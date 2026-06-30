Energia solar reduz emissão de quase 37 toneladas de CO?

A geração de energia solar segue em expansão no Brasil e consolida sua participação na matriz elétrica nacional. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), a fonte está entre as que mais crescem no país, impulsionando a produção de energia renovável e contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

O avanço da energia solar acompanha uma tendência observada mundialmente. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a ampliação da capacidade de geração por fontes renováveis representa uma das principais estratégias para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e apoiar as metas internacionais de descarbonização.

A substituição gradual de fontes fósseis por energias renováveis também é apontada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) como uma das medidas necessárias para limitar o aquecimento global. Os relatórios do organismo destacam que a expansão das energias limpas contribui para diminuir as emissões de dióxido de carbono e fortalecer a transição para uma economia de baixo carbono.

Dentro desse cenário, sistemas de geração própria de energia também apresentam resultados mensuráveis. Em Porto Alegre (RS), o monitoramento de uma usina solar em operação há oito meses registrou a redução de aproximadamente 36.495 kg de dióxido de carbono (CO?), volume equivalente a cerca de 36,5 toneladas. Os dados são provenientes do sistema de monitoramento da geração fotovoltaica utilizado pelo Grupo Thema®/Pólis®.

Ferramentas de cálculo de emissões utilizadas em programas de compensação de carbono indicam que esse volume de CO? evitado corresponde, aproximadamente, ao impacto ambiental associado ao plantio de 255 árvores ao longo de seu ciclo de desenvolvimento. Outra equivalência frequentemente utilizada em estudos ambientais aponta que essa redução pode representar a retirada de aproximadamente oito veículos de passeio movidos a combustão das ruas durante um ano, facilitando a compreensão do impacto ambiental da geração de energia renovável.

Segundo Marcos Bringhenti, sócio-diretor do Grupo Thema®/Pólis®, iniciativas voltadas à geração de energia limpa integram um conjunto de ações relacionadas à sustentabilidade empresarial. "O cuidado ambiental é uma responsabilidade de todos, dentro das possibilidades de cada um. A adoção da energia solar permite gerar eletricidade por fonte renovável e contribuir para práticas alinhadas aos desafios ambientais atuais", afirma.

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A adoção de sistemas fotovoltaicos tem sido incorporada por organizações de diferentes segmentos como parte de estratégias voltadas à eficiência energética e à redução das emissões de carbono. Os resultados observados em iniciativas de geração própria reforçam o papel das fontes renováveis na diversificação da matriz energética e no desenvolvimento de operações com menor impacto ambiental.