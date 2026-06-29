Geração Z impulsiona nova relação com mobilidade e consórcio

A transformação da mobilidade no Brasil, impulsionada pelo crescimento dos veículos eletrificados e pelas mudanças no comportamento do consumidor, tem aproximado a Geração Z do sistema de consórcios. O avanço da eletrificação da frota e a busca por alternativas de aquisição mais planejadas colocam o crédito planejado entre as opções consideradas pelos jovens para compra de automóveis.

“A nova geração possui uma relação diferente com o consumo. Existe uma busca maior por planejamento, previsibilidade e decisões financeiras estruturadas. O consórcio se encaixa nesse contexto ao permitir que o consumidor organize a aquisição de um bem de forma gradual e alinhada aos seus objetivos de longo prazo”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

O cenário acompanha a evolução do mercado automotivo brasileiro. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram que os veículos leves eletrificados alcançaram participação de 16% nas vendas nacionais em abril de 2026, com mais de 38 mil unidades comercializadas no período, reforçando o crescimento da eletrificação no país.

Ao mesmo tempo, o sistema de consórcios mantém trajetória de expansão. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o setor atingiu 12,94 milhões de participantes ativos em abril de 2026, maior volume já registrado. No segmento de veículos leves, considerado o maior do sistema, foram contabilizados 5,4 milhões de consorciados em grupos em andamento e mais de 658 mil cotas comercializadas nos quatro primeiros meses do ano.

A convergência desses movimentos acompanha mudanças no perfil do consumidor. A possibilidade de adquirir veículos sem recorrer ao financiamento tradicional dialoga com um público que valoriza organização financeira, planejamento e decisões de médio e longo prazo.

Além da preocupação com sustentabilidade, a Geração Z também demonstra maior familiaridade com soluções digitais e novas formas de relacionamento com empresas. Esse comportamento tem incentivado administradoras de consórcios a ampliar investimentos em tecnologia, plataformas digitais e canais de atendimento capazes de oferecer uma experiência mais integrada e acessível.

“Os jovens consumidores estão habituados a acompanhar informações em tempo real, utilizar aplicativos e tomar decisões baseadas em pesquisa e comparação. Por isso, o setor de consórcios também vem evoluindo para oferecer processos mais transparentes, digitais e alinhados a esse novo perfil de cliente”, destaca o executivo.

Na Evoy Administradora de Consórcios, a estratégia acompanha essa transformação por meio da ampliação de ferramentas digitais, fortalecimento dos canais de atendimento e desenvolvimento de soluções voltadas a diferentes perfis de consumidores. A empresa observa o crescimento do interesse por modalidades relacionadas à mobilidade, especialmente entre clientes que buscam planejamento financeiro para aquisição de automóveis.

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“A mobilidade do futuro está diretamente ligada a novas formas de consumo e de planejamento financeiro. O consórcio tem potencial para participar desse processo ao oferecer uma alternativa alinhada às transformações do mercado automotivo e às expectativas das novas gerações”, conclui Marcelo Lucindo.