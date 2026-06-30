Concursos Previstos 2026: Petrobras, Sefaz DF, PC BA e PC PR

O segundo semestre de 2026 deve concentrar a publicação de alguns dos editais mais aguardados pelos concurseiros. Petrobras, Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz DF), Polícia Civil da Bahia (PC BA) e Polícia Civil do Paraná (PC PR) registram avanços em seus preparativos e devem divulgar novos concursos nos próximos meses. Juntos, os certames devem ofertar centenas de vagas, com remunerações que ultrapassam R$36 mil.



Petrobras: Cesgranrio pronta para publicar edital a qualquer momento

A Petróleo Brasileiro S.A. segue como um dos concursos mais esperados do ano. A Fundação Cesgranrio, banca organizadora com contrato vigente até 2028, declarou estar completamente preparada para a realização do certame, que já consta oficialmente no planejamento anual da instituição.

A expectativa é que o novo edital contemple cerca de 1.100 vagas, número impulsionado pela implementação do Plano de Desligamento Voluntário (PDV), que prevê a saída de colaboradores da companhia. O quantitativo oficial, no entanto, ainda não foi confirmado pela estatal.

O concurso deve oferecer oportunidades para candidatos de nível médio/técnico e nível superior, abrangendo ênfases como Operação, Manutenção, Química de Petróleo, Segurança do Trabalho e Suprimento de Bens e Serviços, entre outras. A remuneração inicial parte de aproximadamente R$ 5.878,82, podendo chegar a mais de R$ 40 mil para profissionais de nível superior em cargos seniores. Para trabalhadores embarcados no topo da carreira, a remuneração bruta total pode superar os R$ 60 mil mensais.

O pacote de benefícios da companhia inclui vale-refeição e alimentação de R$ 2.483,85 por mês, assistência médica multiprofissional, benefício farmácia, auxílio-creche, auxílio-ensino, plano de aposentadoria e participação nos lucros.



Sefaz DF: 265 vagas para Auditor Fiscal com salário inicial de R$ 23,5 mil

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Sefaz DF) firmou contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que será responsável pela organização completa do certame — incluindo inscrições, aplicação das provas e divulgação dos resultados.

O concurso ofertará 265 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita, sendo 115 imediatas e 150 para formação de cadastro de reserva. O cargo exige nível superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC.

Com a aprovação do reajuste de 8% previsto para 2026, a remuneração inicial do Auditor Fiscal alcançará R$23.597,07. Somados o Programa Pró-Receita (produtividade), o auxílio alimentação e o auxílio transporte, a remuneração bruta pode chegar a R$36.509,74 mensais — uma das mais altas do funcionalismo público do país.

O processo seletivo contará com provas objetivas (modelo Certo ou Errado, com fator de correção) e provas discursivas, ambas aplicadas em Brasília. O Termo Aditivo ao contrato trouxe ainda a inclusão obrigatória de Noções de Primeiros Socorros e Lei Maria da Penha na matriz curricular, além de ajuste da taxa de inscrição para R$176,00. A publicação do edital está prevista para 2026.

PC BA: 750 vagas com edital esperado para julho e provas em setembro

A Polícia Civil do Estado da Bahia tem tudo encaminhado para a publicação do edital em julho de 2026. O Instituto AOCP foi oficialmente contratado como banca organizadora do certame, e o Secretário de Segurança Pública do estado confirmou o prazo para o lançamento do documento.

Serão ofertadas 750 vagas imediatas, distribuídas entre três carreiras: Investigador de Polícia Civil (500 vagas), Escrivão de Polícia Civil (150 vagas) e Delegado de Polícia Civil (100 vagas). Todos os cargos exigem diploma de nível superior. A remuneração inicial varia entre R$ 4.873,18 e R$ 13.032,44, a depender do cargo. As nomeações estão previstas para o início de 2027.

O processo seletivo compreenderá prova objetiva — com questões de conhecimentos gerais e específicos —, prova discursiva com quatro questões dissertativas e prova de títulos. A aplicação das provas está prevista para setembro de 2026, com o Curso de Formação ainda neste ano. O último concurso da corporação, realizado em 2022, registrou mais de 44 mil inscritos para mil vagas.



PC PR: FGV confirmada e edital iminente para Delegado, Agente e Papiloscopista

A Polícia Civil do Estado do Paraná também se prepara para abrir novo concurso público. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi contratada como banca organizadora, com contrato assinado em maio de 2026. A publicação do edital está prevista para o período entre junho e julho de 2026, com aplicação das provas objetivas em outubro.

O certame ofertará vagas para formação de cadastro de reserva nos cargos de Delegado, Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista — todos de nível superior. A expectativa é de 50 mil inscritos para o novo edital. As taxas de inscrição já foram antecipadas: R$ 242,47 para o cargo de Delegado e R$ 156,35 para os demais.

A remuneração inicial é de R$ 7.818,45 para Agente e Papiloscopista, podendo chegar a R$ 18.513,49 ao longo da progressão na carreira. Para o cargo de Delegado, o salário inicial é de R$ 24.247,12. O processo seletivo incluirá prova objetiva com 100 questões, inspeção de saúde, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, investigação social e avaliação de títulos.



Cenário favorável para concurseiros em 2026

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O avanço simultâneo de concursos públicos de grande relevância reforça as perspectivas positivas para os candidatos que se preparam para o segundo semestre de 2026. Com seleções conduzidas por bancas renomadas, como Cesgranrio, Cebraspe, AOCP e FGV, e salários entre os mais atrativos do serviço público, o período desponta como uma das melhores oportunidades dos últimos anos para quem pretende conquistar uma vaga no setor público.