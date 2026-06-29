Esri patrocina exposição da Smithsonian que apresenta objetos naturais e culturais de todos os 50 estados

Esri, líder mundial em inteligência de localização, está patrocinando Destas Terras: Compartilhando Nosso Patrimônio Natural e Cultural, uma nova exposição no Museu Nacional de História Natural da Smithsonian que apresenta objetos de todos os 50 estados e explora as profundas conexões entre pessoas, lugares e o mundo natural que unem a nação.

A exposição, inaugurada em 18 de junho e estando aberta até 2029, reúne mais de 600 espécimes e objetos culturais dos EUA, Washington, D.C. e dos cinco territórios que compõem o país. A exposição, que faz parte do acervo do próprio museu, Destas Terras mostra como os sistemas naturais, as tradições culturais e a geografia se interagem.

A exposição apresenta histórias que abrangem milhões de anos, desde fósseis antigos e formações geológicas até artefactos culturais e descobertas científicas, convidando os visitantes a refletir sobre seu próprio sentido de lugar. Ao combinar espécimes naturais com objetos culturais, Destas Terras demonstra como as culturas humanas são moldadas pelo mundo natural e, por sua vez, o moldam de forma ativa.

A tecnologia da Esri desempenha um papel essencial para dar vida a estes temas. Os mapas animados dentro da galeria permitem aos visitantes explorar a América do Norte através de lentes geográficas como a topografia, biomas, geologia, rotas migratórias e bacias hidrográficas, ajudando a revelar padrões e relações entre paisagens.

A Smithsonian colaborou com a Esri para criar uma narrativa complementar que expande a nova exposição a uma experiência digital dinâmica. A história no ArcGIS StoryMaps integra mapas, multimídia e conteúdo narrativo para conectar objetos e histórias em diferentes locais, ao transformar efetivamente a exposição em um recurso interativo e dinâmico, acessível de qualquer lugar.

"Estamos honrados e empolgados em contribuir para uma exposição tão enriquecedora na Smithsonian, a qual destaca a história natural do país", disse Jack Dangermond, presidente da Esri. "A experiência imersiva proporcionada pelos objetos e mapas animados do museu enfatiza como nossa geografia compartilhada nos conecta, mesmo através de grandes distâncias e fronteiras."

Os visitantes podem ter a experiência Destas Terras: Compartilhando Nosso Patrimônio Natural e Cultural no Museu Nacional de História Natural da Smithsonian, em Washington, DC, e explorar a história online.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Copyright © 2026 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo Esri Globe, ArcGIS, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos EUA, na União Europeia ou em outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260629757958/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

media.help@esri.com