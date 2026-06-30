Vitafor Awards abre inscrições para segunda edição

Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Vitafor Awards, premiação nacional criada pela Vitafor® Group para reconhecer e dar visibilidade a casos clínicos reais de médicos, nutricionistas e outros profissionais da saúde. Neste ano, os vencedores serão anunciados em uma cerimônia exclusiva no Teatro Municipal de São Paulo, que contará com uma apresentação especial do concerto Candlelight, entre outras atrações.



Os profissionais de saúde interessados têm até o dia 5 de julho de 2026 para inscreverem seus trabalhos através do Portal Vitafor Science. O grande vencedor da edição terá a oportunidade de apresentar seu caso clínico no Congresso Internacional Vitafor Science, em Portugal, no próximo ano. Já o segundo colocado participará como palestrante do Congresso Vitafor Science 2027 no Brasil e, o terceiro lugar, terá espaço garantido em um Summit Científico promovido pela empresa no próximo ano.



Os nutricionistas poderão inscrever seus trabalhos nas categorias Nutrição Hospitalar, Nutrição Esportiva, Saúde da Mulher, Nutrição Estética e Nutrição Clínica. E, para a classe médica, as categorias são Medicina Clínica Geral, Medicina Esportiva e Especialidades - destinada a outros profissionais da saúde. Os casos inscritos deverão apresentar experiências clínicas reais, respeitando critérios técnicos, científicos e éticos definidos no regulamento oficial da premiação.



Após a avaliação técnica realizada às cegas por um júri especializado, os trabalhos classificados seguirão para votação pública, permitindo que pacientes, seguidores e apoiadores participem da escolha. Ao final do processo, os três finalistas de cada categoria disputarão o Troféu Vitafor Awards 2026.



O Vitafor Awards foi criado pela Vitafor® Group com o objetivo de incentivar a produção e o compartilhamento de conhecimento entre profissionais da saúde, estimulando a divulgação de experiências clínicas que possam contribuir para a evolução das práticas assistenciais e para a promoção da saúde baseada em evidências reais que possam inspirar outros profissionais.



"Todos os dias, profissionais da saúde desenvolvem estratégias que impactam positivamente a vida de seus pacientes, mas muitas dessas histórias acabam restritas ao ambiente clínico. A premiação nasceu justamente para dar visibilidade a esses cuidados, reconhecer a excelência profissional e ampliar a troca de resultados entre colegas de diferentes especialidades, sempre envolvendo a suplementação nutricional", destaca Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor® Group.



A proposta é reforçar o compromisso da Vitafor® Group com a educação continuada, a valorização dos profissionais da saúde que são prescritores dos suplementos nutricionais, e a disseminação do conhecimento científico. “Quando um caso clínico é compartilhado, ele ultrapassa os limites de um único atendimento e passa a contribuir para a formação e atualização de toda a classe. É dessa forma que a ciência avança e que mais pessoas podem ser beneficiadas por práticas cada vez mais eficazes e seguras", conclui a diretora de marketing da Vitafor® Group.

Serviço



Vitafor Awards 2026



Inscrições disponíveis até às 23h59 do dia 5 de julho de 2026.

Categorias: Nutrição Hospitalar; Nutrição Esportiva; Saúde da Mulher; Nutrição Estética; Nutrição Clínica; Medicina Clínica Geral; Medicina Esportiva e Especialidades.

Inscrições e regulamento via science.vitafor.com.br/awards---edicao-2026

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia