A Futurionex está passando por uma auditoria de segurança conduzida pela Hacken, com os trabalhos de avaliação já oficialmente em andamento



DENVER, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, a Futurionex anunciou que será submetida a uma auditoria de segurança pela Hacken, empresa especializada em blockchain, com o processo já iniciado oficialmente. A avaliação abrangerá o sistema de negócios central, segurança de contas, fluxos financeiros, APIs, gestão de permissões de backoffice, lógicas de gestão de risco e compliance, sinalizando um novo estágio de execução da Futurionex em validação externa de segurança e transparência da plataforma.

A Hacken presta serviços continuamente a projetos de blockchain, Web3 e ativos digitais, oferecendo serviços que incluem auditoria de contratos inteligentes, testes de penetração, avaliação de segurança para exchanges e validação de provas de reservas. Para plataformas de criptoativos, a auditoria vai além da identificação de vulnerabilidades técnicas, abarcando arquitetura de sistemas, controle de permissões, gestão de ativos e fluxos operacionais. O objetivo central da auditoria da Hacken é submeter os mecanismos de segurança da Futurionex a uma análise sistêmica sob a perspectiva de uma entidade independente.

O sistema de negociações é um dos principais focos da auditoria. Os testes analisarão a estabilidade do mecanismo de matching, lógica de processamento de ordens, segurança nas chamadas de interfaces e identificação de requisições anômalas, validando os limites de segurança em cenários de alta demanda. Na gestão de contas, a auditoria englobará autenticação de login, reconhecimento de dispositivos, monitoramento de acessos incomuns, verificação de identidade e administração de permissões de contas, verificando a integridade dos mecanismos de proteção ao usuário.

Nos fluxos financeiros e permissões administrativas, serão analisados processos de saque, alteração de endereços, regras de acionamento de alertas de risco, segregação de permissões internas e mecanismos de registro de operações. A segurança dos fundos e a governança de acesso impactam diretamente o controle de riscos operacionais, sendo pontos centrais em avaliações externas. O detalhamento desses processos é essencial para identificar brechas e promover as correções e otimizações necessárias.

A segurança das APIs também está contemplada. Com o crescimento de operações quantitativas, estratégias automatizadas e integrações institucionais, a configuração de permissões, gestão de chaves, controle de frequência de acesso e identificação de chamadas anômalas tornaram-se aspectos críticos. Esta avaliação fornecerá subsídios técnicos para que a Futurionex aprimore suas políticas de proteção das interfaces de integração.



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David Lee DavidLee@futurionex.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9754004)