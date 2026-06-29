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IPIE fecha parceria com o Ministério do Esporte

A iniciativa permitirá a produção de dados e indicadores para orientar o planejamento de políticas públicas e aprimorar investimentos para o setor.

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Repórter
29/06/2026 11:29

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IPIE fecha parceria com o Ministério do Esporte
IPIE fecha parceria com o Ministério do Esporte crédito: DINO

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) foi firmado em 23 de junho, em Brasília (DF), pelo ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, e pelo coordenador-geral do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva (IPIE), Fernando Mezzadri. A iniciativa permitirá a produção de dados e indicadores para orientar o planejamento de políticas públicas e aprimorar investimentos para o setor.

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O ACT tem por objetivo o apoio institucional do Ministério do Esporte (MESP) à execução, pelo Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE), do projeto “Monitoramento do Esporte Brasileiro: informações e indicadores”, abrangendo a colaboração na elaboração de documentação metodológica e técnica, o planejamento conjunto e a participação institucional do MESP em atividades formativas para gestores estaduais, municipais e de entidades esportivas.

A proposta é identificar desigualdades regionais, mapear áreas com menor acesso à prática esportiva e fornecer informações qualificadas para apoiar a tomada de decisões do poder público, contribuindo para que programas e ações cheguem a quem mais precisa.

Os produtos gerados pela parceria, como estudos, diagnósticos, metodologias e materiais de capacitação, servirão de base para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos (SNIIE), ferramenta estratégica que contribuirá para o acompanhamento, a avaliação e o aperfeiçoamento das políticas públicas do esporte no Brasil.

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“A gestão das entidades esportivas está passando por uma grande transformação, e o desenvolvimento científico com informações e dados é estruturante para avançarmos com eficiência”, destaca o coordenador-geral do IPIE, Fernando Mezzadri.



Website: https://ipie.ufpr.br/

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