Medisca inicia novo capítulo sob a liderança do fundador Antonio dos Santos

Por mais de 35 anos, Santos ajudou a moldar a Medisca como líder global em manipulação farmacêutica. Como CEO, ele liderará a estratégia de longo prazo da empresa, com foco na expansão do alcance global da Medisca, no investimento em novas áreas de crescimento, no fortalecimento de parcerias estratégicas e na continuidade do aprimoramento dos produtos, serviços, educação e expertise que os profissionais de saúde utilizam diariamente.

“Quando fundei a Medisca, minha visão era elevar o padrão da manipulação farmacêutica, trazendo qualidade farmacêutica para o setor e dando aos profissionais de saúde acesso aos produtos, conhecimento e inovação de que precisavam para oferecer um melhor atendimento aos pacientes”, disse Antonio dos Santos, fundador e CEO da Medisca. “Esse propósito continua nos guiando. Ao iniciarmos este próximo capítulo, continuaremos investindo em nossos colaboradores, em nossas parcerias e na inovação que ajudará a moldar o futuro da Medisca e do setor de manipulação farmacêutica.”

Trabalhando ao lado da vice-presidente Maria Zaccardo e da alta administração da Medisca, Santos continuará orientando a direção estratégica da empresa, enquanto a Medisca continua sua expansão global e investe em seu crescimento a longo prazo.

“Por mais de três décadas, a Medisca cresceu mantendo-se fiel ao seu propósito e evoluindo para atender às necessidades dos profissionais de saúde”, disse Maria Zaccardo, vice-presidente da Medisca. “Olhando para o futuro, continuamos focados em apoiar nossos clientes, investir em nossos colaboradores e fortalecer a Medisca para o futuro.”

Como parte dessa transição de liderança, Sanjay Goorachurn deixou o cargo de CEO. A Medisca agradece a Sanjay por sua dedicação e contribuições à organização e deseja sucesso contínuo.

À medida que a Medisca continua crescendo globalmente, a empresa permanece comprometida em promover o bem-estar personalizado para todos, expandindo os produtos, tecnologias, educação e expertise que ajudam os profissionais de saúde a oferecer um melhor atendimento aos pacientes em todo o mundo.

Sobre a Medisca

Fundada em 1989, a Medisca é líder em medicina personalizada e soluções para a cadeia de suprimentos farmacêuticos, com um vasto portfólio de mais de 2.000 produtos, complementado por uma biblioteca de mais de 10.000 fórmulas de medicamentos proprietárias e personalizadas, expertise e serviços em manipulação farmacêutica, educação continuada em saúde e testes analíticos. Oferecendo soluções personalizadas para diversos setores de bem-estar em inúmeros mercados globais, a Medisca está preenchendo as lacunas na área da saúde e promovendo o bem-estar personalizado para todos. Para mais informações, acesse www.Medisca.com e nos siga no LinkedIn, Facebook e YouTube.

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