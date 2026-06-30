“BOCCHI THE ROCK!” Estreia no SeisyunComplex em 20 de junho!

O Governo Metropolitano de Tóquio apresenta projeções mapeadas durante todo o ano no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio, utilizando luz e som para exibir uma ampla gama de expressões artísticas como parte de seus esforços para criar novas atrações turísticas noturnas em Tóquio.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260625258289/pt/

Temos o prazer de anunciar a primeira exibição de “BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex, uma nova obra de projeção mapeada inspirada no popular anime “BOCCHI THE ROCK!”, foi apresentada no sábado, 20 de junho. Após a estreia, a obra será exibida ao longo do ano como parte da programação de dias de semana e fins de semana do “TOKYO Night & Light”.

Desde seu lançamento em fevereiro de 2024, o “TOKYO Night & Light” recebeu visitantes do Japão e do mundo todo, com um público total superior a 1,4 milhão.

Como uma das atrações icônicas emergentes de Tóquio, o projeto continua a cativar o público por meio de sua combinação de excelência artística, tecnologia de ponta e conteúdo de nível internacional. Contamos com seu contínuo interesse e apoio.

Cenas da estreia de “BOCCHI THE ROCK!” em SeisyunComplex

5.500 visitantes no fim de semana de estreia

Durante o primeiro fim de semana após o lançamento de “BOCCHI THE ROCK!” Apesar da chuva, cerca de 5.500 visitantes compareceram ao Tomin Hiroba para assistir ao SeisyunComplex, incluindo turistas do Japão e do exterior, além de famílias.

Os visitantes compartilharam comentários como:

“Ver o ‘SeisyunComplex’ se estender por todo o prédio do Governo Metropolitano de Tóquio foi absolutamente de tirar o fôlego. Parecia que eu estava entrando no mundo da Kessoku Band. O momento em que a música e os visuais se uniram me arrepiou.” “Viemos em família depois de saber que uma nova obra havia sido lançada e ficamos impressionados com a escala. Os visuais coloridos e inspirados na cultura pop mudavam um após o outro, e tanto crianças quanto adultos puderam curtir o espetáculo juntos. Através desta nova obra, os visitantes puderam vivenciar o mundo de BOCCHI THE ROCK! em uma escala impressionante que só pode ser alcançada no prédio do Governo Metropolitano de Tóquio.”

Visão Geral

Título: “BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex

Destaques

Uma obra de projeção mapeada colorida e inspirada na cultura pop, baseada na música tema “SeisyunComplex”. Através de visuais vibrantes e direção dinâmica, a obra expressa as personalidades únicas e a energia do protagonista Hitori Gotoh e dos outros três membros da banda, bem como as emoções contagiantes que eles transmitem em sua música. Os gráficos e visuais impressionantes expandem o mundo do anime BOCCHI THE ROCK!, iluminando o Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio em sincronia com a música. Transformando as ansiedades e a empolgação da juventude em "música", a obra avança com energia vibrante. Desfrute de uma experiência visual pop e energética que ganha vida na escala impressionante que só o Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio pode oferecer.

Uma obra de projeção mapeada colorida e inspirada na cultura pop, baseada na música tema “SeisyunComplex”. Através de visuais vibrantes e direção dinâmica, a obra expressa as personalidades únicas e a energia do protagonista Hitori Gotoh e dos outros três membros da banda, bem como as emoções contagiantes que eles transmitem em sua música. Os gráficos e visuais impressionantes expandem o mundo do anime BOCCHI THE ROCK!, iluminando o Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio em sincronia com a música. Transformando as ansiedades e a empolgação da juventude em "música", a obra avança com energia vibrante. Desfrute de uma experiência visual pop e energética que ganha vida na escala impressionante que só o Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio pode oferecer. HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO (Junho)

Dias de semana: 19h30 / 20h30 / 21h30

Fins de semana e feriados: 19h30 / 21h30

*Consulte nosso site para os horários de exibição a partir de julho.

*Outros programas também serão exibidos fora dos horários listados acima.

Sobre “BOCCHI THE ROCK!”

“BOCCHI THE ROCK!” é um popular mangá de quatro painéis criado por Aki Hamaji, atualmente serializado na revista Manga Time Kirara MAX da editora Houbunsha.

Após a estreia de sua adaptação para anime no outono de 2022, a série rapidamente ganhou popularidade, principalmente entre o público mais jovem.

A história acompanha Hitori Gotoh, uma garota extremamente tímida e introvertida, enquanto ela se junta à Banda Kessoku e cresce ao lado de seus 3 membros únicos. Sua representação com a qual muitos se identificam, abordando temas como juventude, música e crescimento pessoal, ressoou com muitos fãs.

O anime recebeu um apoio tremendo tanto no Japão quanto no exterior, ganhando um número recorde de 8 prêmios no Anime Trending Awards 2022, incluindo Anime do Ano, e conquistando o primeiro lugar na categoria Melhor Anime para TV/Streaming no Newtype Anime Awards 2022–2023. Sua música também causou grande sensação. O álbum completo Kessoku Band, da banda Kessoku Band, que faz parte da história, ficou em 1º lugar no ranking anual de álbuns digitais da Oricon em 2023 por vendas e também liderou a parada anual de álbuns baixados da Billboard JAPAN.

Visão geral da projeção mapeada do Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio: "TOKYO Night & Light"

Datas: Diariamente (exceto em caso de mau tempo)

Superfície de Projeção: Parede lateral leste do Edifício nº 1 do Governo Metropolitano de Tóquio

Área de Visualização: Praça do Governo Metropolitano de Tóquio (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tóquio)

Horários: 19h30 / 20h00 / 20h30 / 21h00 / 21h30

(Esses horários são válidos em julho. Para horários atualizados, visite o site.)

(Esses horários são válidos em julho. Para horários atualizados, visite o site.) Site: https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/

Organizado por: Governo Metropolitano de Tóquio, Comitê Executivo de Projeção Mapeada de Tóquio

Informações Adicionais: Este projeto está comprometido com práticas ecologicamente corretas, incluindo o uso de energia verde. Foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records™ como “A Maior Projeção Mapeada Permanente em um Edifício”.

“TOKYO Night & Light” foi reconhecido com o prêmio Travelers’ Choice® do TripAdvisor® de 2026, que homenageia os 10% melhores destinos turísticos do mundo com base em avaliações e classificações de viajantes, dentre aproximadamente 8 milhões de anúncios no TripAdvisor, uma das maiores plataformas de guias de viagem do mundo.

Com esse reconhecimento, “TOKYO Night & Light” se consolidou como uma das principais atrações turísticas de Tóquio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260625258289/pt/

Videos:

Assessoria de Imprensa do TOKYO Night & Light

(Gerenciado pela Jishaku Inc. – Contatos: Nagasawa, Endo, Hamasaki)

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