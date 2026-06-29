AI/R Avenue Code conquista competência Gemini Enterprise do Google e acelera adoção corporativa de IA agêntica

SÃO PAULO, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R Avenue Code, subsidiária da AI/R — empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, anuncia a conquista da competência Gemini Enterprise, reconhecimento concedido pelo Google a parceiros que demonstram capacidade técnica e experiência comprovada na implementação das funcionalidades mais avançadas do Gemini em ambientes corporativos.

A certificação valida a atuação da AI/R Avenue Code em quatro pilares principais: segurança e privacidade de nível corporativo — garantindo que dados internos não sejam utilizados para o treinamento de modelos públicos —, integração e automação de fluxos de trabalho, raciocínio avançado e multimodalidade para análise de dados complexos, e a habilidade de desenvolver e orquestrar agentes especializados.

“O mercado está saindo da fase de experimentação em IA generativa e entrando em uma etapa em que segurança, integração com sistemas críticos e adoção pelos usuários passam a determinar o sucesso dos projetos. A competência Gemini Enterprise reforça nossa capacidade de levar essas soluções para ambientes corporativos complexos, com impacto mensurável para o negócio”, afirma Gil Torquato, CEO e Chairman da AI/R.

Essa abordagem, que combina expertise técnica e conhecimento aprofundado de mercado, é operacionalizada pelos AI Forward Deployed Engineers, especialistas que atuam em conjunto com as áreas de negócio e tecnologia dos clientes, desde a execução técnica até iniciativas de treinamento, aculturamento e gestão de mudanças, assegurando que as soluções baseadas em Gemini Enterprise operem alinhadas aos objetivos estratégicos de cada organização.

Os resultados desse modelo já podem ser observados em projetos conduzidos pela companhia. Para um cliente do setor financeiro, a AI/R Avenue Code implementou a plataforma Agentspace, integrada ao Gemini Enterprise, para unificar dados de sistemas críticos, como Salesforce, SAP e Guru. A solução, que opera com uma arquitetura de múltiplos agentes especializados e segurança de nível corporativo, eliminou a necessidade de buscas manuais em diferentes plataformas, permitindo que as equipes de atendimento consultem informações instantaneamente em uma interface única. Atualmente, a ferramenta conta com 700 usuários ativos, gerando uma economia estimada de 1.200 horas mensais e viabilizando mais de 168 mil consultas por ano.

Já no setor de logística, a companhia desenvolveu agentes customizados de linguagem natural para SQL e conectores nativos para ferramentas corporativas, como Slack, Jira e Google Drive. Aplicada de forma integrada em três unidades de negócio distintas, a tecnologia permite que equipes não técnicas realizem consultas analíticas instantâneas, reduzindo o trabalho manual em áreas como RH e Suporte. Toda a implementação foi estruturada sob um rígido framework de segurança, assegurando total conformidade com a privacidade de dados e isolamento completo das informações entre as entidades participantes.

A competência Gemini Enterprise reforça a estratégia da AI/R Avenue Code de apoiar organizações em suas jornadas de transformação com inteligência artificial, combinando excelência em engenharia, conhecimento de negócios e gestão de mudanças para acelerar a geração de valor.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Caroline Randow

caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9754123)