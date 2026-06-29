Lançamento da Circeus: A Holding Nativa em IA e o Novo Financiamento via Participação Societária

O grupo por trás da Shop Circle lança a Circeus como a marca da sua holding, com o apoio de um novo investimento em participação acionária do EBRD. O Shop Circle continua como a divisão de software de varejo e comércio do grupo. O investimento irá acelerar a implantação da IA em todo o portfólio e financiar a aquisição contínua das empresas de software que alimentam a economia diária.

LONDRES, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Circeus, a holding nativa de IA para software de missão crítica, anunciou hoje o seu lançamento, juntamente com um investimento de capital do European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), com a participação de outros investidores.

O lançamento introduz a Circeus como marca da holding do grupo, refletindo o portfólio mais amplo de software B2B que o grupo agora opera com IA incorporada. O investimento irá ajudar a dimensionar a capacidade central de engenharia de IA do grupo e apoiar aquisições contínuas.

A holding nativa de IA

A Circeus realizou 18 aquisições nos últimos quatro anos e atende mais de 200.000 empresas em todo o mundo. O grupo está crescendo de forma lucrativa e adicionando mais receita este ano do que nos dois anos anteriores juntos, com novas aquisições previstas para serem finalizadas nos próximos meses.

Da estratégia ao resultado

Nos últimos três anos, a IA passou da experimentação para a implantação em escala em todo o portfólio. Hoje, isso é visível no desempenho:

Participação de dois dígitos nas novas reservas líquidas impulsionadas pelos recursos habilitados para IA

Até aproximadamente 80% de automação da experiência do cliente em vários produtos

Mais de 100% de aumento na produtividade dos desenvolvedores com os fluxos de trabalho assistidos por IA





Esses resultados são consistentes em diversos negócios, demonstrando um modelo replicável que aumenta o desempenho do produto, a eficiência operacional e o EBITDA pós-aquisição, e não somente sucessos isolados.

Um modelo cumulativo, com a IA como sistema operacional

A Circeus cresce por meio de um modelo repetível: aquisição e conexão repetíveis de empresas de software com um recurso central de IA, com agentes e habilidades desenvolvidos uma vez e implantados em todo o portfólio. Após a aquisição, a Circeus incorpora a IA nos produtos, automatiza as operações e a reutiliza infraestrutura, os dados e os insights em todo o grupo.

Cada aprimoramento gera um efeito cumulativo, criando uma vantagem estrutural difícil de ser replicada pelas empresas de software independentes. A IA não é apenas uma camada adicionada em cima de cada produto; ela é o sistema operacional do grupo, que transforma o software de sistemas de registro em sistemas de ação e as tarefas em resultados.

Um lar permanente para fundadores

Fundadores que vendem para a Circeus garantem um lar permanente para seus negócios: marcas, equipes e relacionamentos com clientes são preservados, enquanto o grupo agrega engenharia de IA, expertise em crescimento e suporte centralizado de back-office.

O que eles disseram

“Com a IA transformando o software de ferramentas passivas em sistemas que atuam e executam, o mercado endereçável de tecnologia está se expandindo muito. Estamos criando a plataforma para capturar essa mudança. Não estávamos realizando um processo de captação de recursos, pois somos lucrativos e bem capitalizados, mas optamos por abrir espaço para o EBRD devido à sua posição institucional e o seu apoio, principalmente em um mercado que apresenta várias oportunidades atraentes”, disse Luca Cartechini, Fundador e CEO da Circeus.

“Em diferentes empresas, provamos que a evolução de um produto para sua forma nativa de IA pode impulsionar uma mudança radical no mercado que ele pode abordar. O mais difícil é fazer isso de forma repetida, e foi exatamente isso que fizemos: criamos uma capacidade central de engenharia que transforma cada mudança em uma base para a próxima”, disse Gian Maria Gramondi, Fundador e COO da Circeus.

“Com mais de US$ 220 milhões em capital total captado até o momento, temos recursos substanciais para investir em aquisições extremamente atraentes, com a finalização de diversas negociações prevista para os próximos meses. Com cada transação, comprovamos um modelo operacional repetível que impulsiona o aumento do EBITDA e gera retornos sólidos dos ativos que adquirimos e operamos”, disse Robin Hardt, CFO da Circeus.

“Apoiamos uma equipe que está levando a IA aos softwares essenciais dos quais empresas das nossas regiões dependem diariamente, e o modelo de crescimento cumulativo da Circeus está estreitamente alinhado ao mandato de longo prazo do EBRD. O mercado para levar a IA à economia real é enorme, e estamos prontos para apoiar a Circeus, juntamente com um grupo sólido de investidores, ao longo dessa jornada”, disse Bruno Lusic, Investidor do EBRD.

A perspectiva de longo prazo do EBRD se alinha à abordagem da Circeus para a criação de plataformas cumulativas ao longo de décadas, e não de trimestres. O investimento eleva o capital total próprio captado pelo grupo para mais de US$ 120 milhões e o capital total captado para mais de US$ 220 milhões, com o apoio de NFX, QED Investors, Nextalia, 645 Ventures, 3VC, Endeavor Catalyst, CDP Venture Capital, juntamente com uma linha de crédito de mais de US$ 100 milhões do i80 Group.

Olhando para o futuro

Apesar do ritmo acelerado da inovação com IA, a adoção em toda a economia real permanece nos estágios iniciais. Aproximadamente apenas uma em cada cinco empresas na Europa e nos EUA relata utilizar IA. [1]

A Circeus existe para ajudar a fechar a lacuna da adoção da IA, incorporando capacidades de ponta aos softwares de missão crítica dos quais as empresas dependem. A economia do dia a dia funciona com base em softwares que movimentam mercadorias, impulsionam o comércio e dão suporte a setores especializados. A Circeus acredita que a IA gera maior valor onde o conhecimento de domínio é mais profundo, tornando o software vertical, com seus fluxos de trabalho e dados proprietários, um elemento central para o portfólio do grupo.

A próxima geração de plataformas irá executar o trabalho, e não apenas fornecer ferramentas, e essa mudança já está acontecendo.

Sobre a Circeus

A Circeus é a holding nativa de IA para software de missão crítica. O grupo adquire e desenvolve negócios verticais de software que alimentam a economia cotidiana, incorporando a IA com a sua equipe central de engenharia para mover o software dos sistemas de registro para os sistemas de ação. A Circeus opera de Londres, Milão e Sarajevo. A Shop Circle, sua divisão de software de comércio, atende varejistas, atacadistas e marcas em todo o mundo.

Sobre o EBRD

O EBRD é um dos principais bancos multilaterais de desenvolvimento do mundo, com uma carteira de aproximadamente € 62 bilhões e mais de € 220 bilhões investidos desde 1991 em mais de 7.800 projetos. O Banco também tem recursos de capital dedicados, apoiando o crescimento, a inovação e o desenvolvimento sustentável do setor privado em todas as suas regiões.

Notas aos Editores

[1] Fontes: Eurostat, “20% of EU enterprises use AI technologies”: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251211-2;

US Census Bureau, “AI Use at U.S. Businesses”: https://www.census.gov/library/stories/2026/05/ai-use-businesses.html.

Ambos os relatórios indicam um uso de IA empresarial de aproximadamente 20% na UE e 17–20% nos EUA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Consultas da Mídia press@circeus.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209971)