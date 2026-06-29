Mercado de moda masculina cresce 30% ao ano no Brasil

O mercado de moda masculina no Brasil cresce 30% ao ano, segundo estimativas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que posiciona o país como o 8º maior em faturamento no mundo. Dados de comportamento de consumo apontam mudança no perfil de compra do consumidor masculino: 65% dos consumidores planejam investir em peças básicas, versáteis e de alta qualidade, segundo o relatório State of Fashion. Outro levantamento, da Consumoteca, aponta que 45% dos consumidores planejam adotar um guarda-roupa mais básico nos próximos meses.

Consumidor masculino migra do excesso para o essencial

Para Everton Pommerening, sócio-fundador da Classic, marca de vestuário masculino sediada em Guaramirim (SC), a mudança aparece na composição do guarda-roupa. “O cliente troca a estampa sazonal pela cor neutra e pela modelagem versátil. Ele decide pela peça olhando caimento, durabilidade e versatilidade — uma camiseta que serve no trabalho, no fim de semana e num compromisso social rende mais”, afirma.

“O homem que compra básico hoje tem estilo definido. Ele não precisa de uma roupa que chame atenção por si mesma — precisa de uma roupa que funcione a seu favor”, diz Pommerening. “Antes, o homem comprava roupa para seguir tendência. Hoje, ele compra roupa para reforçar a identidade que já tem. São escolhas muito diferentes”, acrescenta.

A Classic produz em fábrica própria, em Guaramirim, e tem na Muscle Shirt sua principal categoria de produto. A peça é confeccionada em malha de algodão com elastano, com modelagem ajustada e poucos elementos gráficos.

“A Muscle Shirt nasceu para resolver um problema de caimento: trabalhar ombros, peito e braços sem marcar a cintura. É uma peça básica, mas pensada para o corpo masculino”, explica Pommerening. Segundo ele, a produção em fábrica própria dá controle sobre tecido e modelagem, “que são as variáveis que definem a peça”.

Setor de vestuário mantém crescimento em 2025

O varejo de vestuário registra crescimento no período. Segundo a Inteligência de Mercado (IEMI), o setor deve movimentar R$ 314,9 bilhões em 2025, crescimento nominal de 6,8% em relação ao ano anterior. A Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) registra que, em fevereiro de 2025, 92% das varejistas reportaram vendas superiores às do mesmo período de 2024.

Entre os consumidores online de moda masculina, a faixa etária predominante vai de 25 a 44 anos, segundo dados da Confi.NeoTrust. Pesquisa do Opinion Box, realizada entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 com 1.114 consumidores, indica que 60% dos brasileiros associam moda à autoestima e que 70% citam a qualidade dos produtos como critério determinante na escolha da loja.

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A linha da Classic é comercializada no site classicbr.com.