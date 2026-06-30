Concursos Federais 2027: veja os editais mais aguardados

O ano de 2027 desponta como um ciclo promissor para os concursos públicos federais no Brasil. Diversos órgãos da administração pública já iniciaram estudos internos, formalizaram demandas para recomposição de pessoal e encaminharam pedidos de autorização de vagas ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Esse movimento fortalece a expectativa de novos editais e amplia as perspectivas para candidatos de todo o país.

O cenário orçamentário reforça as expectativas para novos concursos. A Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027 (PLDO 2027), enviada ao Congresso em abril de 2026, prevê espaço fiscal para nomeações e futuras seleções. O texto segue em análise na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e deve ser votado até 17 de julho de 2026.

Receita Federal lidera expectativas

Entre os certames mais aguardados, destaca-se o da Receita Federal do Brasil. A instituição figura nas projeções em razão da forte necessidade de reposição de servidores e da relevância histórica da carreira fiscal. Segundo informações do setor, o pedido de concurso para cargos administrativos estava em fase de preparação para envio ao MGI dentro do prazo previsto, com expectativa de autorização ainda em 2026 e realização do certame em 2027. Os cargos previstos incluem Auditor Fiscal e Analista, com remuneração de até R$29,9 mil para candidatos de nível superior.

INSS anuncia 2 mil vagas no âmbito do Programa Acelera

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no âmbito do Programa Acelera INSS, apresentou novo pedido de certame com 2 mil vagas. O objetivo é ampliar a força de trabalho do órgão, otimizar o atendimento aos segurados e contribuir para a redução das filas de benefícios. A seleção prevê cargos de Analista e Técnico, nos níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 9,3 mil.

CGU recebe autorização para novo concurso

A Controladoria-Geral da União (CGU) já obteve autorização do Governo Federal para realizar novo concurso público. Estão previstas 60 vagas para os cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle, com exigência de nível médio e superior, respectivamente. A remuneração pode alcançar até R$ 36 mil, tornando este um dos certames mais atrativos do próximo ciclo.

IBGE solicita 900 vagas para recomposição do quadro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) solicitou a realização de novo concurso com 900 vagas efetivas. As oportunidades contemplam cargos de nível médio e superior, entre eles Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura, e Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas. A remuneração pode chegar a R$ 21,6 mil.

Ministério da Saúde solicita mais de 7 mil vagas

Com autorização já concedida, o Ministério da Saúde encaminhou pedido para abertura de um novo edital com 7.027 vagas, contemplando os cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle e Técnico Federal de Finanças e Controle, nos níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 14,2 mil. O Ministério também planeja certames para outros órgãos vinculados, como o Instituto Nacional de Câncer (INCA), com 1.498 vagas e previsão de publicação do edital em 13 de abril de 2027; o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), com 1.133 vagas solicitadas; o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INC), com 884 vagas e provas previstas para julho de 2027; e o Instituto Evandro Chagas (IEC), com 231 vagas e cronograma de publicação também estimado para abril de 2027.

PRF e Marinha completam o panorama federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue com expectativa de novo edital para o cargo de Agente Administrativo, após solicitação de 248 vagas de nível médio, com remuneração de até R$ 5 mil. O cronograma inicial previa publicação em 2025, mas a seleção não avançou no ano anterior, aumentando a pressão por autorização no próximo ciclo.

Outro certame aguardado com grande interesse é o do Concurso Prático da Marinha, voltado à seleção de Praticante de Prático. A carreira é uma das mais valorizadas do país, com remuneração que pode variar entre R$ 50 mil e R$ 300 mil mensais. Os preparativos para a seleção em 2027 já foram iniciados.

CNU: validade estendida e terceira edição no horizonte

O Concurso Nacional Unificado (CNU) também permanece no centro das discussões para 2027. A validade da primeira edição foi estendida até 2027 para a maioria dos cargos, mantendo viva a possibilidade de convocações adicionais de aprovados. A expectativa atual do governo é a realização do CNU 3 em 2028, como parte de uma política pública permanente e bianual. A nova seleção visa suprir um déficit histórico de mais de 70 mil servidores, com reforço especialmente ao IBGE e aos Ministérios da Saúde e da Cultura.

Contexto orçamentário e perspectivas

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Especialistas apontam que fatores como disponibilidade orçamentária, déficit de servidores, pedidos de autorização encaminhados ao MGI e manifestações oficiais dos órgãos são os principais indicativos de novos concursos. Nesse cenário, acompanhar a PLDO, a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a movimentação dos órgãos federais é considerado essencial para antecipar oportunidades previstas para 2027.