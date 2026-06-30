Ekantika e Alliah querem destravar uso corporativo da IA

Um estudo divulgado este ano indica que, embora 80% das organizações já utilizem IA em alguma função, cerca de 70% delas não conseguiram levar a tecnologia para o nível corporativo. Ao mesmo tempo, uma pesquisa da BCG estima que 40% dos projetos são cancelados por falta de governança, o que gera insegurança quanto à exposição de dados sensíveis e falta de retorno sobre o investimento.

Para ajudar as empresas escalar o uso da IA nesse cenário, com proteção das informações corporativas, o ecossistema de consultorias Ekantika anuncia a chegada da Alliah, uma empresa de tecnologia dedicada a transformar o uso da Inteligência Artificial em um sistema corporativo vivo, seguro e com governança contínua.

A união das expertises em consultoria da Ekantika e em IA da Alliah gerou o conceito de Business AI Operation (BAIO), que se baseia em três pilares fundamentais para o uso da IA em ambiente corporativo:

Metodologia própria: estruturada para descobrir oportunidades reais de negócio, provar valor através de pilotos (MVP) e escalar a solução com foco em resultados financeiros; Plataforma corporativa (AlliahFlow): para a criação e orquestração de "agentes de IA" capazes de se integrar a sistemas já existentes nas empresas (como SAP e Salesforce), automatizando processos complexos. Profissionais especializados: atuando diretamente com a empresa cliente para acelerar a adoção da tecnologia e capacitar os times internos.

Para os gestores de empresas, o principal diferencial da Alliah é a segurança da informação. Atualmente, no modelo de "uso comum" de IA pelas equipes de colaboradores, dados corporativos muitas vezes circulam em soluções desconhecidas, criando riscos jurídicos e operacionais.

A Alliah elimina esse risco ao utilizar conexões via APIs que impedem a retenção de informações da empresa para treinar modelos públicos de IA. “Isso permite que um gestor financeiro ou de RH utilize a ferramenta com a certeza de que seus dados estratégicos estão protegidos em um ambiente controlado e auditável”, informa Felipe Falvo, fundador e diretor de crescimento da Alliah.

Sem amarras e com legado

Outra inovação é a política de IP Transfer. Ao contrário de plataformas que “alugam” sua tecnologia apenas enquanto dura o contrato, a Alliah garante que todo o código, configurações e inteligência desenvolvidos fiquem com a empresa contratante. "O legado é construído para permanecer no cliente. Quando o projeto termina, ele é o dono da sua própria operação de IA, sem ficar amarrado tecnologicamente ao fornecedor da solução", explica Marcel Mendes, diretor de soluções da empresa.

A Alliah já tem em seu histórico cases de sucesso para grandes empresas, como uma auditoria de 500 mil documentos em uma distribuidora de energia. Em apenas 35 dias, revisitou e validou aceites de clientes em contratos assinados manualmente, com 96% de precisão, um trabalho que exigiria meses e um exército de pessoas se fosse feito sem a solução de IA corporativa – além do risco de compartilhar informações reservadas com plataformas públicas.

“Temos visto que muitas empresas querem avançar com IA, mas ainda buscam um caminho seguro, governável e conectado ao negócio. A chegada da Alliah ao ecossistema Ekantika responde a essa necessidade e amplia nossa capacidade de transformar inteligência artificial em valor real, combinando a experiência da Ekantika em conduzir mudanças relevantes com a especialização da Alliah em IA”, completa Viviane Salyna, sócia-fundadora da Ekantika.

Sobre o ecossistema Ekantika

A Ekantika é uma House of Business Solutions com mais de 15 anos de atuação no mercado, somando cerca de 450 projetos realizados para 150 clientes em 15 segmentos econômicos. Seu ecossistema integra oito empresas: Ekantika Consultoria, iEVO, INFORM, Vector 360, Ekantika Learning Lab, Chicago Advisory Partners, Vitaryon, Aliansa e agora a Alliah.

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Mais informações disponíveis em https://alliahtech.com/ e https://ekantika.com.br/