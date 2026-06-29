Amazon e Aganova usam IA para evitar perda de água no Recife

A Amazon e a Aganova anunciaram uma colaboração para reduzir a perda de água na rede de serviços do Recife por meio de uma tecnologia de detecção de vazamentos alimentada por Inteligência Artificial (IA). A tecnologia utiliza a Amazon Web Services (AWS) para hospedar e fornecer recursos de análise de dados e assim identificar pontos de vazamento nas tubulações de água gerenciadas pela concessionária local, a Compesa. A expectativa é economizar 165 milhões de litros de água anualmente, um volume equivalente a 66 piscinas olímpicas.

No centro do projeto está o sistema Nautilus, da Aganova. Esta tecnologia de inspeção em linha opera dentro das tubulações sem interromper o serviço A partir da coleta avançada de dados e da análise baseada em IA, é possível detectar e localizar com precisão vazamentos ocultos e bolsas de ar — problemas que os métodos convencionais frequentemente não conseguem identificar.

“A perda de água é um dos desafios mais urgentes e solucionáveis na gestão global da água. Na Aganova, combinamos tecnologia avançada de sensoriamento com inteligência de dados para detectar o que os outros não conseguem ver. Este projeto no Recife demonstra como nosso sistema Nautilus pode gerar economias de água mensuráveis, proteger recursos críticos e ajudar as concessionárias a fazerem a transição para operações mais inteligentes e sustentáveis”, explica Marcos Barrera, CEO da Aganova.

A Amazon assumiu o compromisso de devolver às comunidades mais água do que consome, e o aumento da eficiência hídrica é uma das maneiras de alcançar essa meta. "A colaboração entre as concessionárias locais e as empresas que aplicam tecnologia de ponta é um caminho inteligente para solucionar problemas críticos da cidade, como o desperdício de água. Essa iniciativa aumenta a eficiência hídrica, fortalece a infraestrutura, ajuda a preservar os recursos naturais e proporciona benefícios duradouros para as comunidades de Recife e entorno”, afirma Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon.

Uma das cidades costeiras de crescimento mais rápido no Brasil, Recife enfrenta uma pressão crescente sobre seus recursos hídricos. Neste contexto, a redução das perdas físicas de água não é apenas uma prioridade operacional, mas uma necessidade estratégica. Ela contribui diretamente para a diminuição da pressão de extração em corpos d'água vulneráveis e para a melhoria da sustentabilidade de todo o sistema.

A Compesa destaca que a colaboração representa um avanço significativo na modernização da gestão de água em Recife. “Ao utilizar tecnologias avançadas, podemos compreender melhor nossa rede, reduzir perdas e garantir um abastecimento de água mais confiável e sustentável para a população que atendemos.”

O sistema Nautilus opera em tubulações de transmissão de grande diâmetro que, embora representem uma porção relativamente pequena da rede, são responsáveis por uma parcela desproporcional das perdas de água.

Local de atuação

A iniciativa se concentrará na bacia do DPE4, no sul do Recife, buscando recuperar 165.000 metros cúbicos de água anualmente por meio de estratégias avançadas de detecção e reparo de vazamentos. Para isso, aproximadamente 69 quilômetros de tubulações de grande diâmetro serão inspecionados. As empresas também esperam que essas atividades contribuam diretamente para a redução da pressão sobre o aquífero de Boa Viagem e para a melhoria do desempenho do sistema.

A ação também tem o apoio da Effico Saneamento, parceira da Aganova no Brasil, fornecendo conhecimento especializado local e suporte de engenharia.

Iniciativas de conservação da água no Brasil

Iniciativas como esta do Recife integram a meta da empresa de não apenas ser mais eficiente, mas também de devolver mais água do que é utilizado nas operações.

Outros três projetos de conservação já foram lançados no Brasil, sendo um deles também com a Aganova, para evitar o desperdício de aproximadamente 210 milhões de litros de água por ano na rede da Sabesp, em São Paulo. Em colaboração com a startup Kilimo, a meta é combater a escassez de água no entorno do rio Tietê, em São Paulo. A solução utiliza IA para calcular o consumo de água, monitorar a qualidade do solo e fornecer recomendações de irrigação por meio de monitoramento inteligente para os agricultores participantes do projeto.



Coletivamente, prevê-se economizar cerca de 200 milhões de litros de água por ano. O terceiro projeto visa restaurar 44 hectares de floresta plantando 110.000 árvores nativas, com impacto de 144 milhões de litros de água repostos anualmente, em colaboração com a Fundação SOS Mata Atlântica.

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Em meados de junho, a Amazon divulgou um relatório que mostra que os data centers da empresa em todo o mundo consumiram 0,12 litros de água por kilowatt-hora (L/kWh) em 2025, sete vezes menos do que a média da indústria.