Gianecchini e Fernanda Souza reforçam campanha da Ultra

Com o objetivo de acompanhar o movimento do mercado fitness, que passa a valorizar cada vez mais a autenticidade, o bem-estar e a identificação com diferentes estilos de vida, a Rede de Academias Ultra possui os atores Reynaldo Gianecchini e Fernanda Souza como embaixadores da marca. A parceria, que se reflete nas campanhas em veiculação, reforça o posicionamento da empresa em ampliar a identificação do público por meio de referências mais diversas e próximas da realidade dos consumidores.

Ivete Gama, CMO da Ultra, afirma que a escolha faz parte de uma estratégia alinhada ao posicionamento da empresa, que busca conectar as pessoas de forma real: “Hoje existe uma geração superconectada ao universo dos influenciadores fitness, mas existe também um público que não se identifica com esse repertório. Pessoas que viveram a era offline, que têm outras referências culturais e que precisam se enxergar nessa conversa”, detalha.

De acordo com a executiva, a rede possui 25% mais mulheres acima de 46 anos em comparação à concorrência, o que reforça a necessidade de estabelecer conexões com públicos que nem sempre acompanham creators do segmento fitness.

“Uma mulher de 55 anos talvez não siga influenciadores desse universo, mas certamente conhece Gianecchini e Fernanda Souza. São figuras que carregam trajetória, familiaridade, credibilidade e forte identificação geracional”, destaca.

A profissional também ressalta que os artistas representam uma visão mais ampla sobre a relação com a atividade física, alinhada ao conceito de “soft wellness” defendido pela marca. “A relação com o exercício muda ao longo da vida. Nem sempre está ligada à estética. Pode envolver saúde mental, disposição, longevidade, autoestima, bem-estar ou simplesmente qualidade de vida”, acentua.



Soft Wellness aposta em acolhimento e acessibilidade

O conceito de soft wellness, conforme explica Gama, está presente em toda a jornada do aluno dentro das unidades da Ultra, desde o primeiro contato com a marca até a experiência durante os treinos. A proposta da rede é criar ambientes mais acolhedores e acessíveis, especialmente para pessoas que ainda não possuem familiaridade com o universo fitness.

Para reduzir essas resistências, a empresa aposta em espaços mais claros e receptivos, comunicação mais leve, atendimento próximo e estruturas pensadas para tornar a experiência menos intimidadora. Entre as iniciativas adotadas estão unidades sem catracas, com o objetivo de diminuir a sensação de barreira logo na entrada, além de aulas adaptadas a diferentes perfis e rotinas, incluindo formatos mais curtos.

A profissional destaca que o acolhimento não significa abrir mão de performance. Segundo ela, a rede mantém foco em equipamentos de alto padrão, estrutura robusta e experiência completa para alunos que já possuem uma rotina intensa de treinos e buscam resultados específicos.

“A diferença é que acreditamos que a academia não deve funcionar apenas para quem já se sente pertencente ao universo fitness, mas também para quem ainda está construindo essa relação”, pontua.

Expansão da rede exige comunicação humanizada

A CMO da Ultra afirma que manter uma comunicação próxima e humanizada durante o processo de expansão acelerada da rede é um dos principais desafios estratégicos da marca. De acordo com a executiva, o crescimento da empresa não pode resultar em uma comunicação genérica ou distante da realidade dos consumidores.

“O que preserva essa proximidade é o fato de falarmos sobre comportamento humano, e não apenas sobre produto. A comunicação não é construída somente em torno de equipamentos, promoções ou performance, mas também sobre preguiça, insegurança, recomeços, rotina corrida, saúde mental e autoestima”, enfatiza.

A própria cultura da empresa incentiva uma construção de marca mais orgânica, baseada em experiências reais compartilhadas por colaboradores, alunos, influenciadores locais e equipes das unidades.

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Segundo a executiva, embora a tecnologia tenha papel importante na expansão operacional da rede, o sentimento de pertencimento continua sendo construído a partir de relações humanas. “Crescer sem perder humanidade exige método, cultura e coerência entre discurso e experiência real”, conclui Ivete Gama.



Para mais informações, basta acessar: https://ultraacademia.com.br/?