Publicitário cria iniciativa que fortalece autoescolas

A Carteira Nacional de Habilitação tem ocupado espaço cada vez mais relevante no debate sobre mobilidade, trabalho e inclusão produtiva no Brasil. Em muitos municípios, a CNH não representa apenas o direito de dirigir, mas também a possibilidade de acessar oportunidades profissionais em áreas como transporte, entregas, vendas externas, logística, manutenção, serviços técnicos e atendimento em campo.

Foi nesse cenário que o publicitário Paulo Cézar Pereira passou a direcionar sua experiência em comunicação, marketing educacional e projetos sociais para uma área pouco explorada sob a ótica da gestão estratégica: a formação de condutores. Com mais de duas décadas de atuação profissional, ele desenvolveu uma metodologia voltada a aproximar pessoas com limitações financeiras do processo de habilitação e, ao mesmo tempo, fortalecer a saúde comercial e institucional de Autoescolas (Centros de Formação de Condutores).

Paulo Cézar Pereira é publicitário, especialista em marketing educacional, educador para o trânsito e coordenador nacional do Programa CNH Fácil Brasil. Sua trajetória combina captação de público, educação, articulação local, uso de estratégias digitais e construção de parcerias com Centro de Formação de Condutores em diferentes regiões do país, sempre com foco em organizar a demanda de pessoas interessadas em obter a primeira habilitação, adicionar categoria ou buscar uma habilitação profissional.

O Programa CNH Fácil Brasil é uma iniciativa privada de responsabilidade social voltada à acessibilidade à CNH, educação para o trânsito e inclusão produtiva. Segundo dados administrativos do projeto, a atuação já alcançou mais de 700 municípios em 21 estados e no Distrito Federal, com mais de 820 convênios e cerca de 1,5 milhão de pessoas impactadas direta ou indiretamente. O levantamento interno também aponta mais de 800 mil participantes em palestras e ações educativas, além de milhares de pessoas encaminhadas ou recolocadas em oportunidades de trabalho após a obtenção da habilitação.

A atuação de Paulo Cézar Pereira se diferencia por unir comunicação estratégica e gestão de impacto social a uma demanda concreta do setor de trânsito. Em vez de tratar a autoescola apenas como prestadora de serviço, o modelo trabalha o Centro de Formação de Condutores como agente formação, orientação e desenvolvimento comunitário, por meio de campanhas educativas, palestras, divulgação regional, relacionamento com parceiros e acompanhamento de indicadores por cidade. Para os Centros de Formação de Condutores, a metodologia busca contribuir com aumento de matrículas, fortalecimento da presença institucional, melhor aproveitamento de campanhas locais e maior previsibilidade comercial, especialmente em cidades onde a autoescola depende de mobilização regional para ampliar sua base de alunos.

Paulo Cézar defende que a habilitação precisa ser compreendida como instrumento de cidadania e mobilidade social. A CNH pode influenciar diretamente a vida de pessoas que dependem do deslocamento para trabalhar, buscar renda, atender clients ou acessar vagas que exigem habilitação como requisito. Por isso, o programa atua com foco em públicos como trabalhadores informais, jovens, mulheres, desempregados, profissionais autônomos e pessoas que desejam se reposicionar no mercado.



“Quando a CNH se torna mais acessível, ela deixa de ser apenas um documento e passa a representar oportunidade, mobilidade e inclusão produtiva. O Programa CNH Fácil Brasil nasceu com esse propósito: aproximar pessoas que enfrentam limitações financeiras de um processo organizado, responsável e educativo para conquistar a habilitação e ampliar suas possibilidades no mercado de trabalho”, afirma Pereira.



A formação em publicidade e propaganda, somada à experiência em marketing educacional e ao uso de estratégias digitais, permitiu que Paulo Cézar estruturasse campanhas de grande alcance, com atuação em mídias sociais, tráfego pago, materiais impressos, palestras presenciais e parcerias institucionais. O diferencial está na integração entre comunicação e operação local: a divulgação não se limita a atrair interessados, mas busca organizar a jornada do candidato até o atendimento presencial e o encaminhamento ao Centro de Formação de Condutores parceiro.

O diferencial está na integração entre comunicação e operação local: a divulgação não se limita a atrair interessados, mas busca organizar a jornada do candidato desde o primeiro contato até o atendimento presencial, e o encaminhamento ao Centro de Formação de Condutores parceiro. Outro ponto central da metodologia é a educação para o trânsito, com palestras sobre direção defensiva, legislação, responsabilidade do condutor, riscos do álcool e das drogas na condução, distrações ao volante e comportamento seguro nas vias. A proposta reforça que ampliar o acesso à CNH não significa reduzir a importância da preparação, mas tornar o processo mais acessível, consciente e conectado à realidade de cada município.

A experiência ganhou relevância em um momento de transformação no processo de habilitação no Brasil, marcado pela digitalização de etapas, por novas plataformas e pela discussão sobre redução de custos sem perda de qualidade na formação. A Organização Pan-Americana da Saúde destaca que as lesões no trânsito estão entre as principais causas de morte de crianças e jovens de 5 a 29 anos no mundo, o que reforça a relevância de ações educativas permanentes. No Brasil, dados do IBGE apontaram 6,6 milhões de pessoas desocupadas no primeiro trimestre de 2026, enquanto o Novo Caged registrou saldo positivo de 1,27 milhão de empregos formais em 2025.



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Nesse ambiente, a habilitação pode funcionar como requisito prático para ingresso ou avanço em diferentes ocupações. Ao posicionar a CNH como ponte entre mobilidade, trabalho e educação, Paulo Cézar Pereira consolidou uma atuação que vai além da publicidade tradicional e mostra como ferramentas de comunicação podem gerar mobilização social, fortalecer empresas locais e ampliar caminhos para o trabalho.