Bitget Lança Terceiro Ano do Anti-Scam Month com Novo Relatório de Fraude de Mutiativos

VICTORIA, Seychelles, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- - Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou o terceiro ano da sua iniciativa Anti-Scam Month com o lançamento do seu Relatório Anti-Scam 2026 intitulado “The Evolution of Fraud in the Multi-Asset Era”, desenvolvido em parceria com a empresa de segurança de blockchain SlowMist. Com a expansão das finanças digitais em criptomoedas, ativos tokenizados, ações, CFDs, carteiras e ferramentas de investimento baseadas em IA, o relatório examina como a fraude está se adaptando às mudanças do comportamento dos investidores e aos ecossistemas financeiros cada vez mais interconectados.

O relatório conclui que as mudanças do comportamento do usuário estão mudando a forma como as campanhas de fraude são criadas e implantadas nas finanças digitais. De acordo com a Bitget Research, a participação de usuários ativos em duas ou mais classes de ativos cresceu de menos de 1% em meados de 2025 para mais de 10% em maio de 2026. Com os usuários utilizando uma gama mais ampla de produtos e plataformas, as campanhas de fraude estão cada vez mais misturando várias narrativas, táticas de engenharia social, conteúdo gerado por IA e vários canais de comunicação em uma única operação.

Com base na Bitget Research e nas investigações conduzidas pela SlowMist, o relatório revelou que muitos golpes bem-sucedidos não dependem mais de um único ponto de comprometimento. Os operadores de fraude orientam as vítimas em uma sequência de interações que abrangem plataformas de redes sociais, aplicativos de mensagens, comunidades de investimento, infraestrutura de phishing e atividade de carteira antes que os ativos sejam roubados. Entre julho de 2025 e junho de 2026, a infraestrutura de segurança da Bitget interceptou mais de 150 milhões de solicitações maliciosas, identificou mais de 13.000 endereços IP maliciosos de alto risco, lidou com 18.135 casos de proteção de usuários, e apoiou a recuperação de US$ 32,3 milhões vinculados a incidentes de segurança e atividades fraudulentas.

“Os desafios de segurança evoluem juntamente com os mercados. Com os usuários cada vez mais participando de cripto, ações, ativos tokenizados e produtos alimentados por IA, as campanhas de fraude estão mais sofisticadas na forma como criam confiança e influenciam a tomada de decisões. A compreensão desses riscos é importante para proteger os usuários e fortalecer a confiança em todo o ecossistema”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O relatório identifica várias tendências que moldam o ambiente de fraude atual, incluindo personas de investimento geradas por IA, golpes com deepfake, ataques de clonagem de voz, comunidades de investimento sintéticas, operações de esvaziamento de carteira, contratos inteligentes maliciosos e campanhas de phishing cada vez mais sofisticadas. Entre os casos examinados estão um golpe de investimento com deepfake se passando pelo presidente cipriota Nikos Christodoulides, uma campanha publicitária de investimentos gerada por IA que lesou milhares de investidores suecos, o golpe da comunidade sintética Truman Show, envolvendo cerca de 90 identidades de investidores fictícias, e a operação de esvaziamento de carteiras da Rublevka Team, documentada no início de 2026.

Além de examinar como os golpes operam, o relatório aborda a psicologia das vítimas, pontos de entrada comuns de golpes, movimento de ativos pós-roubo e desafios de recuperação. Ele também descreve medidas práticas que os usuários podem adotar para fortalecer a segurança da conta, identificar fraudes com IA, avaliar oportunidades de investimento de forma mais eficaz, e responder a incidentes de segurança.

Desde o lançamento do Mês Anti-Scam em 2024, a Bitget tem colaborado com pesquisadores de segurança, parceiros do ecossistema e organizações do setor para aumentar a conscientização quanto a ameaças emergentes, e promover práticas mais sólidas de proteção aos usuários. Ao longo de junho, a campanha do Mês Anti-Scam da Bitget tem apresentado conteúdo educacional, iniciativas de conscientização de segurança e colaborações com parceiros do setor, com o objetivo de ajudar os usuários a identificar ameaças emergentes e fortalecer sua capacidade de proteger ativos digitais.

Para mais informações, leia o relatório aqui.

Sobre a Bitget

Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209966)