Crédito estruturado apoia mecanização da cafeicultura

A Octante, que atua na estruturação de operações de crédito e securitização, lançou um FIDC Warehouse voltado ao financiamento da comercialização de máquinas agrícolas para a cadeia da cafeicultura. A iniciativa busca conectar produtores rurais, concessionárias e mercado de capitais por meio de uma estrutura baseada em recebíveis originados nas vendas realizadas a prazo.

A operação chega em um momento de expectativa positiva para o setor. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra brasileira de café de 2026 está estimada em 66,7 milhões de sacas, alta de 18% em relação ao ciclo anterior e potencialmente o maior volume já registrado pela série histórica da companhia.

Nesse contexto, a Octante estruturou uma operação voltada ao financiamento da aquisição de máquinas agrícolas para produtores da cadeia da cafeicultura. A iniciativa conta com a parceria da Unibarter, empresa que atua há mais de dez anos ao lado da Octante e apoia a aproximação com concessionárias e originadoras, além da formalização das CPRs envolvidas nas operações.

“A oportunidade surgiu a partir do relacionamento da Octante com parceiros, concessionárias de máquinas agrícolas e participantes da cadeia da cafeicultura. Ao longo desse processo, identificamos uma demanda crescente por financiamento para aquisição de equipamentos, em um momento em que a mecanização tem se tornado cada vez mais importante para ganhos de produtividade e eficiência operacional”, afirma Guilherme Muriano, sócio da Octante.

A estrutura permite que o produtor adquira a máquina de forma parcelada, enquanto a concessionária recebe os recursos à vista. Os financiamentos possuem valor médio de aproximadamente R$ 300 mil por produtor e são destinados exclusivamente à aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na cultura do café.

Segundo a Octante, produtores de café precisam investir continuamente em mecanização para ampliar produtividade e eficiência operacional, mas nem sempre encontram condições de financiamento compatíveis com o ciclo da atividade. Ao mesmo tempo, concessionárias e distribuidores precisam apoiar suas vendas sem comprometer capital próprio. A estrutura foi desenvolvida justamente para conectar essas duas necessidades.

De acordo com a Octante, a operação também reflete uma demanda crescente por fontes complementares às linhas tradicionais de crédito rural, especialmente para investimentos em bens de capital.

“Estruturas como o FIDC Warehouse têm um papel importante porque ajudam a diversificar as fontes de financiamento disponíveis para determinados setores da economia. Na prática, elas reduzem a dependência exclusiva do crédito bancário tradicional e das linhas oficiais de crédito rural, ampliando as alternativas de captação de recursos para empresas e produtores”, explica o executivo.

A iniciativa também está alinhada à visão da Octante sobre o agronegócio brasileiro. Para Muriano, a análise de crédito no setor exige compreender fatores que vão além dos indicadores financeiros tradicionais, considerando características próprias de cada cadeia produtiva, como sazonalidade, ciclos de receita e riscos operacionais.

“O agronegócio é, por natureza, um setor cíclico. Por isso, quando avaliamos uma operação de crédito, buscamos olhar além do momento específico do mercado e entender a capacidade dos agentes envolvidos de atravessar diferentes ciclos, sejam eles de preços, clima, custos de produção ou condições de financiamento”, afirma.

Muriano avalia que períodos mais desafiadores também podem criar oportunidades para o desenvolvimento de soluções financeiras mais aderentes às necessidades de produtores e empresas da cadeia. Nesse contexto, a qualidade da originação, das garantias e do monitoramento das operações se torna um fator central na análise de risco.

Atualmente, a Octante é a única investidora do fundo, com capital próprio alocado na operação. A expectativa é que, à medida que a carteira ganhe escala e histórico operacional, a estrutura possa evoluir para formatos com participação de outros investidores institucionais, ampliando a capacidade de financiamento da cadeia produtiva.

Sobre a Octante

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A Octante atua na estruturação de operações de crédito e securitização, com foco no desenvolvimento de soluções de mercado de capitais para diferentes setores da economia. Sua atuação inclui operações ligadas ao agronegócio e ao crédito privado, por meio da estruturação de instrumentos voltados ao financiamento de atividades produtivas.