ForMóbile começa amanhã, dia 30 de junho

A ForMóbile 2026, 11ª edição da feira internacional de móveis e madeira, abre suas portas no São Paulo Expo, em São Paulo, no dia 30 de junho, com encerramento previsto para 3 de julho. O evento reúne marcas expositoras, profissionais da marcenaria, da indústria moveleira, arquitetos, designers, fabricantes, especificadores e varejistas, oferecendo programação de conteúdo, espaço maker, rodadas de negócios e credenciamento gratuito para o setor.

Com centenas de expositores e visitantes de diferentes segmentos, a edição de 2026 se apresenta como o principal ponto de encontro da cadeia produtiva de móveis e madeira na América Latina. O Palco ForMóbile receberá representantes da CASACOR, executivos da Florense, a arquiteta e influenciadora Tainara Engel, além de especialistas convidados para debater tendências de consumo, inovação, gestão, tecnologia e os caminhos estratégicos do setor nos próximos anos.

A feira reforça a integração entre especificação e execução, estimulando a aproximação entre arquitetos e marceneiros. A proposta destaca como a escolha correta de materiais, ferragens, tecnologias e processos produtivos impacta a qualidade dos projetos, os prazos de entrega e os custos finais.

No âmbito da inovação aplicada, as principais marcas apresentarão soluções que vão da automação industrial a tecnologias de alta performance para oficinas. O Espaço Maker oferecerá experiências práticas, demonstrações ao vivo e conteúdos voltados ao dia a dia da marcenaria moderna. A Mostra Design + Indústria, em parceria com a ApexBrasil e a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), evidenciará o design nacional e sediará rodadas internacionais de negócios com compradores estrangeiros.

“Faltando um dia para a feira, esperamos receber profissionais de todo o Brasil e do exterior; a ForMóbile será o ambiente onde as transformações da indústria acontecem primeiro”, afirmou Tatiano Segalin, Business Manager do evento.

A participação é gratuita para profissionais do setor mediante credenciamento prévio no site oficial da ForMóbile. A cobertura de imprensa e influenciadores também é gratuita, mediante registro no portal da Informa Markets. O São Paulo Expo dispõe de estacionamento próprio e a ForMóbile oferece transporte gratuito a partir da estação Santos?Imigrantes, do Aeroporto de Congonhas e do Shopping Plaza Sul.

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Serviço:



Evento: ForMóbile 2026 – 11ª Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira

Data: 30 de junho a 3 de julho de 2026

Horário: 10h às 19h

Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo (SP), CEP 04329-900