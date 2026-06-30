Contador de Goiânia explica como abrir empresas em 24h

O Brasil tem hoje mais de 25 milhões de empresas ativas. Só em maio de 2026 foram abertas 468 mil novas empresas no país — e cerca de 72% delas concluíram o processo em menos de 24 horas, conforme dados do Mapa de Empresas, painel do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Por trás desses números, há uma transformação que mudou a forma como o Brasil formaliza negócios: a integração digital de órgãos públicos que antes operavam em repartições. A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), criada pela Lei nº 11.598/2007, passou a permitir que o pedido de abertura tramite simultaneamente na Junta Comercial, na Receita Federal, na Secretaria de Fazenda estadual e na prefeitura municipal. Com isso, o empresário deixou de precisar percorrer fisicamente cada repartição.

Para Rodrigo Valadão, contador (CRC-GO 016.600/O), perito contábil credenciado pelo CNPC (nº 2175) e sócio-fundador da Dinastia Contábil, escritório especializado em abertura e gestão de empresas sediado em Goiânia (GO), a evolução tecnológica é real, mas não elimina a necessidade de orientação especializada.

“A tecnologia reduziu significativamente o tempo médio de abertura para atividades de baixo risco. Mas empresas que exigem licenças sanitárias, ambientais ou aprovações do corpo de bombeiros ainda enfrentam prazos mais extensos. É justamente nesses casos que a atuação de um profissional qualificado faz diferença — porque ele conhece as exigências de cada município e estado e consegue antecipar documentações, evitar indeferimentos e escolher a via mais eficiente disponível”, afirma.

Quais tipos de empresas podem ser abertas em 24h?

De acordo com Rodrigo Valadão, nem todo negócio se enquadra no trâmite acelerado. As candidatas naturais a uma abertura expressa são empresas individuais, microempresas prestadoras de serviços e sociedades simples com sócios com documentação regularizada.

Os fatores que determinam a velocidade do processo são objetivos: ausência de restrições cadastrais dos sócios, endereço compatível com a atividade pretendida, escolha de atividades econômicas que não exigem vistoria prévia e envio correto e completo da documentação já no primeiro protocolo.

“A abertura pode ser muito rápida quando o processo é conduzido corretamente desde o início. O que faz a diferença não é apenas a tecnologia disponível — é a preparação prévia. Um erro na documentação ou uma atividade mal enquadrada pode transformar um processo de horas em semanas”, informa.

Papel estratégico da contabilidade vai além dos documentos

A Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) ampliou a presunção de boa-fé do empresário e reduziu exigências para atividades de baixo risco, aprofundando a tendência de desburocratização que favorece o empreendedorismo no Brasil.

No cenário atual, com a Reforma Tributária (EC 132/2023 / LC 214/2025) redesenhando o sistema fiscal — com a introdução do IBS, da CBS e do mecanismo de Split Payment —, a escolha do enquadramento tributário correto desde a abertura se tornou ainda mais estratégica.

Rodrigo Valadão reforça que a parceria com um escritório contábil experiente é uma decisão que impacta toda a vida da empresa, não apenas o ato de constituição.

“O empreendedor deve buscar uma contabilidade que ofereça orientação estratégica desde o primeiro momento: avaliando corretamente a atividade econômica, o enquadramento tributário, as licenças necessárias e os riscos envolvidos na operação. Uma escolha equivocada nessa etapa pode gerar custos desnecessários, problemas fiscais e dificuldades que aparecem apenas anos depois”, alerta.

Para o especialista, a tecnologia se consolidou como aliada da conformidade jurídica — não como substituta do conhecimento técnico. “Trabalhamos com sistemas integrados, certificação digital, validações eletrônicas e acompanhamento em tempo real das etapas junto aos órgãos competentes. Isso reduz a possibilidade de erros, aumenta a rastreabilidade das informações e proporciona maior segurança para o empresário”, explica.

Dinastia Contábil expande para além de Goiânia

A Dinastia Contábil atua na abertura de empresas nos estados de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins, Amazonas e Mato Grosso do Sul — conduzindo processos do Amazonas ao Espírito Santo com o mesmo nível de acompanhamento técnico oferecido localmente em Goiânia.

O escritório vem investindo na digitalização de processos, na padronização dos procedimentos internos e na capacitação contínua da equipe para reduzir burocracias e acelerar o início das atividades dos clientes.

“A velocidade na abertura de empresas deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência do mercado. O empreendedor quer começar a operar imediatamente — mas sem correr riscos. Nosso papel é propor agilidade, segurança jurídica e planejamento tributário para que a empresa nasça preparada para crescer”, reitera o Rodrigo Valadão.

Para conhecer os serviços da Dinastia Contábil, basta acessar o site oficial do escritório.

Sobre Rodrigo Valadão

Registro profissional: contador — CRC-GO 016.600/O

Perícia contábil: credenciado pelo CNPC (nº 2175)

Formação: MBA em Gestão Empresarial — FGV

Empresa: sócio-fundador da Dinastia Contábil Ltda.

Localização: Goiânia (GO) — atuação nacional

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Especialidades: abertura de empresas, planejamento tributário e perícia contábil