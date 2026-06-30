Diálogos CASACOR promove encontros na Arena do Conhecimento

A programação da CASACOR São Paulo 2026 ganha um novo espaço para a troca de ideias com a realização do Diálogos CASACOR, iniciativa que promove encontros semanais voltados à discussão de temas que atravessam a arquitetura, o design e as diferentes formas de habitar. As conversas acontecem entre os dias 30 de junho e 4 de agosto, às 17h30, na Arena do Conhecimento.



Inspirada pelo tema da mostra, "Mente e Coração", a programação propõe novos olhares sobre questões que permeiam o morar contemporâneo e amplia as reflexões promovidas pela mostra. Entre os nomes confirmados estão Eduardo Baldelomar, Marília Barbour, Mauricio Arruda e Viviane Telles, que participarão dos encontros ao lado de outros convidados.



Os talks acontecem na Arena do Conhecimento, do Senac SP + Estudio Guto Requena, espaço da CASACOR dedicado à troca de experiências. Os visitantes terão acesso a debates que aproximam diferentes perspectivas sobre temas presentes na arquitetura e no design, reforçando a proposta da mostra de estimular conexões e fomentar o diálogo entre profissionais e público.



Com o apoio do Lar Center, parceiro da CASACOR São Paulo pelo terceiro ano consecutivo, o Diálogos CASACOR também ganha um desdobramento no ambiente digital. Com estreia prevista para agosto, a websérie "Quem projeta também mora" levará as conversas para além da mostra ao abrir as portas das casas de arquitetos e designers. A proposta é mostrar como o espaço onde esses profissionais vivem dialoga com seus processos criativos, suas referências e sua maneira de compreender o morar. Os episódios serão lançados no YouTube e estarão disponíveis nas redes sociais, no site e na newsletter da CASACOR.

Programação | Diálogos CASACOR

30 de junho (terça-feira) | 17h30

O invisível que nos habita

Reflexão sobre memória, afeto, território e ancestralidade a partir da relação das pessoas com os espaços.

Convidados: Eduardo Baldelomar, Leandro Karaí, Hugo Ribas e Michelle Worthon.

Mediação: Alê Salles.

7 de julho (terça-feira) | 17h30

Patrimônio Vivo

Debate sobre preservação, requalificação e novos usos para bens históricos tombados.

Convidados: Marília Barbour e Marcelo Salum.

Mediação: Darlan Firmato.

16 de julho (quinta-feira) | 17h30

A paisagem inventada: caminhos do paisagismo

Encontro sobre a estética naturalista inspirada nos biomas brasileiros e sua aplicação ao paisagismo urbano e residencial.

Convidados: Maria Fernanda Marques, Ana Lui e Daniel Nunes.

Mediação: Benedito Abbud.

21 de julho (terça-feira) | 17h30

Casa Afetiva

Conversa sobre como a manualidade, a arte popular, o artesanato e objetos de valor sentimental contribuem para a construção da identidade da casa.

Convidados: Mauricio Arruda e Zizi Carderari.

Mediação: Pedro Ariel.

28 de julho (terça-feira) | 17h30

Modos de projetar o futuro

Discussão sobre os encontros entre inteligência orgânica e inteligência artificial e seus impactos nas novas formas de pensar a arquitetura.

Convidada: Viviane Telles.

Mediação: Marina Lacerda.

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4 de agosto (terça-feira) | 17h30

Aproximações e fronteiras entre Arte e Arquitetura da casa

Debate sobre as relações entre arte, arquitetura e o ambiente doméstico na contemporaneidade.

Convidados: João Panaggio e Lurdinha Piquet.

Mediação: Ana Clara Schick.



Os encontros são gratuitos, mediante convite pessoal e intransferível, que garante acesso à Arena do Conhecimento e aos demais espaços que integram o circuito gratuito da CASACOR São Paulo 2026. Para visitar todos os ambientes da mostra, é necessária a aquisição do ingresso de visitação. Reserva de ingresso para o Diálogos CASACOR deve ser feita pelo link.



Serviço



A 39ª edição da CASACOR São Paulo será realizada até 09 de agosto, com funcionamento de terça a domingo, incluindo feriados, sempre das 11h às 22h. A entrada no Parque da Água Branca (Rua Dona Ana Pimentel, 37) é permitida até as 20h, enquanto a bilheteria presencial e o acesso à mostra funcionam até as 20h15. Em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os horários poderão sofrer alterações.



O acesso mais próximo para quem optar pelo transporte público é pela estação Barra Funda, da Linha 3-Vermelha do metrô. A portaria 4 do Parque da Água Branca está localizada a cerca de 10 minutos de caminhada da estação.



Os ingressos poderão ser adquiridos pela bilheteria online, pelo aplicativo oficial da CASACOR, disponível para Android e iOS, ou presencialmente na mostra. Crianças de até 10 anos não pagam mediante apresentação de documento comprobatório. Menores de 14 anos devem estar acompanhados por um responsável. Estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada mediante comprovação.



De banheiros com cabines acessíveis a rampas e circulação livre para cadeiras de rodas, a acessibilidade segue como uma das palavras-chave da CASACOR São Paulo. Em 2025, o evento recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo de Acessibilidade da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), reforçando o compromisso da mostra com uma experiência mais inclusiva e confortável para diferentes públicos.



O evento não é pet-friendly. Devido à natureza contemplativa da mostra e ao alto fluxo de visitantes, não é permitida a entrada de animais, exceto cães-guia e cães de apoio emocional.



A CASACOR São Paulo 2026 tem apoio da Lei Rouanet e Vale+ Cultura, com Patrocínio Master Deca; Patrocínio Coral; Patrocínio Local Duratex, Brastemp e Mercado Livre; Banco Oficial Itaú; Carro Oficial Denza; Patrocinio Local TIM, Apoio Local Portinari; Escola Oficial Senac; Parceira de Reparos e Manutenção Porto Serviço; Café Oficial Orfeu; Fornecedor Oficial SABESP; Cerveja Oficial Stella Artois; Media Partner Eletromidia; e Hospedagem Oficial Noon. Realização Editora Globo e Ministério da Cultura.