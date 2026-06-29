KnowBe4 lança o "Spot the Vish" para combater ameaças de phishing por voz

A KnowBe4, líder global em segurança da força de trabalho digital, protegendo tanto agentes de IA quanto pessoas, anunciou hoje o lançamento oficial de seu 35º jogo interativo, Spot the Vish. A mais recente adição à biblioteca de jogos da KnowBe4 foi desenvolvida para treinar a força de trabalho digital a reconhecer, resistir e reportar ataques de phishing por voz (vishing) em tempo real.

Os ataques de vishing estão se tornando cada vez mais sofisticados, frequentemente envolvendo criminosos que se passam por equipes de suporte de TI ou executivos de alto escalão para criar situações de urgência artificial e manipular colaboradores a fornecer credenciais sensíveis. Os ataques de vishing realizados por telefone aumentaram 449%, segundo o Relatório de Tendências de Ameaças de Phishing da KnowBe4 2025 – Volume Seis. O Spot the Vish aborda essa ameaça crescente ao colocar os usuários em cenários de áudio realistas, nos quais precisam tomar decisões rápidas para proteger suas organizações.

"Uma ligação urgente de alguém que aparentemente faz parte da equipe de TI ou de um executivo de alto nível, com um pedido de alta pressão envolvendo uma senha ou uma grande transferência financeira, pode acontecer com qualquer colaborador, a qualquer momento", afirmou Isida Drake, SVP de Security & Compliance eLearning da KnowBe4. "Transformamos essa importante ameaça representada pelo vishing em uma simulação interativa, na qual os colaboradores aprendem de forma envolvente e memorável. Ao participar do novo jogo Spot the Vish, eles desenvolvem a memória prática necessária para ajudar a proteger suas organizações, interrompendo ataques de vishing."

O jogo transforma treinamentos passivos em uma experiência ativa de resolução de problemas por meio de diversas mecânicas envolventes, como o Scam-O-Meter, que permite aos jogadores acompanhar o aumento do nível de ameaça em tempo real à medida que sinais de alerta surgem durante a conversa. Os usuários devem decidir se encerram a tentativa de golpe, verificam com segurança a identidade do interlocutor por canais oficiais ou correm o risco de cair na armadilha. Os colaboradores podem conquistar pontuações elevadas, evitar penalidades e acumular distintivos de desempenho, promovendo uma competição saudável e alta retenção do conhecimento.

O Spot the Vish passa a integrar uma robusta linha de títulos de grande impacto e favoritos dos usuários, incluindo Danger Zone, a série Spot the Phish, Share If You Dare e The Inside Man. A biblioteca de jogos da KnowBe4 oferece experiências de aprendizado gamificadas desenvolvidas para maximizar o engajamento dos usuários. Os clientes destacam a variedade de materiais como útil e aplicável a públicos globais, graças à disponibilidade em diversos idiomas. Um cliente da plataforma G2 comentou:

"A KnowBe4 oferece simulações contínuas e personalizáveis de phishing que reproduzem ataques reais. Também ajuda os colaboradores a reconhecer e responder a tentativas de phishing em um ambiente seguro. A KnowBe4 disponibiliza uma ampla variedade de materiais de treinamento (vídeos, jogos, quizzes e pôsteres) em diversos idiomas. A oferta de materiais em múltiplos idiomas é um dos grandes diferenciais para organizações globais."

O Spot the Vish já está disponível para clientes da KnowBe4 por meio da versão atualizada e habilitada por IA da ModStore. Para saber mais sobre como a KnowBe4 protege a força de trabalho digital por meio de treinamentos gamificados, visite o site da empresa https://www.knowbe4.com/pt/

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260629523421/pt/

Contato para a imprensa

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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