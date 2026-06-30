KnowBe4 anuncia Workforce Security Summit para abordar ameaças nativas de IA e a proteção da força de trabalho digital

A KnowBe4, líder global em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto pessoas, anunciou hoje a realização do Workforce Security Summit. O evento virtual global foi desenvolvido para ajudar organizações a modernizar suas estratégias de segurança em uma era em que a força de trabalho corporativa deixou de ser exclusivamente humana, passando a ser composta por colaboradores e agentes de IA.

À medida que criminosos utilizam cada vez mais deepfakes, clonagem de voz e phishing impulsionado por inteligência artificial, as medidas tradicionais de defesa vêm se mostrando insuficientes. O Workforce Security Summit reunirá os principais líderes de segurança da KnowBe4 em todo o mundo para demonstrar, na prática, como proteger uma força de trabalho digital híbrida composta por pessoas e IA.

"A força de trabalho mudou fundamentalmente, e as estratégias de segurança precisam acompanhar essa transformação", afirmou Bryan Palma, CEO da KnowBe4. "Durante este evento, vamos olhar para o futuro da segurança nativa de IA e mostrar como a KnowBe4 está acelerando a inovação. Estamos definindo o futuro da segurança da força de trabalho ao oferecer soluções de excelência em segurança para colaboração, segurança de agentes de IA e treinamentos direcionados e personalizáveis."

Destaques do evento

Palestra de abertura com Bryan Palma, CEO da KnowBe4

Uma visão voltada para o futuro sobre a proteção da força de trabalho digital moderna, apresentando novas capacidades e ideias que estão redefinindo a cultura de segurança.

Uma visão voltada para o futuro sobre a proteção da força de trabalho digital moderna, apresentando novas capacidades e ideias que estão redefinindo a cultura de segurança. Defesa contra ameaças nativas de IA

Estratégias para combater ameaças impulsionadas por IA por meio de treinamentos adaptativos, simulações de ataques e conteúdos personalizados gerados por IA, mapeados com base em centenas de indicadores comportamentais.

Estratégias para combater ameaças impulsionadas por IA por meio de treinamentos adaptativos, simulações de ataques e conteúdos personalizados gerados por IA, mapeados com base em centenas de indicadores comportamentais. Agent Risk Manager

Demonstração ao vivo de como a KnowBe4 ajuda organizações a enfrentar o fenômeno do "Shadow AI", analisando continuamente o comportamento de agentes de IA, identificando ameaças emergentes e recomendando ações automatizadas de redução de risco em tempo real.

Demonstração ao vivo de como a KnowBe4 ajuda organizações a enfrentar o fenômeno do "Shadow AI", analisando continuamente o comportamento de agentes de IA, identificando ameaças emergentes e recomendando ações automatizadas de redução de risco em tempo real. Segurança para colaboração e e-mail

Insights sobre o uso de inteligência artificial avançada para interceptar ameaças em canais como e-mail e Microsoft Teams, oferecendo orientação aos usuários no momento do risco e transformando dados brutos em métricas de redução de risco para a liderança.

Insights sobre o uso de inteligência artificial avançada para interceptar ameaças em canais como e-mail e Microsoft Teams, oferecendo orientação aos usuários no momento do risco e transformando dados brutos em métricas de redução de risco para a liderança. Roadmap exclusivo da plataforma

Prévia inédita apresentada pelos líderes de produto da KnowBe4 sobre futuras evoluções de conteúdo impulsionado por IA e inovações voltadas à gestão de riscos humanos e de agentes de IA.

O evento contará com apresentações e insights da liderança executiva e dos especialistas em produto da KnowBe4, incluindo:

Bryan Palma, President & Chief Executive Officer

Greg Kras, Chief Product Officer

Perry Carpenter, Chief Deception Strategist

Isida Drake, Security & Compliance e-Learning SVP

Matt Duren, VP de IA e Dados

Haylea Reiner, Senior Product Marketing Manager

Mark Toshack, Senior Product Manager

Além de especialistas regionais:

Kelly Morgan, Chief Customer Officer (América do Norte)

Keith Bird, EVP and GM of International (EMEA)

Kawin Boonyapredee, CISO Advisor (APJ)

Rafael Peruch, Technical CISO Advisor (LATAM)

O KnowBe4 Workforce Security Summit é voltado para CISOs, profissionais de TI e líderes de segurança que buscam reduzir lacunas em sua postura de segurança e fortalecer sua capacidade de defesa contra ameaças de próxima geração.

Para consultar a programação completa, verificar os horários das sessões em cada região e garantir sua participação, acesse a página oficial do evento: https://www.knowbe4.com/webinar-library/workforce-summit-na

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260630332523/pt/

Contato para a imprensa

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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