú, também chamada Véu da Noiva. O Pico do Caldeirão é utilizado para a prática de voo livre. Comunidades quilombolas, como Cedro e Ribeirão Grande/Terra Seca, mantêm roteiros de visitação, artesanato e produção de alimentos. A Cooperafloresta desenvolve projetos de agrofloresta na região. A Festa do Lavrador ocorre em agosto, com cavalgadas e rodeios.

Botucatu

Município reúne formação rochosa, cachoeiras e instituições de pesquisa.

A 235 km da capital, pela Castello Branco e Marechal Rondon. Altitude elevada e clima subtropical úmido, com temperaturas mais baixas que no litoral. A Cuesta de Botucatu apresenta paredões rochosos, com mirantes como a Pedra do Índio. O Complexo Véu da Noiva reúne cachoeiras e trilhas. O Cevap, vinculado à Unesp, realiza pesquisas sobre animais peçonhentos. A Catedral Sant’Ana, de estilo neogótico, integra o patrimônio histórico do centro. Restaurantes e queijarias da região integram a Rota Alto Cafezal, Cuesta e Coração Paulista.

Sertãozinho

Município concentra produção sucroenergética, patrimônio industrial e religioso.

A 330 km da capital, pelas rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera. Clima tropical de altitude, com inverno seco. O Parque do Cristo possui mirante e estátua de grandes dimensões. É ponto de partida do Caminho da Fé. O Parque Gustavo Simioni ocupa a represa da Usina São Geraldo. O Museu da Cana funciona em antigo engenho. A Fenasucro & Agrocana reúne participantes de diversos países e é descrita pela organização do evento como uma das principais feiras mundiais do setor sucroenergético. A gastronomia local inclui restaurantes de origem italiana.

Guararema

Município é cortado pelo Rio Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba.

A 80 km da capital, pela Dutra ou pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Clima subtropical úmido, com temperaturas amenas ao longo do ano. O trem turístico a vapor liga a estação da cidade ao bairro de Luís Carlos. O Recanto do Américo reúne uma árvore de grande porte às margens do rio. O Parque da Pedra Montada possui formação rochosa e trilhas.

Apiaí

Município é um dos acessos ao Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira.

A 320 km da capital, pela Castello Branco e, em seguida, SP-270 e SP-250. Altitude elevada e clima subtropical temperado, com temperaturas mais baixas que em grande parte do estado. O Petar reúne cavernas catalogadas em área de Mata Atlântica. O Parque Morro do Ouro ocupa terreno do antigo garimpo que originou o município. A Casa do Artesão reúne produção de peças em argila.

Jaú

Município concentra comércio calçadista e patrimônio do ciclo do café.

A 296 km, pela Marechal Rondon e SP-225. Clima tropical de altitude, com temperaturas elevadas na maior parte do ano. O Território do Calçado reúne diversas lojas de fábrica. O centro histórico possui construções do início do século 20, entre elas a Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio. A Fazenda Mandaguahy realiza visitação rural e produção de queijos.

Tatuí

Município sedia conservatório de música e produção de doces tradicionais.

A 131 km da capital, pela Castello Branco. Clima subtropical, comum ao interior paulista. O Conservatório Dr. Carlos de Campos é referência em formação musical, com programação de eventos ao longo do ano. A Feira do Doce ocorre em julho, com os doces ABC, produzidos desde meados do século 20 a partir de abóbora, batata-doce e cidra.

Buritama

Município possui praia fluvial e acesso a usina hidrelétrica.

A 530 km da capital, pela Castello Branco e Marechal Rondon. Clima subtropical, com temperaturas elevadas na maior parte do ano. O Parque João Simão Garcia, conhecido como Prainha, possui praia fluvial e área de camping. Embarcações realizam trajetos até a eclusa da Usina Hidrelétrica Nova Avanhandava, no Rio Tietê.

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Sobre a Aprecesp



A Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp) reúne as 78 estâncias turísticas paulistas, distribuídas entre litoral e interior. Fundada em 1985, é uma entidade privada e sem fins lucrativos, responsável por representar os municípios turísticos junto a órgãos públicos e privados.