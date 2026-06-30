GAB University lança aulas em realidade virtual

A GAB University, instituição cristã de ensino superior localizada em Vero Beach, na Flórida, anunciou o desenvolvimento de um novo projeto de realidade virtual voltado para estudantes da modalidade online. A iniciativa busca transformar a experiência de aprendizagem a distância por meio de salas de aula ao vivo em ambientes imersivos, interativos e personalizados.

O projeto foi desenvolvido e implementado pela Sunride BR, startup brasileira de tecnologia, em apoio com o GAB Community Institute, organização sem fins lucrativos responsável pela operação institucional da GAB University.

A proposta vai além de uma simples aula gravada em realidade virtual. O objetivo é criar um ambiente educacional ao vivo, onde estudantes de diferentes partes do mundo possam se conectar em uma mesma sala virtual, interagir com colegas, conversar com professores e acompanhar conteúdos acadêmicos em cenários que mudam de acordo com a matéria ensinada.

Durante uma aula de História da Igreja, por exemplo, os alunos poderão acompanhar a explicação do professor em ambientes inspirados na Roma Antiga, na Igreja Primitiva ou em outros momentos históricos relevantes para o conteúdo. Em disciplinas bíblicas e teológicas, o cenário poderá representar mapas, cidades antigas, estruturas históricas, regiões bíblicas e elementos visuais ligados ao tema da aula.

Segundo a instituição, todos os cenários estão sendo cuidadosamente desenhados e desenvolvidos exclusivamente para a GAB University, respeitando a identidade cristã da universidade, seus objetivos acadêmicos e a proposta pedagógica de cada disciplina.

O auditório virtual foi pensado para oferecer uma vivência próxima ao modelo híbrido, mas dentro de um ambiente digital controlado. A ideia é que o aluno online tenha uma experiência de sala de aula ao vivo sem precisar sair de casa.

Entre os recursos previstos estão interações em tempo real, conversas entre estudantes, participação com o professor, anotações em caderno virtual, envio de registros para o celular, captura de imagens e gravação de trechos selecionados das aulas para revisão acadêmica.

Para Guilherme Sanches de Araujo, presidente da GAB University, a iniciativa representa um novo momento para o ensino superior.

“Este é apenas o começo da era virtual no ensino superior. A GAB University busca ser pioneira no ensino religioso com presença em realidade virtual, oferecendo aos alunos uma experiência de sala de aula ao vivo, interativa e global, sem que eles precisem sair do sofá de casa”, afirma.

O presidente destaca que a tecnologia não tem o objetivo de substituir o professor, mas de ampliar a experiência educacional.

“A tecnologia deve servir ao ensino. Quando um estudante aprende História da Igreja dentro de um ambiente histórico ou acompanha uma aula bíblica cercado por elementos visuais do contexto estudado, o aprendizado se torna mais vivo, mais participativo e mais memorável”, complementa.

A primeira fase do projeto será disponibilizada apenas para estudantes inscritos na modalidade online da GAB University. Inicialmente, a participação será opcional e limitada a grupos selecionados, em formato de teste, para avaliação da experiência, desempenho tecnológico e impacto acadêmico.

O Conselho Acadêmico da universidade também estuda a viabilidade de uma futura modalidade oficial que una aulas online tradicionais com encontros ao vivo em realidade virtual. A expectativa institucional é avaliar a possibilidade de abertura de uma modalidade Online + VR a partir de 2028.

A visão de longo prazo é ainda mais ampla. A GAB University planeja desenvolver uma universidade inteira em ambiente virtual, com salas de aula, áreas comuns, secretaria acadêmica, biblioteca, espaços de convivência, capela e ambientes administrativos.

“O futuro do ensino superior caminha para um modelo híbrido entre online e realidade virtual ao vivo. Queremos construir não apenas uma sala de aula, mas uma experiência universitária completa em ambiente virtual”, afirma Sanches de Araujo.

O projeto também reforça a participação da inovação brasileira em soluções educacionais internacionais. A Sunride BR atua no desenvolvimento tecnológico da iniciativa, integrando inteligência artificial, automação, realidade virtual e experiências digitais imersivas.

Com a nova iniciativa, a GAB University busca se posicionar entre as instituições pioneiras no uso de realidade virtual ao vivo aplicada ao ensino religioso e teológico, oferecendo aos estudantes online uma experiência acadêmica mais próxima, interativa e global.

Sobre o GAB Community Institute

O GAB Community Institute é uma organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos, reconhecida sob a seção 501(c)(3) do Internal Revenue Code. A instituição desenvolve projetos educacionais, comunitários, humanitários e de apoio social, com foco em impacto comunitário, formação de líderes e expansão de oportunidades educacionais.

Sobre a GAB University

A GAB University é uma instituição cristã de ensino superior localizada em Vero Beach, na Flórida. A universidade oferece programas acadêmicos em modalidades online e híbrida, com foco em formação bíblica, teológica, ministerial e liderança cristã.

Sobre a Sunride BR

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A Sunride BR é uma startup brasileira de tecnologia que desenvolve soluções digitais baseadas em inteligência artificial, automação, realidade virtual, experiências imersivas e inovação educacional. A empresa cria plataformas, sistemas inteligentes e ambientes digitais personalizados para instituições, empresas e organizações.