De Abu Dhabi a Imola: A2RL se expande internacionalmente com estreia histórica de corridas autônomas em pista italiana icônica

A Abu Dhabi Autonomous Racing League, A2RL, fará sua estreia internacional dia 5 de setembro de 2026 em Imola, Itália, trazendo até 5 carros totalmente autônomos Carros de corrida baseados no Dallara Super Formula SF23 em um dos circuitos de corrida mais icônicos e exigentes do mundo.

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From Abu Dhabi to Imola: A2RL Expands Internationally with Historic Autonomous Racing Debut at Iconic Italian Track (Photo: AETOSWire)

Organizada pela ASPIRE, o braço de grandes desafios do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada de Abu Dhabi, a A2RL evoluiu rapidamente de um ousado campo de testes público para IA em condições extremas de corrida para uma série de corridas competitiva. A próxima corrida em Imola marca um passo importante em sua expansão global, após duas temporadas inovadoras no Circuito Yas Marina em Abu Dhabi e abrindo o primeiro capítulo internacional do campeonato antes de retornar à capital dos Emirados Árabes Unidos para a final da temporada de 2026.

A atual campeã da A2RL, TUM (Alemanha), competirá ao lado da Unimore Racing (Itália) e da PoliMOVE (Itália) em Imola, tendo se classificado por meio de seus desempenhos durante a temporada de 2025. Duas equipes adicionais, Kinetiz (Emirados Árabes Unidos) e Constructor Racing (Alemanha), competirão em eventos de qualificação antes do fim de semana de corrida pelas vagas restantes no grid.

S.E. Faisal Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada, disse: “A A2RL começou em Abu Dhabi com uma convicção clara: o futuro da mobilidade deve ser testado de forma aberta, rigorosa e nos limites de desempenho. Sua estreia internacional em Imola demonstra como os Emirados Árabes Unidos estão traduzindo ambições ousadas de P&D em plataformas tecnológicas globalmente relevantes que podem acelerar o progresso na mobilidade autônoma.”

Stephane Timpano, CEO da ASPIRE, disse: “Levar a A2RL para Imola é um marco importante em nossa ambição de construir o primeiro campeonato internacional do mundo para carros de corrida totalmente autônomos. Poucos circuitos carregam a tradição e o prestígio global de Imola, tornando-a um palco poderoso para nossa primeira corrida internacional. Este é um passo importante para o automobilismo autônomo, tanto como plataforma tecnológica quanto como um formato esportivo global emergente.”

Com base em duas temporadas inovadoras em Abu Dhabi, a A2RL evoluiu de uma corrida autônoma inédita com quatro carros para uma Grande Final com seis carros, apresentando corridas roda a roda a mais de 250 km/h. A liga também se tornou uma plataforma fundamental para a competição entre Humanos e IA, com a diferença de desempenho entre sistemas autônomos e pilotos profissionais diminuindo drasticamente de 10 segundos em 2024 para apenas 1,58 segundos em 2025. Além do progresso nas pistas, a A2RL construiu um público global crescente e fortaleceu a posição de Abu Dhabi como um centro líder em mobilidade autônoma e inovação em IA.

Imola: Um verdadeiro teste para a arte da corrida autônoma

Sede da European Le Mans Series, o circuito de Imola é conhecido por seus desafios de elevação, linhas de corrida estreitas com áreas de escape limitadas e zonas de ultrapassagem difíceis. Suas curvas técnicas e margens estreitas testarão como os sistemas autônomos gerenciam aderência, tráfego, posicionamento e ultrapassagem sob pressão constante. Para as equipes participantes, o evento representa um ambiente competitivo altamente exigente, onde o desempenho dependerá da precisão do software, da integração de sensores, da estratégia de engenharia e da tomada de decisões autônomas em tempo real.

Alessandro Tucci, diretor executivo da House of Grand Challenges na ASPIRE, disse: “Imola é o campo de testes perfeito para as principais equipes da A2RL demonstrarem suas capacidades de corrida em uma pista extremamente desafiadora. Imola não permite meias medidas. Ela recompensa precisão, controle e coragem, o que a torna o circuito certo para que as corridas autônomas mostrem o que podem fazer sob pressão real. Cada carro na pista carrega o trabalho de engenheiros e programadores que levam a IA da simulação para a competição real.”

Do Sim Sprint ao Circuito

Antes dos testes no Circuito de Imola em agosto, as equipes se prepararão por meio do ecossistema de corridas virtuais da A2RL, com a série Sim Sprint ocorrendo de 19 de maio a 17 de julho em gêmeos digitais de alta fidelidade de Yas Marina, do Autódromo da A2RL, de Suzuka e de Imola, antes de concluir no Circuito Norte de Yas Marina, sede da Grande Final da A2RL. Durante a temporada anterior, o Sim Sprint proporcionou mais de 5.000 horas de testes e corridas de simulação coletivas para 11 equipes. A plataforma oferece às equipes um ambiente controlado para desenvolver e validar seus algoritmos antes da competição autônoma no mundo real. Ao longo da série, as equipes enfrentarão corridas com vários carros, ultrapassagens, cenários de resposta a incidentes e casos extremos que são difíceis de replicar com segurança na pista. Ao dar às equipes mais quilometragem competitiva antes de Imola, o Sim Sprint ajuda a preparar os sistemas de IA para a velocidade, a pressão e a imprevisibilidade das corridas autônomas ao vivo.

Engajando o ecossistema de automobilismo e engenharia da Itália

Antes da corrida, a A2RL se engajou com as comunidades de automobilismo, engenharia e acadêmica da Itália por meio do Motor Valley Fest e de uma série de roadshows em universidades. Como parte desse engajamento, executivos da A2RL participaram da programação do Motor Valley Fest, evento sediado em Modena que celebra a indústria automotiva da Emilia-Romagna, onde um carro da A2RL Super Formula foi exibido no estande de Imola. O roadshow incluiu a Universidade de Bolonha, a Universidade de Modena e Reggio Emilia e o Politecnico di Milano, apresentando aos estudantes a tecnologia da A2RL, seu papel como plataforma de testes de IA de alta velocidade e os futuros caminhos para equipes, engenheiros e programadores ingressarem na série. Essa iniciativa reflete a missão mais ampla da A2RL de conectar pesquisas de ponta em IA com a próxima geração de talentos.

Após Imola, a A2RL retornará ao Circuito de Yas Marina, trazendo a série de volta à capital dos Emirados Árabes Unidos, onde as corridas autônomas de alto risco passaram de conceito para realidade competitiva. O evento de Abu Dhabi encerrará a temporada de 2026, fechando o ciclo do campeonato, desde seu nascimento até sua primeira corrida internacional e de volta. Como sede da A2RL desde seu lançamento em 2024, o Circuito de Yas Marina continua sendo o local de referência para a evolução e o crescimento contínuo da liga.

A série de 2026 é possível graças ao apoio da SteerAI, juntamente com os principais parceiros AD Ports e du Infra; os parceiros oficiais AWS, Abu Dhabi Mobility e Abu Dhabi Gaming; os patrocinadores oficiais HP e Castore; e os parceiros técnicos PACETEQ e Live in Five.

*Fonte: AETOSWire

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Thushara Mohanan,

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