EMGA Obtém Linha de Crédito Sênior de US$ 15 milhões para a CDB

LONDRES, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anunciou que obteve uma linha de crédito sênior no valor de US$ 15 milhões para a Citizens Development Business Finance PLC (CDB), um marco importante para o fortalecimento do setor financeiro e apoio ao crescimento sustentável de Sri Lanka.

Esta transação demonstra o compromisso contínuo da EMGA com o Sri Lanka, além de reforçar a visão da CDB de expandir o acesso ao financiamento para as PMEs e promover seu portfólio verde. A linha de crédito foi obtida em colaboração com a Swedfund, a instituição financeira de desenvolvimento da Suécia e que tem um papel fundamental na promoção do desenvolvimento econômico sustentável em todos os mercados emergentes.

Comentando sobre a transação, o MD/CEO da CDB, Mahesh Nanayakkara, disse: “Este financiamento aumenta a nossa capacidade de capacitar as PMEs e acelerar nossas iniciativas verdes, garantindo que a CDB continue a ter um papel de liderança na formação do futuro financeiro sustentável do Sri Lanka.”

Enfatizando a importância estratégica da linha de crédito, o Diretor de Bancos de Investimento e Diretor Administrativo da EMGA, Sajeev Chakkalakal, disse: “Foi um grande prazer realizar esta última transação e garantir a visão contínua da CDB de apoiar as PMEs e seu portfólio verde no Sri Lanka e, ao mesmo tempo, ajudar a expandir as operações contínuas da Swedfund na região.”

Refletindo sobre o impacto mais amplo, o Dirigente de Operações e Diretor Administrativo da EMGA, Jeremy Dobson, observou: “Após vários anos desafiadores para o Sri Lanka, a EMGA agiu rapidamente para capitalizar a melhoria das condições locais, com o fortalecimento da base de financiamento da CDB e diversificação das suas fontes de capital.”

Björn Areskog, Diretor de Investimentos da Swedfund, disse: “Investimos para aumentar o acesso ao capital em apoio à capacidade das MPMEs de crescer, gerar mais empregos locais, contribuir com a arrecadação de impostos, e aumentar o acesso a produtos e serviços a preços acessíveis.”

Citizens Development Business Finance PLC (CDB): Uma instituição financeira não bancária líder no Sri Lanka, listada na Bolsa de Valores de Colombo, reconhecida pelo seu foco em finanças sustentáveis, inovação digital e capacitação de PMEs.

A Swedfund é a Development Finance Institution (DFI) da Suécia, de propriedade integral do governo sueco, que tem por missão reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento econômico sustentável nos mercados emergentes. A Swedfund fornece financiamento de longo prazo na forma de ações, empréstimos e assistência técnica, visando principalmente os setores como instituições financeiras, energia e empresas sustentáveis. A organização está concentrada nos padrões ambientais, sociais e de governança (ESG), com o objetivo de criar um impacto duradouro no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, apoiar o crescimento responsável e inclusivo dos negócios.

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com escritórios em Londres e Nova York, ajuda instituições financeiras e empresas que buscam novos recursos de dívidas ou capital próprio. A equipe multinacional da EMGA une as décadas de experiência necessárias para o fechamento de transações em nome dos seus clientes nos mercados emergentes e nas economias de fronteiras globais, incluindo o Vietnã, que continua sendo um mercado essencial. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA está solidificando sua posição como um dos bancos de investimento de nicho proeminentes focados em mercados emergentes e de fronteira.

Para mais informações, contate info@emergingmarketsglobaladvisory.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001210270)