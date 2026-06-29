Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina

A Hablla concluiu em junho de 2026 o Conversational Growth Experience, série de eventos realizada com apoio oficial da Meta, que percorreu dez cidades brasileiras e Montevidéu, no Uruguai, entre maio e junho. A iniciativa reuniu gestores de marketing, vendas, customer success e founders de empresas que operam comercialmente via WhatsApp e marcou a primeira vez que uma empresa brasileira do setor de tecnologia conversacional realizou uma tournée estruturada de eventos presenciais com presença internacional na América Latina.

Ao longo das edições, realizadas em São Paulo, São José do Rio Preto, Campinas, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Montevidéu, o evento reuniu mais de 2 mil participantes.

A Hablla é certificada pela Meta como Business Solution Provider (BSP) tier Select, categoria restrita a empresas com excelência operacional e acesso prioritário a recursos da plataforma WhatsApp Business, e processa mais de 30 milhões de conversas mensais.

Para Marcus Barboza, cofundador e CRO da Hablla e criador da metodologia MCI (Marketing Conversacional Integrado), o ciclo de eventos revelou um padrão comum entre empresas de diferentes portes e segmentos:



“O que vimos nas cidades por onde passamos foi o mesmo diagnóstico: as empresas já têm o WhatsApp como principal canal comercial, mas ainda operam nele sem estrutura, sem governança e sem métricas. O Conversational Growth Experience foi criado para mostrar que existe uma arquitetura que resolve isso, e que funciona”.



O diagnóstico do mercado

O WhatsApp consolidou-se como o principal canal de comunicação entre empresas e consumidores no Brasil. Segundo dados da Meta, 1 bilhão de pessoas conversam com empresas toda semana pelo aplicativo. No entanto, a adoção massiva do canal não foi acompanhada de profissionalização operacional equivalente. De acordo com levantamento da McKinsey & Company, profissionais gastam quase 20% do tempo de trabalho buscando informações internas ou pessoas que possam fornecer o conhecimento necessário, uma ineficiência que tende a aumentar em operações com grande volume de mensagens e sistemas não integrados.

Rodrigo Xavier, Head de Estratégia e CEO da Hablla, resume o problema identificado ao longo da turnê: “WhatsApp virou o principal canal comercial do Brasil. Mas a maioria das empresas opera nele de forma amadora, sem estrutura, sem governança, sem previsibilidade. O resultado é oportunidade perdida disfarçada de atendimento humanizado”.

A arquitetura apresentada

Cada edição do Conversational Growth Experience apresentou a arquitetura operacional desenvolvida pela Hablla dentro do conceito de Marketing Conversacional Integrado (MCI), metodologia que propõe eliminar os silos entre marketing, vendas e atendimento, criando uma jornada contínua orientada por dados e performance.

Na prática, o modelo integra ferramentas como Click to WhatsApp Ads (CTWA) para aquisição previsível, Conversions API (CAPI) para rastreamento e otimização de campanhas, e agentes autônomos de IA para escalar o atendimento sem crescimento proporcional de equipe. A programação também cobriu as atualizações mais recentes da Meta, incluindo Username, Direct Send API, ligações via WhatsApp e o modelo de Coexistência, e seus impactos diretos na arquitetura de crescimento das empresas.

Para Álvaro Magri, cofundador e CTO da Hablla, o momento é de inflexão tecnológica: “O WhatsApp deixou de ser apenas um canal de atendimento para se tornar infraestrutura central de crescimento das empresas. Com as novas atualizações da Meta, estamos entrando em uma nova fase: mais controle, mais dados e mais capacidade de escalar receita por meio de conversas”.

A expansão para a América Latina

A escolha do Uruguai como destino internacional não é casual. O país figura entre os mais avançados em infraestrutura digital da América Latina: segundo dados da Uruguay XXI, agência governamental de promoção de investimentos, 85% dos lares têm acesso fixo de banda larga, dos quais 75% contam com fibra óptica até a residência. Levantamento da Ookla referente ao segundo trimestre de 2025 aponta que Uruguai e Chile lideram a adoção do Wi-Fi 6 na América Latina, com 26% de penetração no país, índice mais que o dobro do registrado pelo Brasil no mesmo período. Esse perfil tecnológico, aliado à estabilidade institucional e à abertura a empresas estrangeiras de tecnologia, posiciona o Uruguai como porta de entrada natural para operações B2B que buscam internacionalização na região.

Sobre a Hablla

A Hablla é uma startup de IA especializada em Marketing Conversacional Integrado, que unifica marketing, vendas e atendimento. Certificada pela Meta como BSP Select (tier mais alto do programa de parceiros WhatsApp), processa mais de 30 milhões de conversas mensais e atende clientes dos mais diversos segmentos.

A empresa está lançando uma nova tecnologia para construção de fluxo de automação com IA baseado em Vibe Code e o lançamento do playbook conversacional.

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“Iniciamos com uma plataforma 100% Code, em que atendemos o Consórcio Magalu para atendimento pelo WhatsApp. Depois evoluímos para Low Code e, atualmente, usamos o No Code para construção de fluxos conversacionais, automação e CRM integrado. Nossa nova versão terá o Vibe Code, que possibilita aos profissionais sem conhecimento em programação criar fluxos complexos, usando toda a tecnologia de compliance, segurança e escalabilidade da Hablla”, explica Marcus.