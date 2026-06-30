DPSP lança benefício educação ilimitado para colaboradores

Reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de pessoas e a aprendizado contínuo, a DPSP, empresa do varejo farmacêutico responsável pelas redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, lançou o Aprendo+, programa de educação desenvolvido, em parceria com a Unico Skill, criadora do primeiro vale-educação ilimitado do país. A iniciativa disponibilizou 1.000 licenças, oferecendo aos colaboradores acesso ilimitado a mais de 26 mil cursos de graduação, pós-graduação, idiomas e formações técnicas, disponíveis em mais de 100 instituições de ensino nacionais e internacionais.

O Aprendo+ faz parte da estratégia da DPSP de promover uma cultura de aprendizado contínuo, incentivando o protagonismo no desenvolvimento de carreira e ampliando o acesso à educação para seus colaboradores. A iniciativa complementa as ações já realizadas pela Universidade Corporativa da companhia, fortalecendo a formação profissional em diferentes etapas da jornada dos colaboradores. "A parceria com a Unico Skill nasceu de uma convicção: cultura não é discurso, é prática. Ao oferecer educação ilimitada, damos aos nossos colaboradores o protagonismo para construir suas próprias trajetórias, e isso fortalece tanto as pessoas quanto o negócio", afirma o CHRO da DPSP, Sergio Piza.

Em um setor que tem o cuidado com as pessoas como essência, o desenvolvimento constante das equipes contribui para fortalecer a qualidade do atendimento, a experiência dos clientes e a evolução da companhia.

O cenário nacional torna esse desafio ainda maior. Segundo o Manpower Group, 80% dos empregadores brasileiros relatam dificuldade para encontrar profissionais com as habilidades que precisam.

"Educação dentro das empresas sempre foi vista como custo. O que os dados mostram é o oposto: empresas que investem no desenvolvimento dos seus colaboradores ampliam a probabilidade de retê-los e aumentam a própria lucratividade. O ”Aprendo+” é a prova de que o varejo farmacêutico chegou a essa conclusão", afirma Thaís Azevedo, CMO da Unico Skill. Os dados sustentam a afirmação: pesquisa Gallup mostra que empresas que fizeram investimentos estratégicos no desenvolvimento dos colaboradores têm o dobro de chances de reter talentos e aumentam a lucratividade em 11%.

O modelo tradicional de educação corporativa tem perdido eficácia diante de uma mudança de perfil do colaborador. Hoje, o aprendizado precisa ser flexível, acessível e personalizado. Segundo dados da Unico Skill, 90% dos usuários da plataforma afirmam que não teriam começado a estudar sem o benefício, evidenciando a importância de ampliar o acesso à educação de forma prática e alinhada às diferentes realidades.

Para a DPSP, investir no desenvolvimento de pessoas é parte essencial da estratégia do negócio. A companhia conta com uma universidade corporativa que oferece trilhas estruturadas de aprendizagem e iniciativas voltadas à formação contínua de seus colaboradores. Com foco na evolução constante e na transformação do varejo farmacêutico, a empresa acredita que é por meio do desenvolvimento de talentos que fortalece sua trajetória de crescimento.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo, fornecendo educação ilimitada como benefício a funcionários de empresas e seus dependentes. A plataforma conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil, como Mackenzie, PUCPR, PUC RS, Estácio, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras, além das melhores universidades internacionais.

Atualmente, o benefício educação da Unico Skill está em mais de 150 empresas, como Bradesco, Bayer, Aché, Nestlé, Solar Coca-Cola, Heineken e outras, que somam mais de 200 mil colaboradores.

Sobre a DPSP

Com a missão de proporcionar qualidade no atendimento, cuidados com a saúde e bem-estar a todos, a DPSP nasceu em 2011 e conta com as redes Drogarias Pacheco, com 132 anos, e Drogaria São Paulo, de 82 anos de história e tradição. A companhia é uma das maiores redes do varejo farmacêutico com mais de 1.650 lojas em nove estados do Brasil, além do Distrito Federal.

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Hoje, a DPSP atende seus clientes em lojas físicas, e-commerce, televendas e aplicativo, com uma Central de Relacionamento ao Cliente para suporte e auxílio no pós-venda. As marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo levam em seu DNA uma história de confiança e credibilidade no mercado nacional da saúde, preocupando-se constantemente em oferecer excelência em seus processos e a garantia da satisfação do consumidor.