Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Empresário lança empresa para apoiar startups em tecnologia

Com mais de 20 anos de atuação no setor, Anderson Arcenio cria a Next Squad para desenvolver produtos digitais e apoiar startups em diferentes estágios de crescimento

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
30/06/2026 09:11

compartilhe

SIGA

O empreendedor Anderson Arcenio lançou, em 2026, a Next Squad, empresa voltada ao desenvolvimento e à evolução de soluções tecnológicas para startups. Cofundador e CEO do negócio, o executivo reúne mais de 20 anos de experiência em tecnologia, com atuação em desenvolvimento de produtos, gestão e empreendedorismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A empresa oferece suporte desde a validação de ideias e construção de produtos mínimos viáveis (MVPs) até a sustentação e a evolução de plataformas digitais. O modelo de atuação inclui equipes dedicadas e acompanhamento estratégico ao longo do desenvolvimento dos projetos.

Com cerca de dez profissionais, a Next Squad trabalha com foco em desenvolvimento de produtos digitais, integração entre estratégia de negócio e tecnologia e uso de inteligência artificial para otimizar processos.

Ao longo da carreira, Anderson Arcenio participou da criação da Livebuzz, plataforma de monitoramento de mídias sociais posteriormente adquirida pela Dinamize, empresa da qual também se tornou sócio. Também liderou iniciativas como a Digital Labs e a operação da FCJ Venture Builder em Bauru, além de projetos voltados à formação de profissionais de tecnologia.

Formado em Sistemas de Informação pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pós-graduado em Gerenciamento de Projetos pelo Senac, Arcenio afirma que a experiência acumulada orienta o modelo de atuação da nova empresa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Nosso objetivo é atuar como extensão dos times dos clientes, ajudando a tirar ideias do papel e evoluir produtos com segurança, consistência e velocidade. A proposta é unir estratégia e execução para apoiar startups a crescer de forma mais estruturada e eficiente", diz Anderson Arcenio, cofundador e CEO da Next Squad.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay