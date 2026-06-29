Engenharia de tecido cartilaginoso chega à órbita em estudo apoiado pela NSF e NASA na Estação Espacial Internacional

Pesquisadores do Laboratório DELTA i da Universidade da Califórnia, Irvine , em colaboração com a NASA, estão usando a tecnologia Evercode Cell Fixation para preservar amostras a bordo da Estação Espacial Internacional como parte de um estudo sobre engenharia de tecido cartilaginoso em microgravidade. O trabalho inédito, parte de uma bolsa financiada pela Fundação Nacional de Ciência (NSF) liderada pela Dra. Wendy Brown e pelo Dr. Kyriacos Athanasiou, anunciada hoje pela Parse Biosciences, visa avançar nos tratamentos para as centenas de milhões de pessoas em todo o mundo afetadas por lesões na cartilagem.

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Rachel Nordberg, Phd, from the Deltai lab at UC Irvine, prepping the BioServe device before it goes into orbit.

Lesões na cartilagem causam dor e incapacidade significativas, e a necessidade de implantes capazes de reparar ou regenerar o tecido danificado sem prejudicar a área doadora permanece sem solução há décadas. Parte da dificuldade reside na própria gravidade, que pode dificultar a formação de tecido cartilaginoso em laboratório. A microgravidade pode ajudar a contornar esse problema, e uma crescente linha de pesquisa sugere que tecidos cultivados em órbita podem se aproximar mais dos tecidos naturais do que os cultivados em solo.

Os pesquisadores da UC Irvine primeiro rejuvenescem condrócitos altamente expandidos para restaurar a expressão de genes condrogênicos e a capacidade das células de produzir cartilagem. Em seguida, as células são deixadas para se auto-organizarem em neocartilagem sem um suporte, e o tecido é maturado sob tensão mecânica para desenvolver sua resistência. Tudo isso ocorre em órbita, em equipamentos certificados para voo espacial, desenvolvidos pela BioServe Space Technologies da Universidade do Colorado em Boulder, com amostras coletadas para estudo em diferentes momentos, desde as primeiras horas de diferenciação até quase 30 dias de cultura da neocartilagem. As amostras são preservadas com a tecnologia Evercode Cell Fixation da Parse Biosciences e trazidas de volta à Terra para sequenciamento de RNA de célula única.

De acordo com a Dra. Rachel Nordberg, que lidera o estudo para examinar o rejuvenescimento dessas células: “A capacidade de estudar o rejuvenescimento de nossas células de miniporco em microgravidade, em nível de célula única, exige que sejamos capazes de preservar as células de forma eficaz por um longo período. Também precisamos de uma plataforma independente da espécie que tenha funcionalidade completa com nosso modelo animal especializado (o miniporco de Yucatán)”. A Dra. Wendy Brown acrescentou: “A Parse oferece a solução perfeita para nos dar a flexibilidade necessária para estudar células de miniporco, coletar amostras em múltiplos momentos e lidar com a imprevisibilidade das operações de voo espacial.”

"O que a equipe da UC Irvine está fazendo é notável. A engenharia da cartilagem em microgravidade pode mudar fundamentalmente a forma como pensamos sobre o reparo de tecidos, e o fato de eles estarem executando esse nível de trabalho de célula única a partir de amostras preservadas em órbita é um verdadeiro testemunho do rigor de sua ciência. Estamos honrados que o Evercode seja uma pequena parte dela", disse Charlie Roco, PhD, cofundador e diretor de Tecnologia da Parse Biosciences.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences, uma empresa da QIAGEN, é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.

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Kaitie Kramer

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