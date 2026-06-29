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Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil

A iniciativa Shopee Doações transforma a plataforma de e-commerce em um espaço de solidariedade, ampliando a visibilidade de instituições parceiras e facilitando o acesso dos brasileiros a doações simples, digitais e seguras

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Repórter
29/06/2026 17:21

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Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil crédito: DINO

Em um cenário em que a solidariedade também passa pela transformação digital, a Shopee vem consolidando sua atuação como facilitadora da conexão entre organizações sociais e doadores em todo o Brasil. Lançada no país em 2021, a Shopee Doações nasceu com o objetivo de gerar impacto positivo por meio da tecnologia e do alcance da plataforma, funcionando como uma ferramenta de arrecadação de recursos para ONGs brasileiras e de apoio a diferentes causas sociais.

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Além de oferecer a estrutura tecnológica para viabilizar as doações, a Shopee também realiza ações de visibilidade para ampliar o alcance das iniciativas apoiadas, incluindo campanhas com incentivos como cupons de desconto e cashback, conteúdo nas redes sociais e também em Shopee Lives, impulsionando a arrecadação e ampliando o impacto social.

Novas formas de doar

Os resultados mostram o avanço desse engajamento; desde que foi lançada em 2022, a iniciativa já arrecadou mais de R$2,8 milhões e impactou mais de 60 mil pessoas em mais de 50 campanhas.

Recentemente, a plataforma realizou uma ação especial de Abril Laranja, realizada em parceria com a Ampara Animal, instituição parceira da Shopee no projeto Cuidado Animal e que também conta com uma loja digital na plataforma, o que amplia as possibilidades de apoio à causa. A ação teve como foco incentivar doações à causa animal, e o marketplace subsidiou 30% do valor da doação via cupom.

Além disso, a Shopee promoveu o “Cartinhas de Natal”, que chegou à sua quarta edição em 2025 e resultou na entrega de mais de 7 mil presentes para mais de 2 mil crianças em situação de vulnerabilidade social, em parceria com a Arco, associação beneficente que apoia famílias do Jardim Ângela, em São Paulo.

Outro marco importante foi a campanha com o McDia Feliz, que ajudou a posicionar a plataforma como uma ponte para a solidariedade em diferentes causas. A ação arrecadou mais de R$ 100 mil em 2025 e retornou em 2026, reforçando a continuidade da parceria e o potencial de mobilização da iniciativa. Na edição atual, a pré-venda da campanha do Instituto Ronald McDonald está disponível na plataforma com tíquetes digitais diretamente no aplicativo da Shopee, além de um atrativo de 50% de cashback, limitado a R$ 50, para os consumidores.

Shopee Doações

Um dos diferenciais da iniciativa é que 100% do valor doado é destinado diretamente aos parceiros, sem cobrança de comissão. Os valores são repassados à carteira digital de cada organização e ficam imediatamente disponíveis para saque, fortalecendo a autonomia das instituições e permitindo que os recursos cheguem com mais agilidade a quem precisa.

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Atualmente, a empresa conta com 14 ONGs parceiras, ampliando a visibilidade das instituições e aproximando-as de milhões de usuários. O processo de doação é simples: basta estar logado na conta Shopee, acessar a página de Shopee Doações e escolher a instituição que deseja apoiar.



Website: http://www.shopee.com.br

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