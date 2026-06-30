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KnowBe4 anuncia Workforce Security Summit para abordar ameaças nativas de IA e a proteção da força de trabalho digital

Líderes globais em segurança se reunirão para compartilhar insights exclusivos sobre como se defender contra deepfakes, engenharia social impulsionada por IA e os desafios de segurança relacionados à crescente adoção de agentes de IA

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Repórter
30/06/2026 08:13

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A KnowBe4, líder global em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto pessoas, anunciou hoje a realização do Workforce Security Summit. O evento virtual global foi desenvolvido para ajudar organizações a modernizar suas estratégias de segurança em uma era em que a força de trabalho corporativa deixou de ser exclusivamente humana, passando a ser composta por colaboradores e agentes de IA.

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À medida que criminosos utilizam cada vez mais deepfakes, clonagem de voz e phishing impulsionado por inteligência artificial, as medidas tradicionais de defesa vêm se mostrando insuficientes. O Workforce Security Summit reunirá os principais líderes de segurança da KnowBe4 em todo o mundo para demonstrar, na prática, como proteger uma força de trabalho digital híbrida composta por pessoas e IA.

"A força de trabalho mudou fundamentalmente, e as estratégias de segurança precisam acompanhar essa transformação", afirmou Bryan Palma, CEO da KnowBe4. "Durante este evento, vamos olhar para o futuro da segurança nativa de IA e mostrar como a KnowBe4 está acelerando a inovação. Estamos definindo o futuro da segurança da força de trabalho ao oferecer soluções de excelência em segurança para colaboração, segurança de agentes de IA e treinamentos direcionados e personalizáveis."

Destaques do evento

  • Palestra de abertura com Bryan Palma, CEO da KnowBe4
    Uma visão voltada para o futuro sobre a proteção da força de trabalho digital moderna, apresentando novas capacidades e ideias que estão redefinindo a cultura de segurança.
  • Defesa contra ameaças nativas de IA
    Estratégias para combater ameaças impulsionadas por IA por meio de treinamentos adaptativos, simulações de ataques e conteúdos personalizados gerados por IA, mapeados com base em centenas de indicadores comportamentais.
  • Agent Risk Manager
    Demonstração ao vivo de como a KnowBe4 ajuda organizações a enfrentar o fenômeno do "Shadow AI", analisando continuamente o comportamento de agentes de IA, identificando ameaças emergentes e recomendando ações automatizadas de redução de risco em tempo real.
  • Segurança para colaboração e e-mail
    Insights sobre o uso de inteligência artificial avançada para interceptar ameaças em canais como e-mail e Microsoft Teams, oferecendo orientação aos usuários no momento do risco e transformando dados brutos em métricas de redução de risco para a liderança.
  • Roadmap exclusivo da plataforma
    Prévia inédita apresentada pelos líderes de produto da KnowBe4 sobre futuras evoluções de conteúdo impulsionado por IA e inovações voltadas à gestão de riscos humanos e de agentes de IA.

O evento contará com apresentações e insights da liderança executiva e dos especialistas em produto da KnowBe4, incluindo:

  • Bryan Palma, President & Chief Executive Officer
  • Greg Kras, Chief Product Officer
  • Perry Carpenter, Chief Deception Strategist
  • Isida Drake, Security & Compliance e-Learning SVP
  • Matt Duren, VP de IA e Dados
  • Haylea Reiner, Senior Product Marketing Manager
  • Mark Toshack, Senior Product Manager

Além de especialistas regionais:

  • Kelly Morgan, Chief Customer Officer (América do Norte)
  • Keith Bird, EVP and GM of International (EMEA)
  • Kawin Boonyapredee, CISO Advisor (APJ)
  • Rafael Peruch, Technical CISO Advisor (LATAM)

O KnowBe4 Workforce Security Summit é voltado para CISOs, profissionais de TI e líderes de segurança que buscam reduzir lacunas em sua postura de segurança e fortalecer sua capacidade de defesa contra ameaças de próxima geração.

Para consultar a programação completa, verificar os horários das sessões em cada região e garantir sua participação, acesse a página oficial do evento: https://www.knowbe4.com/webinar-library/workforce-summit-na


Contato:

Contato para a imprensa

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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PR@knowbe4.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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